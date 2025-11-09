Ft
Szergej Lavrov Átfogó Atomcsend-szerződés Donald Trump atombomba

Baj van, Moszkvában nem értik Trump „nukleáris kísérletek újraindítával” kapcsolatos kijelentését

2025. november 09. 07:36

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter értetlenkedése komolyabb problémát jelezhet, mint gondolnánk.

2025. november 09. 07:36
A TASZSZ arról ír, hogy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentette: 

Diplomáciai csatornákon keresztül még nem kaptunk magyarázatot

arra vonatkozóan, hogy mit értett azon Donald Trump elnök, hogy bejelentette a nukleáris kísérletek újraindítását”. Az Index hozzáteszi, hogy Lavrovról az a szóbeszéd terjedt, hogy kiesett Vlagyimir Putyin kegyeiből, amiért őt okolták a budapesti csúcstalálkozó meghiúsulása miatt, a Kreml azonban cáfolta a pletykákat.

Hangsúlyozzák: Lavrov szerint nem lehet tudni, hogy az amerikai elnök az úgynevezett szubkritikus tesztekről beszélt-e – amelyek nem váltanak ki nukleáris robbanást, és nem sértik az Átfogó Atomcsend-szerződés előírásait –, 

vagy Washington valóban a teljes körű nukleáris kísérletek újraindítását tervezi.

Utóbbi lépés újabb fegyverkezési versenyhez és nemzetközi feszültséghez vezethetne, tudjuk meg.

Lavrov szerint az amerikai politikusok sem egységesek az elnök kijelentésének értelmezésében, és a washingtoni nyilatkozatokból valóban úgy tűnik, nincs közös álláspont arról, mit is jelent pontosan Trump utasítása a Pentagon számára. 

Fotó: Gavriil Grigorov / POOL / AFP

 

