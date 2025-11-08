Még haza sem érkezett Orbán Viktor Washingtonból, máris aláírták a mérföldkövet jelentő szerződést

A magyarországi nukleáris üzemanyag-ellátás diverzifikálása érdekében november 7-én szerződést kötött az MVM Csoport és a Westinghouse Electric Company, a megállapodás értelmében az amerikai partner hosszú távú, stabil ellátást biztosít a Paksi Atomerőmű számára Európában gyártott VVER üzemanyaggal – közölte az MVM Csoport szombaton az MTI-vel.

Hozzátették, hogy a Westinghouse az engedélyezési folyamatok függvényében 2028-tól szállíthat VVER-440 üzemanyagot Magyarországra. A közlemény idézte Mátrai Károlyt, az MVM Csoport vezérigazgatóját, aki elmondta: