Fehér Ház Donald Trump Egyesült Államok

„Mások is ezt teszik” – újabb hírek érkeztek az amerikai atomarzenállal kapcsolatban

2025. október 31. 08:08

Az amerikai nemzetbiztonság fontos eleme, hogy jelentős nukleáris fegyverarzenállal rendelkezik.

2025. október 31. 08:08
null

Az amerikai nukleáris arzenál működőképességének fenntartása is indokolja a tesztek újraindítását – jelentette ki J. D. Vance alelnök csütörtökön megerősítve Donald Trump amerikai elnök szándékát.

Az alelnök a Fehér Ház előtt újságírói kérdésre válaszolva hangsúlyozta: 

az amerikai nemzetbiztonság fontos eleme, hogy jelentős nukleáris fegyverarzenállal rendelkezik, a működőképesség fenntartásának pedig része annak ellenőrzése is.

Hozzátette, az Egyesült Államok olyan országokkal is szorosan együttműködik a nukleáris fegyverkezés korlátozásában, amelyekkel nem ápol jó viszonyt. Donald Trump elnök csütörtökön közösségi oldalán jelentette be szándékát az Egyesült Államok nukleáris fegyverkísérleteinek újraindításáról. Az elnök később a repülőgépen tartott sajtóbeszélgetésen is megerősítette a szándékot, és közölte, hogy a tesztek részleteit később jelentik be. 

A helyszínekkel kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államokban vannak erre létrehozott körzetek. Donald Trump megismételte, azért tartja szükségesnek és helyénvalónak a tesztek újraindítását, mert mások is ezt teszik. Utalt Oroszországra, valamint Kínára, amely gyors ütemben zárkózik fel a nukleáris fegyverarzenált tekintve az Egyesült Államokhoz és Oroszországhoz, a két legnagyobb atomhatalomhoz. Az elnök hozzátette: 

ugyanakkor célként a nukleáris leszerelést tartja a legjobb útnak.

(MTI)

Nyitókép: ANTHONY WALLACE / AFP

NeMá
•••
2025. október 31. 09:41 Szerkesztve
Éveken keresztül hallgatuk, hogy olyan fantasztikusak a szimulátoraik, tök felesleges a valóságban kiprobálni. Közben nyugdíjba mentek a faszik akik képesek voltak a valóságban megcsináni? Mondjuk Oroszok pont nem atomrobbantást teszteltek, hanem inovációval egy új atommeghajtásu motort fejlesztettek. Pótcselekvésnek érzem az egészet, sokévre vanak, hogy atomhajtásu motort fejleszenek, ezét robbantanak párat, amivel quvára nem kerülnek közelebb az oroszok fejlesztéséhez!
nuevoreynuevaley
2025. október 31. 09:19
Igaz hogy fegyverkezik atommal, de legalabb a haborunak 3 nap alatt veget vetett
pandalala
2025. október 31. 09:01
" Egy a jelszónk a béke, Harcba boldog jövőért megyünk. Egy nagy cél érdekében Tör előre ifjú seregünk. Bárhol is van hazája, Bármely ég néz le rája, Küzdő korunknak új nemzedéke, Mind itt halad velünk. ...."
Tuners
2025. október 31. 08:58
Már majdnem megkapta az atombéka díjat… 🐸
