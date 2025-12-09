Ft
12. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Magyarország Alekszej Lihacsov Budapest Paksi Atomerőmű Vlagyimir Putyin Szijjártó Péter Orbán Viktor

Heteken belül Magyarországra érkezhet Vlagyimir Putyin – de most először nem Budapestre hívták meg

2025. december 09. 08:55

A Roszatom vezérigazgatója azt szeretné, ha Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin is ott lenne a Paksi Atomerőmű 2-es blokkjának alapozási ünnepségén.

2025. december 09. 08:55
null

Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója bejelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt és Orbán Viktor magyar miniszterelnököt meghívták a Paksi Atomerőmű 2-es blokkjának alapozási ünnepségére 2026 februárjára – írja a Gazeta.

Az orosz lap idézi Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, aki azt mondta, hogy

az amerikai szankciók feloldása után az új blokkok a 2030-as évek közepére elkészülhetnek, így Magyarország évente mintegy 3,5 milliárd köbméterrel kevesebb földgázt importálna.

A paksi bővítés jelenleg a legnagyobb, építési engedéllyel rendelkező nukleáris projekt az egész Európai Unióban.

Nyitókép: AFP/Konstantin Zavrazhin

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

johnny
2025. december 09. 11:36
Paks 2 az Orbán kormány 4es metrója
lazio154-5
2025. december 09. 11:08
Ha Lenin 17 es útját /zárt tehervagon/ megismétli ideérhet, de lassan indulni kell!
Obsitos Technikus
2025. december 09. 10:41
"a Paksi Atomerőmű 2-es blokkjának" A paksi atomerőmű 2-es blokkját 1974 augusztus 1-jén kezdték el építeni drága firkász úr. Most vagy a Paks II beruházásnak kezdődik az építése, vagy pedig az 5. blokk betonozási munkálatai kezdődnek el.
Coollog
2025. december 09. 10:40
Talán maradjunk a korrekt kereskedelmi kapcsolatnál.
