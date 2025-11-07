Orbán Viktor: Lesz békecsúcs Budapesten

Mint Orbán Viktor Washingtonban elmondta: Magyarország felajánlotta támogatását az Egyesült Államoknak. A kormányfő úgy fogalmazott: „Ha szükséges, mindenben támogatni fogjuk az amerikai elképzeléseket a béke megteremtése érdekében az orosz-ukrán háborúban.” Orbán megerősítette: a budapesti találkozót – amikor annak eljön az ideje – megtartják majd a magyar fővárosban.

Ezt megelőzően Csuhaj Ildikó, a magyar közmédia munkatársa Donald Trump amerikai elnököt közvetlenül kérdezte a békecsúcs állásáról: „Elnök Úr, számíthatunk arra, hogy Budapesten még az idén tartanak békecsúcsot? Mit gondol?”

Úgy érti, Magyarországon? Szeretném Magyarországon, Budapesten megtartani”

– válaszolt Trump, hozzátéve: mostanáig azért nem tartották meg a békecsúcsot, mert úgy gondolta, „hogy semmi jelentős nem történne” rajta. Kijelentette: „De ha lesz, akkor azt szeretném, hogy Budapesten legyen, igen.”

