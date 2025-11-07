Véget ért a washingtoni csúcstalálkozó: sikerült megvédeni a rezsicsökkentést (VIDEÓ)

Fotókon a washingtoni Trump–Orbán-találkozó (GALÉRIA)
A két ország vezetője jó hangulatban válaszolt a sajtó kérdéseire a megbeszélések előtt.
Sajtótájékoztatót tartott a miniszterelnök és a külügyminiszter.
Véget ért Donald Trump és Orbán Viktor megbeszélése a Fehér Házban, az eredményekről a miniszterelnök és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter számol be.
Orbán Viktor elmondta, hogy az amerikai elnök nagyra tartja Magyarországot, és a magyarokat is. Ez nem csupán diplomáciai udvariasság, hanem valódi tartalom van mögötte – tette hozzá.
Elmondta, hogy Magyarország teljes mentességet kapott a szankciók alól a Barátság- és a Török Áramlat gáz- és olajvezetékek esetében.
Sikerült megvédeni a rezsicsökkentést”
– jelentette ki a miniszterelnök. Ezzel a magyar energiaárak továbbra is a legalacsonyabbak maradnak az Európai Unióban.
A kormányfő azt is bejelentette, hogy a nukleáris energia területén is új szintre emelik az együttműködést. Többek között nukleáris fűtőanyagot vásárolunk az Egyesült Államoktól, és moduláris reaktorokat fogunk építeni Magyarországon. Hozzátette azt is, hogy
minden szankciót eltöröltek a paksi atomerőművel kapcsolatban.
Szijjártó Péter hozzátette, hogy így már három forrásból fog Magyarországra nukleáris fűtőanyag érkezni:
A miniszter szerint ez azt mutatja, hogy sikeres a magyar energiadiverzifikációs politika.
Orbán Viktor szerint áttekintették az amerikai magyar pénzügyi kapcsolatokat is, és az együttműködést ezen a téren is új együttműködést fognak kialakítani.
Magyarország számíthat az Egyesült Államok pénzügyi támogatására.
Hozzátette, hogy az amerikai befektetésekről is szót ejtettek, és az amerikai befektetések továbbra is jönni fognak Magyarországra.
Ezek mellett hadiipari és űripari együttműködésről is születtek megállapodások. Ezek keretében Magyarországra a legmodernebb technológiák fognak érkezni az Egyesült Államokból.
A magyar miniszterelnök elmondta, hogy
a budapesti békecsúcs továbbra is napirenden van.
Magyarország továbbra is segíteni fogja az amerikai elnök béketörekvéseit.
Cikkünk frissül!
Nyitókép forrása: Saul Loeb / AFP
***