Orbán Viktor Osztrák Szabadságpárt FPÖ

Lassan lefő a kávé Ursula von der Leyennek: Újabb uniós országban tarolna Orbán Viktor szövetségese

2025. október 11. 09:01

Közel duplaannyi szavazatot szerezne az Osztrák Szabadságpárt, ha most rendeznék a választásokat, mint a kormányzó Osztrák Néppárt! Orbán Viktor szövetségeseinek támogatottsága hónapról hónapra egyre nagyobb Ausztriában.

Kovács András
Kovács András

Ha most rendeznék a parlamenti választásokat Ausztriában, akkor az Orbán Viktorral egy frakcióban ülő Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) 38 százalékos eredménnyel közel a dupláját kapná a szavazatoknak, mint amit a kormányzó Osztrák Néppártnak (ÖVP) mért a Lazarsfeld Gesellschaft. Az FPÖ a legutóbbi méréshez képest két százalékpontot erősödött. 

Orbán
Hatalmas előnnyel vezet Orbán Viktor szövetségese, az Osztrák Szabadságpárt

 

Orbán Viktor szövetségese jelentős előnyben van

Az ÖVP 20, a szintén kormányzó Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) 17, míg a liberális NEOS 8 százalékon áll. A három kormánypárt együttes támogatottsága 45 százalék, és csupán 85 mandátumot szereznének a parlamentben. A többséghez 92 mandátumra lenne szükség. 

  • Bejutnának még a parlamentbe a Zöldek 10 százalékos eredménnyel, 
  • és az Osztrák Kommunista Párt 4 százalékkal. 
Így állnak most a pártok Ausztriában

Orbán Viktor szövetségese tehát jelentős előnnyel vezet Ausztriában, de egyelőre önmagában nem tudná megszerezni a parlamenti többséget. Persze, ha tovább tart ez a tendencia, akkor egyre közelebb lesz ahhoz a támogatottsági szinthez az FPÖ, ami elég lehet az egyedüli kormányzáshoz. 

Nyitókép: Sergei GAPON / AFP

 

