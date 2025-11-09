Dermesztő fordulat, erre nem számított senki: Magyar Péterék a „putyini útra” tértek – és a jelek szerint nem is fordulnak vissza onnan

Képzeljük magunkat egy olyan helyzetbe, hogy messiásként tekint ránk egy jelentős embertömeg; issza szavainkat, haptákba vágja magát minden parancsunkra, elnéz nekünk minden zavaró mozzanatot. Vegyük ehhez hozzá, hogy ebbéli minőségünkben meghirdetjük egy nemzet számára a szeretetország eljövetelét, és

a nép lánglelkű vezetőjeként illegetjük magunkat fotósaink előtt, zászlóval kezünkben.

Majd egy adott pillanatban a hírfolyamokat görgetvén arra leszünk figyelmesek, hogy velünk szimpatizáló kommentelők itt is, ott is sorra a miniszterelnökkel és kíséretével Amerika felé tartó Wizzair-gép lezuhanásáról álmodoznak, azért imádkoznak, azon vicceskednek, olvasók pedig ezt ezrével lájkolgatják.

Nemde leszögeznénk legott, hogy hékás, mi nem így vagyunk öltözve, Szeretetország felé bizony nem arra vezet az út.

Hogy tessék ezeket az indulatokat emberhez méltó kampánytevékenységekbe becsatornázni, hiszen aki a politikai ellenfelétől azzal akarna megszabadulni, hogy jó magasról hagyná őt lezuhanni, az bizony putyini tempót tol, azt meg ne már, véreim.