békecsúcs Ukrajna Donald Trump ukrajnai háború Orbán Viktor

Orbán Viktor: Lesz békecsúcs Budapesten

2025. november 07. 22:12

A Donald Trump amerikai elnökkel folytatott washingtoni csúcstalálkozó után a magyar miniszterelnök az ukrajnai békefolyamatról is nyilatkozott.

2025. november 07. 22:12
null

Mint Orbán Viktor Washingtonban elmondta: Magyarország felajánlotta támogatását az Egyesült Államoknak. A kormányfő úgy fogalmazott: „Ha szükséges, mindenben támogatni fogjuk az amerikai elképzeléseket a béke megteremtése érdekében az orosz-ukrán háborúban.” Orbán megerősítette: a budapesti találkozót – amikor annak eljön az ideje – megtartják majd a magyar fővárosban.

Ezt megelőzően Csuhaj Ildikó, a magyar közmédia munkatársa Donald Trump amerikai elnököt közvetlenül kérdezte a békecsúcs állásáról: „Elnök Úr, számíthatunk arra, hogy Budapesten még az idén tartanak békecsúcsot? Mit gondol?”

Úgy érti, Magyarországon? Szeretném Magyarországon, Budapesten megtartani”

– válaszolt Trump, hozzátéve: mostanáig azért nem tartották meg a békecsúcsot, mert úgy gondolta, „hogy semmi jelentős nem történne” rajta. Kijelentette: „De ha lesz, akkor azt szeretném, hogy Budapesten legyen, igen.”

Az Orbán–Trump washingtoni csúcstalálkozó eredményeiről bővebben itt olvashat.

Fotó: AFP

 

Burg_kastL71-C
2025. november 07. 23:54 Szerkesztve
Belbudának Index " Donald Trump : - Nem ismerem az ellenfelét, Orbán Viktort támogatom a választáson. " Ennyi és neki harangoztak.. Holnaptól a zátévében széket asztalt szigorúan lecsavarozni a padlóhoz, ha mégis betévedne.
ThunderDan
2025. november 07. 22:26
444 kommentmezeje egész nap ŐRJÖNG...
neszteklipschik
2025. november 07. 22:20
"Lesz békecsúcs Budapesten" Gyásznap ez a lippsiknek. Gyásznap. :-)))
