„Mások is ezt teszik” – újabb hírek érkeztek az amerikai atomarzenállal kapcsolatban

Trump kiadta a parancsot, az amerikai hadsereg azonnal lépett, megadták a választ Putyinnak: ilyenre 33 éve nem volt példa
Az Amerikai Egyesült Államok több nukleáris fegyverrel rendelkezik, mint bármelyik másik ország.
Az amerikai nemzetbiztonság fontos eleme, hogy jelentős nukleáris fegyverarzenállal rendelkezik.
Az amerikai nukleáris arzenál működőképességének fenntartása is indokolja a tesztek újraindítását – jelentette ki J. D. Vance alelnök csütörtökön megerősítve Donald Trump amerikai elnök szándékát.
Az alelnök a Fehér Ház előtt újságírói kérdésre válaszolva hangsúlyozta:
az amerikai nemzetbiztonság fontos eleme, hogy jelentős nukleáris fegyverarzenállal rendelkezik, a működőképesség fenntartásának pedig része annak ellenőrzése is.
Hozzátette, az Egyesült Államok olyan országokkal is szorosan együttműködik a nukleáris fegyverkezés korlátozásában, amelyekkel nem ápol jó viszonyt. Donald Trump elnök csütörtökön közösségi oldalán jelentette be szándékát az Egyesült Államok nukleáris fegyverkísérleteinek újraindításáról. Az elnök később a repülőgépen tartott sajtóbeszélgetésen is megerősítette a szándékot, és közölte, hogy a tesztek részleteit később jelentik be.
A helyszínekkel kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államokban vannak erre létrehozott körzetek. Donald Trump megismételte, azért tartja szükségesnek és helyénvalónak a tesztek újraindítását, mert mások is ezt teszik. Utalt Oroszországra, valamint Kínára, amely gyors ütemben zárkózik fel a nukleáris fegyverarzenált tekintve az Egyesült Államokhoz és Oroszországhoz, a két legnagyobb atomhatalomhoz. Az elnök hozzátette:
ugyanakkor célként a nukleáris leszerelést tartja a legjobb útnak.
(MTI)
Nyitókép: ANTHONY WALLACE / AFP