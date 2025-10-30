Trump kiadta a parancsot, az amerikai hadsereg azonnal lépett, megadták a választ Putyinnak: ilyenre 33 éve nem volt példa

Vlagyimir Putyin a közelmúltban jelentette be, hogy sikeres tesztet hajtottak végre a Burevesztnyik nukleáris meghajtású és atomfegyverrel felszerelhető robotrepülőgéppel. Bár a '90-es évek óta sem Moszkva, sem Washington nem hajtott végre nukleáris töltettel történő tesztrobbantást, ez most megváltozhat, ugyanis az Egyesült Államok nem hagyhatta szó nélkül Putyin fenyegetéseit.

Donald Trump szerda éjjel közzétett Truth Social posztjában azt írta, hogy az Egyesült Államok több nukleáris fegyverrel rendelkezik, mint bármelyik másik ország, első hivatali időszakában korszerűsítették és felújították az ország atomfegyvereit.

A hatalmas pusztító ereje miatt utáltam ezt megtenni, de nem volt más választásom!”

– fogalmazott Donald Trump.

A fegyverek számát tekintve az amerikai elnök azt írta, hogy Oroszországnak van a második legtöbb töltete, míg Kína a harmadik, de az ázsiai állam öt éven belül lehozza a lemaradását Washingtonhoz képest.