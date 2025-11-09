Baj van, Moszkvában nem értik Trump „nukleáris kísérletek újraindítával” kapcsolatos kijelentését

„Mások is ezt teszik” – újabb hírek érkeztek az amerikai atomarzenállal kapcsolatban
Az amerikai nemzetbiztonság fontos eleme, hogy jelentős nukleáris fegyverarzenállal rendelkezik.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter értetlenkedése komolyabb problémát jelezhet, mint gondolnánk.
A TASZSZ arról ír, hogy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentette:
Diplomáciai csatornákon keresztül még nem kaptunk magyarázatot
arra vonatkozóan, hogy mit értett azon Donald Trump elnök, hogy bejelentette a nukleáris kísérletek újraindítását”. Az Index hozzáteszi, hogy Lavrovról az a szóbeszéd terjedt, hogy kiesett Vlagyimir Putyin kegyeiből, amiért őt okolták a budapesti csúcstalálkozó meghiúsulása miatt, a Kreml azonban cáfolta a pletykákat.
Hangsúlyozzák: Lavrov szerint nem lehet tudni, hogy az amerikai elnök az úgynevezett szubkritikus tesztekről beszélt-e – amelyek nem váltanak ki nukleáris robbanást, és nem sértik az Átfogó Atomcsend-szerződés előírásait –,
vagy Washington valóban a teljes körű nukleáris kísérletek újraindítását tervezi.
Utóbbi lépés újabb fegyverkezési versenyhez és nemzetközi feszültséghez vezethetne, tudjuk meg.
Lavrov szerint az amerikai politikusok sem egységesek az elnök kijelentésének értelmezésében, és a washingtoni nyilatkozatokból valóban úgy tűnik, nincs közös álláspont arról, mit is jelent pontosan Trump utasítása a Pentagon számára.
