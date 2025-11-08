Ft
11. 08.
szombat
Westinghouse Electric Company MVM Paksi Atomerőmű

Még haza sem érkezett Orbán Viktor Washingtonból, máris aláírták a mérföldkövet jelentő szerződést

2025. november 08. 15:35

Nem kellett sokat várni, hogy megállapodjon az MVM Csoport és a Westinghouse.

2025. november 08. 15:35
null

A magyarországi nukleáris üzemanyag-ellátás diverzifikálása érdekében november 7-én szerződést kötött az MVM Csoport és a Westinghouse Electric Company, a megállapodás értelmében az amerikai partner hosszú távú, stabil ellátást biztosít a Paksi Atomerőmű számára Európában gyártott VVER üzemanyaggal – közölte az MVM Csoport szombaton az MTI-vel.

Hozzátették, hogy a Westinghouse az engedélyezési folyamatok függvényében 2028-tól szállíthat VVER-440 üzemanyagot Magyarországra. A közlemény idézte Mátrai Károlyt, az MVM Csoport vezérigazgatóját, aki elmondta:

a Paksi Atomerőmű működése ezzel a stratégiai jelentőségű lépéssel biztonságosabbá és rugalmasabbá válik.

A diverzifikált üzemanyag-beszerzés csökkenti a külső kitettségeket, kiszámíthatóságot és megfizethető energiát jelent a családok és a vállalati ügyfelek számára. Tarik Choho, a Westinghouse nukleáris üzemanyag kereskedelemért felelős elnöke a közleményben megjegyezte, ezzel a szerződéssel elmondható, hogy mostantól Európa összes VVER-üzemeltetőjét kiszolgálják, segítve őket ellátásbiztonságuk növelésében.

Az MVM Csoport azon dolgozik, hogy Magyarország energiaellátásának stabilitását megőrizze és ellátásbiztonságát tovább fejlessze. A Westinghouse komoly üzemanyag-gyártási és -kereskedelmi tevékenysége az MVM számára is biztosíték. A vállalat többek között cseh, szlovák, bolgár és finn atomerőművekkel is kereskedelmi kapcsolatban áll – ismertette az MVM Csoport.

(MTI)

Nyitókép forrása: ATTILA KISBENEDEK / AFP

borsos-2
2025. november 08. 18:19
Az eddigi ismereteink szerint vannak kétségek a westinghouse üzemanyagát illetően. Mondjuk gyors megoldásként megveszik az oroszoktól készen a rudakat, körbe hajózzák vele a Földet és hipp-hopp megérkezik az üzembiztos cella... Magukat nem szankciózzák, az orosz is a pénzéhez jut, mi meg fizetünk érte dupla árat, ahogy Trump szeret üzletelni.
Válasz erre
0
0
csapláros
2025. november 08. 18:18
..."ezzel a szerződéssel elmondható, hogy mostantól Európa összes VVER-üzemeltetőjét kiszolgálják,"... EZ a lényeg. Ezzel is MI, Magyarország lépett ki elsőként a forgóajtón, megelőzve a brüsszeli 26 tagállami csürhét. Ez így jobban hangzik, mintha máshol, Norvégiában, Franciaországban stb. lenne a Westinghouse központ...
Válasz erre
0
0
dundi-fan3
2025. november 08. 18:14
@zsugabubus-2 Köszönöm, akkor meg is érkeztünk a diplomáciai siker árához.
Válasz erre
1
0
zsugabubus-2
2025. november 08. 17:57
"dundi-fan3 2025. november 08. 16:38 Nem kell sokat visszamenni az időben, amikor még azt harsogta a teljes nyaloncpropaganda (boros-bogár tandem, hortay-tórh energetikai “szakértők” stb.), hogy a paksi típusú erőművekbe a westinghouse nem tud megfelelő minőségű fűtőelemeket gyártani. Mert hogy anno (talán) csehországban is megpróbálták, és csúnyán felsültek." Nos, a cseh fiaskó egyértelműen dokumentált történet, magad is utána járhatsz, ha van kedved. magyarnemzet.hu/velemeny/2023/04/a-csehek-uzlete-a-westinghouse-zal Másrészt egy nukleáris reaktor fűtőelemének rengeteg paramétere van és ezek nem pusztán geometriai méretek, és nem csak anyaghasználatra vonatkozó megkötések. Egy reaktoron belül a behelyezett fűtőelem kötegeken belül a hasadóanyag összetétele és dúsítási foka sem homogén, egy nagyon hosszú, kisérleteken, tapasztalatokon alapuló tervezés eredményeként meglehetősen bonyolult mintázatot követ. Az amerikaiaknak nincsenek ilyen jellegű üzemeltetési tapasztalataik
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!