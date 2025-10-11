Lassan lefő a kávé Ursula von der Leyennek: Újabb uniós országban tarolna Orbán Viktor szövetségese

Ismét csúcsra járhat a rettegés Brüsszelben: brutális fölényben vannak Orbán Viktor barátai
Az sem kérdés, kit látna szívesen kancellárként a többség.
Közel duplaannyi szavazatot szerezne az Osztrák Szabadságpárt, ha most rendeznék a választásokat, mint a kormányzó Osztrák Néppárt! Orbán Viktor szövetségeseinek támogatottsága hónapról hónapra egyre nagyobb Ausztriában.
Ha most rendeznék a parlamenti választásokat Ausztriában, akkor az Orbán Viktorral egy frakcióban ülő Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) 38 százalékos eredménnyel közel a dupláját kapná a szavazatoknak, mint amit a kormányzó Osztrák Néppártnak (ÖVP) mért a Lazarsfeld Gesellschaft. Az FPÖ a legutóbbi méréshez képest két százalékpontot erősödött.
Az ÖVP 20, a szintén kormányzó Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) 17, míg a liberális NEOS 8 százalékon áll. A három kormánypárt együttes támogatottsága 45 százalék, és csupán 85 mandátumot szereznének a parlamentben. A többséghez 92 mandátumra lenne szükség.
Orbán Viktor szövetségese tehát jelentős előnnyel vezet Ausztriában, de egyelőre önmagában nem tudná megszerezni a parlamenti többséget. Persze, ha tovább tart ez a tendencia, akkor egyre közelebb lesz ahhoz a támogatottsági szinthez az FPÖ, ami elég lehet az egyedüli kormányzáshoz.
