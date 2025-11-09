Sikítófrászt fog kapni Ursula von der Leyen és Zelenszkij, ha meglátják ezt a térképet!

Lassan lefő a kávé Ursula von der Leyennek: Újabb uniós országban tarolna Orbán Viktor szövetségese
Az Osztrák Szabadságpárt támogatottsága közelít a 40 százalékhoz.
Ausztriában szinte minden járásban az Orbán Viktor szövetségesének számító, bevándorlásellenes FPÖ vezet – derül ki egy friss politikai térképből. A patrióta párt jelenleg 37 százalékon áll, messze megelőzve a kormányzó Néppártot és a szociáldemokratákat. A patrióták győzelme egyre valószínűbb.
Meglepő térkép látott napvilágot Ausztriáról. Egy közvélemény-kutatásokkal foglalkozó oldal becslést készített arról, hogy a mostani párttámogatottsági adatok mellett az ország járásaiban ki végezne az első helyen. Bécs néhány kerületét leszámítva minden járásban és városban is a bevándorlásellenes, és Ukrajna-szkeptikus Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) nyerne. A patrióta párt fölényét mutató térképet alább nézhetik meg.
A mostani kutatási átlagok alapján az FPÖ 37,2, az Osztrák Néppárt (ÖVP) 21, a szocdemek (SPÖ) 17 százalékon, a Zöldek pedig 10,9 százalékon állnak.
A térkép alapján világosan látszik, hogy az Orbán Viktorral szövetséges FPÖ hatalmas győzelmet aratna, ha most rendeznék a választásokat. Ha a mostani ÖVP-SPÖ-Neos koalíció szétesne, akkor szinte biztos lenne a patrióták sikere Ausztriában, aminek Brüsszelben és Kijevben nagyon nem örülnének.
A 2024-es parlamenti választáson még így nézett ki Ausztria politikai térképe:
Egyértelműen látszik, hogy tavalyhoz képest alapvetően rendeződtek át a politikai erőviszonyok nyugati szomszédunkban.
Még október elején arról írtunk, hogy ha akkor rendezték a parlamenti választásokat Ausztriában, akkor az Orbán Viktorral egy frakcióban ülő Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) 38 százalékos eredménnyel közel a dupláját kapná a szavazatoknak, mint amit a kormányzó Osztrák Néppártnak (ÖVP) mértek.
Az ÖVP 20, a szintén kormányzó Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) 17, míg a liberális NEOS 8 százalékon állt. A három kormánypárt együttes támogatottsága 45 százalék volt, és csupán 85 mandátumot szereztek volna a parlamentben. A többséghez 92 mandátumra lenne szükség.
Orbán Viktor szövetségese tehát jelentős előnnyel vezet Ausztriában, de egyelőre önmagában nem tudná megszerezni a parlamenti többséget. Persze, ha tovább tart ez a tendencia, akkor egyre közelebb lesz ahhoz a támogatottsági szinthez az FPÖ, ami elég lehet az egyedüli kormányzáshoz.
