Lassan lefő a kávé Ursula von der Leyennek: Újabb uniós országban tarolna Orbán Viktor szövetségese

Az ÖVP 20, a szintén kormányzó Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) 17, míg a liberális NEOS 8 százalékon áll. A három kormánypárt együttes támogatottsága 45 százalék, és csupán 85 mandátumot szereznének a parlamentben. A többséghez 92 mandátumra lenne szükség.

Bejutnának még a parlamentbe a Zöldek 10 százalékos eredménnyel,

és az Osztrák Kommunista Párt 4 százalékkal.

Így állnak most a pártok Ausztriában

Orbán Viktor szövetségese tehát jelentős előnnyel vezet Ausztriában, de egyelőre önmagában nem tudná megszerezni a parlamenti többséget. Persze, ha tovább tart ez a tendencia, akkor egyre közelebb lesz ahhoz a támogatottsági szinthez az FPÖ, ami elég lehet az egyedüli kormányzáshoz.