Pokrovszk Oszkol Harkiv megye orosz-ukrán háború

Készülhetünk az ukrán kapitulációra? Tömegesen adják meg magukat az ukrán egységek a fronton

2025. november 09. 10:02

A politika hazugságai lassan már nem képesek felülírni a harctéri valóságot.

2025. november 09. 10:02
null

A Ria Novosztyi arról ír, hogy orosz jelentések szerint demoralizált 

ukrán katonák számos esetben dezertálnak és folyamatosan adják meg magukat a harkivi fronton.

Orosz biztonsági források közlése szerint egyetlen nap alatt nyolc ukrán katona adta meg magát, miközben még többen hagyták el engedély nélkül állásaikat, írják.

Emlékeztetnek: az orosz katonaság harkivi irányban támadó „Nyugat” hadcsoportja október végére ellenőrzése alá vonta az Oszkol folyón átívelő átkelőhelyeket, és 

körülzárta Kupjanszkot, ahol nagyjából ötezer ukrán katona tartózkodik a becslések szerint.

Hangsúlyozzák: Kupjanszk stratégiai jelentőségű város az ukrán védelem szempontjából Harkiv megye keleti részén, mivel a várost kettészelő Oszkol folyó természetes védelmi vonalat képez, amelyen jelenleg a frontvonal húzódik.

Az oroszok tehát a donyecki front mellett a harkivi fronton is szorongatják az ukránokat

 az anyagháborúban. 

Nyitókép: MTI/EPA/Maria Senovilla

 

