Trump kiadta a parancsot, az amerikai hadsereg azonnal lépett, megadták a választ Putyinnak: ilyenre 33 éve nem volt példa

2025. október 30. 06:49

Az Amerikai Egyesült Államok több nukleáris fegyverrel rendelkezik, mint bármelyik másik ország.

2025. október 30. 06:49
Vlagyimir Putyin a közelmúltban jelentette be, hogy sikeres tesztet hajtottak végre a Burevesztnyik nukleáris meghajtású és atomfegyverrel felszerelhető robotrepülőgéppel. Bár a '90-es évek óta sem Moszkva, sem Washington nem hajtott végre nukleáris töltettel történő tesztrobbantást, ez most megváltozhat, ugyanis az Egyesült Államok nem hagyhatta szó nélkül Putyin fenyegetéseit. 

Donald Trump szerda éjjel közzétett Truth Social posztjában azt írta, hogy az Egyesült Államok több nukleáris fegyverrel rendelkezik, mint bármelyik másik ország, első hivatali időszakában korszerűsítették és felújították az ország atomfegyvereit. 

A hatalmas pusztító ereje miatt utáltam ezt megtenni, de nem volt más választásom!”

 – fogalmazott Donald Trump.

A fegyverek számát tekintve az amerikai elnök azt írta, hogy Oroszországnak van a második legtöbb töltete, míg Kína a harmadik, de az ázsiai állam öt éven belül lehozza a lemaradását Washingtonhoz képest. 

Mivel más országok is végeznek kísérleti programokat, utasítottam a Hadügyminisztériumot, hogy kezdje meg nukleáris fegyvereink tesztelését, hogy egyenlő feltételekkel rendelkezzünk, mint a többi nagyhatalom. Ez a folyamat azonnal megkezdődik”

 – jelentette ki posztjában Trump.

Mint ismert, az Egyesült Államok az 1992 szeptemberi nevadai kísérlet óta nem hajtott végre föld alatti robbantást atomfegyverrel. 

Nyitókép: Drew ANGERER / AFP

 

figyellek-4
2025. október 30. 08:11
Minek kilőni a rakétákat,helyben felrobbantják,hogy Putyin meghaljon és kész.Mindenki meghal,egyszer lehet elpusztítani a földet.Teljesen mindegy,hogy amerikai,vagy orosz atom.
Válasz erre
0
0
faramuci
2025. október 30. 08:01
Farokméregetés.......lapoz😶
Válasz erre
0
0
falcatus-2
2025. október 30. 08:00
Blöffölj és fenyegess. Lejárt szavatosságú hidegháborús taktika. Nem gondolom, hogy Trump találmánya. Etetés hazai piacra.
Válasz erre
0
0
hexahelicene
2025. október 30. 07:54
Trump hazudik. Az atomfegyverek számát tekintve az International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) adatai szerint Oroszország birtokolja a legtöbb nukleáris robbanófejet, több mint 5500-at, míg az Egyesült Államok 5044-et. Emellett Oroszország nukleáris arzenálja modernebb is. Ráadásul, sikeres tesztek után hadrendbe áll a Burevestnik és a Poseidon.
Válasz erre
0
1
