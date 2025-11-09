Baj van, Moszkvában nem értik Trump „nukleáris kísérletek újraindítával” kapcsolatos kijelentését

A TASZSZ arról ír, hogy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentette:

Diplomáciai csatornákon keresztül még nem kaptunk magyarázatot

arra vonatkozóan, hogy mit értett azon Donald Trump elnök, hogy bejelentette a nukleáris kísérletek újraindítását”. Az Index hozzáteszi, hogy Lavrovról az a szóbeszéd terjedt, hogy kiesett Vlagyimir Putyin kegyeiből, amiért őt okolták a budapesti csúcstalálkozó meghiúsulása miatt, a Kreml azonban cáfolta a pletykákat.

Hangsúlyozzák: Lavrov szerint nem lehet tudni, hogy az amerikai elnök az úgynevezett szubkritikus tesztekről beszélt-e – amelyek nem váltanak ki nukleáris robbanást, és nem sértik az Átfogó Atomcsend-szerződés előírásait –,