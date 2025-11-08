Még haza sem érkezett Orbán Viktor Washingtonból, máris aláírták a mérföldkövet jelentő szerződést

Megfagyott a levegő Washingtonban Orbán bejelentése után: végleg eldőlt a paksi atomerőmű sorsa (VIDEÓ)
Szijjártó pedig azonnal ismertette a részleteket.
Nem kellett sokat várni, hogy megállapodjon az MVM Csoport és a Westinghouse.
A magyarországi nukleáris üzemanyag-ellátás diverzifikálása érdekében november 7-én szerződést kötött az MVM Csoport és a Westinghouse Electric Company, a megállapodás értelmében az amerikai partner hosszú távú, stabil ellátást biztosít a Paksi Atomerőmű számára Európában gyártott VVER üzemanyaggal – közölte az MVM Csoport szombaton az MTI-vel.
Hozzátették, hogy a Westinghouse az engedélyezési folyamatok függvényében 2028-tól szállíthat VVER-440 üzemanyagot Magyarországra. A közlemény idézte Mátrai Károlyt, az MVM Csoport vezérigazgatóját, aki elmondta:
a Paksi Atomerőmű működése ezzel a stratégiai jelentőségű lépéssel biztonságosabbá és rugalmasabbá válik.
A diverzifikált üzemanyag-beszerzés csökkenti a külső kitettségeket, kiszámíthatóságot és megfizethető energiát jelent a családok és a vállalati ügyfelek számára. Tarik Choho, a Westinghouse nukleáris üzemanyag kereskedelemért felelős elnöke a közleményben megjegyezte, ezzel a szerződéssel elmondható, hogy mostantól Európa összes VVER-üzemeltetőjét kiszolgálják, segítve őket ellátásbiztonságuk növelésében.
Az MVM Csoport azon dolgozik, hogy Magyarország energiaellátásának stabilitását megőrizze és ellátásbiztonságát tovább fejlessze. A Westinghouse komoly üzemanyag-gyártási és -kereskedelmi tevékenysége az MVM számára is biztosíték. A vállalat többek között cseh, szlovák, bolgár és finn atomerőművekkel is kereskedelmi kapcsolatban áll – ismertette az MVM Csoport.
