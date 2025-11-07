Véget ért a washingtoni csúcstalálkozó: sikerült megvédeni a rezsicsökkentést (VIDEÓ)

Véget ért Donald Trump és Orbán Viktor megbeszélése a Fehér Házban, az eredményekről a miniszterelnök és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter számol be.

Orbán Viktor elmondta, hogy az amerikai elnök nagyra tartja Magyarországot, és a magyarokat is. Ez nem csupán diplomáciai udvariasság, hanem valódi tartalom van mögötte – tette hozzá.

Elmondta, hogy Magyarország teljes mentességet kapott a szankciók alól a Barátság- és a Török Áramlat gáz- és olajvezetékek esetében.

Sikerült megvédeni a rezsicsökkentést”

– jelentette ki a miniszterelnök. Ezzel a magyar energiaárak továbbra is a legalacsonyabbak maradnak az Európai Unióban.