Heteken belül Magyarországra érkezhet Vlagyimir Putyin – de most először nem Budapestre hívták meg

Még haza sem érkezett Orbán Viktor Washingtonból, máris aláírták a mérföldkövet jelentő szerződést
Nem kellett sokat várni, hogy megállapodjon az MVM Csoport és a Westinghouse.
A Roszatom vezérigazgatója azt szeretné, ha Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin is ott lenne a Paksi Atomerőmű 2-es blokkjának alapozási ünnepségén.
Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója bejelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt és Orbán Viktor magyar miniszterelnököt meghívták a Paksi Atomerőmű 2-es blokkjának alapozási ünnepségére 2026 februárjára – írja a Gazeta.
Az orosz lap idézi Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, aki azt mondta, hogy
az amerikai szankciók feloldása után az új blokkok a 2030-as évek közepére elkészülhetnek, így Magyarország évente mintegy 3,5 milliárd köbméterrel kevesebb földgázt importálna.
A paksi bővítés jelenleg a legnagyobb, építési engedéllyel rendelkező nukleáris projekt az egész Európai Unióban.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem kellett sokat várni, hogy megállapodjon az MVM Csoport és a Westinghouse.
Nyitókép: AFP/Konstantin Zavrazhin
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.