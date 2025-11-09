Sikítófrászt fog kapni Ursula von der Leyen és Zelenszkij, ha meglátják ezt a térképet!

Meglepő térkép látott napvilágot Ausztriáról. Egy közvélemény-kutatásokkal foglalkozó oldal becslést készített arról, hogy a mostani párttámogatottsági adatok mellett az ország járásaiban ki végezne az első helyen. Bécs néhány kerületét leszámítva minden járásban és városban is a bevándorlásellenes, és Ukrajna-szkeptikus Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) nyerne. A patrióta párt fölényét mutató térképet alább nézhetik meg.

Szinte mindenütt a patrióta FPÖ nyerne

A mostani kutatási átlagok alapján az FPÖ 37,2, az Osztrák Néppárt (ÖVP) 21, a szocdemek (SPÖ) 17 százalékon, a Zöldek pedig 10,9 százalékon állnak.

A térkép alapján világosan látszik, hogy az Orbán Viktorral szövetséges FPÖ hatalmas győzelmet aratna, ha most rendeznék a választásokat. Ha a mostani ÖVP-SPÖ-Neos koalíció szétesne, akkor szinte biztos lenne a patrióták sikere Ausztriában, aminek Brüsszelben és Kijevben nagyon nem örülnének.

A 2024-es parlamenti választáson még így nézett ki Ausztria politikai térképe: