Szergej Lavrov orosz külügyminiszter értetlenkedése komolyabb problémát jelezhet, mint gondolnánk.
A politika hazugságai lassan már nem képesek felülírni a harctéri valóságot.
A Ria Novosztyi arról ír, hogy orosz jelentések szerint demoralizált
ukrán katonák számos esetben dezertálnak és folyamatosan adják meg magukat a harkivi fronton.
Orosz biztonsági források közlése szerint egyetlen nap alatt nyolc ukrán katona adta meg magát, miközben még többen hagyták el engedély nélkül állásaikat, írják.
Emlékeztetnek: az orosz katonaság harkivi irányban támadó „Nyugat” hadcsoportja október végére ellenőrzése alá vonta az Oszkol folyón átívelő átkelőhelyeket, és
körülzárta Kupjanszkot, ahol nagyjából ötezer ukrán katona tartózkodik a becslések szerint.
Hangsúlyozzák: Kupjanszk stratégiai jelentőségű város az ukrán védelem szempontjából Harkiv megye keleti részén, mivel a várost kettészelő Oszkol folyó természetes védelmi vonalat képez, amelyen jelenleg a frontvonal húzódik.
Az oroszok tehát a donyecki front mellett a harkivi fronton is szorongatják az ukránokat
az anyagháborúban.
Nyitókép: MTI/EPA/Maria Senovilla
