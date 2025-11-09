Ft
11. 09.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Orbán Viktor Osztrák Szabadságpárt ÖVP Ausztriában

Sikítófrászt fog kapni Ursula von der Leyen és Zelenszkij, ha meglátják ezt a térképet!

2025. november 09. 09:10

Ausztriában szinte minden járásban az Orbán Viktor szövetségesének számító, bevándorlásellenes FPÖ vezet – derül ki egy friss politikai térképből. A patrióta párt jelenleg 37 százalékon áll, messze megelőzve a kormányzó Néppártot és a szociáldemokratákat. A patrióták győzelme egyre valószínűbb.

2025. november 09. 09:10
Volodimir Zelenszkij, Ursula von der Leyen.
Kovács András
Kovács András

Meglepő térkép látott napvilágot Ausztriáról. Egy közvélemény-kutatásokkal foglalkozó oldal becslést készített arról, hogy a mostani párttámogatottsági adatok mellett az ország járásaiban ki végezne az első helyen. Bécs néhány kerületét leszámítva minden járásban és városban is a bevándorlásellenes, és Ukrajna-szkeptikus Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) nyerne. A patrióta párt fölényét mutató térképet alább nézhetik meg.

patrióta
Szinte mindenütt a patrióta FPÖ nyerne 

A mostani kutatási átlagok alapján az FPÖ 37,2, az Osztrák Néppárt (ÖVP) 21, a szocdemek (SPÖ) 17 százalékon, a Zöldek pedig 10,9 százalékon állnak. 

A térkép alapján világosan látszik, hogy az Orbán Viktorral szövetséges FPÖ hatalmas győzelmet aratna, ha most rendeznék a választásokat. Ha a mostani ÖVP-SPÖ-Neos koalíció szétesne, akkor szinte biztos lenne a patrióták sikere Ausztriában, aminek Brüsszelben és Kijevben nagyon nem örülnének. 

A 2024-es parlamenti választáson még így nézett ki Ausztria politikai térképe: 

 

Egyértelműen látszik, hogy tavalyhoz képest alapvetően rendeződtek át a politikai erőviszonyok nyugati szomszédunkban.

Jelentős előnyben a patrióta alakulat

Még október elején arról írtunk, hogy ha akkor rendezték a parlamenti választásokat Ausztriában, akkor az Orbán Viktorral egy frakcióban ülő Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) 38 százalékos eredménnyel közel a dupláját kapná a szavazatoknak, mint amit a kormányzó Osztrák Néppártnak (ÖVP) mértek.

Az ÖVP 20, a szintén kormányzó Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) 17, míg a liberális NEOS 8 százalékon állt. A három kormánypárt együttes támogatottsága 45 százalék volt, és csupán 85 mandátumot szereztek volna a parlamentben. A többséghez 92 mandátumra lenne szükség. 

  • Bejutnának még a parlamentbe a Zöldek 10 százalékos eredménnyel, 
  • és az Osztrák Kommunista Párt 4 százalékkal. 
Így állnak most a pártok Ausztriában

Orbán Viktor szövetségese tehát jelentős előnnyel vezet Ausztriában, de egyelőre önmagában nem tudná megszerezni a parlamenti többséget. Persze, ha tovább tart ez a tendencia, akkor egyre közelebb lesz ahhoz a támogatottsági szinthez az FPÖ, ami elég lehet az egyedüli kormányzáshoz. 
 

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

fasisztakomcsi
2025. november 09. 10:14
Lehet, hogy mocskos a fantáziám, de vajon Ursula néni széttette már a lábát a hős katonának? XD
Élő Éva
2025. november 09. 10:14
A helyzet kritikus. Amikor már a honosítottak is a bevándorlás ellen kezdenek mozgolódni. Még a végén nekik is el kell tartani a potyautasokat.
ertonszena
•••
2025. november 09. 10:12 Szerkesztve
Ez addig nem jelent semmit, amíg a neoliberális, globalista, föderalista oldal pártjai együtt több szavazatot szereznek, mint az FPÖ egyedül. Két kérdés van. 1. Van-e Ausztriában 50%-nyi patrióta szavazó? 2. Ha van, felfogják-e ezek mind, hogy az ÖVP már csak egy hamis zászló alatt hajózó globalista-föderalista, migrációpárti, neoliberális párt, nem pedig néppárt. Ugyanez érvényes Németországban is.
Milus Ernő
2025. november 09. 10:05
A választási térkép mintázat ugyanaz mindenhol - liberál, baloldali, társadalommérnök központok vs. konzervatív, patrióta vidék (lésd Mo., Cseho., Ausztria, USA ....). De mit lehet ezzel kezdeni?!!! Amíg nem érik el a patrióták az 51%-ot, sehol sem tudnak kormányt alakítani ahol meghirdették a cordon saniteiret-t (vagyis mindenki elhatárolódik tőlük). Vagyis mindenhol meg kell várni (addíg is szaporodik, felgyülemlik a probléma), amíg el nem érik az 51%-ot. Rohadjon meg az egész EU vezetés, aki ehhez aszisztál.
