Ft
Ft
13°C
8°C
Ft
Ft
13°C
8°C
11. 10.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 10.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tarr Zoltán etyeki falu fórum

Nyilatkozni nem nyilatkozhat, így a közösségi médiában gyalázza a vidéket „a választás után mindent lehet” Tarr Zoltán

2025. november 10. 14:46

A Fidesz vidékpolitikája megbukott – írja Tarr Zoltán közösségi oldalán. A politikus a HVG egyik riportját reklámozza.

2025. november 10. 14:46
null

A Fidesz vidékpolitikája megbukott – a fiatalok szemével – olvasható Tarr Zoltán Facebook-bejegyzésében, amelyben a HVG egyik riportját reklámozza. Mint kifejti: „a Fidesz több mint egy évtizede hangoztatja, hogy a vidék Magyarország szíve. De ha ma körbenézünk bármelyik faluban, kisvárosban, valójában azt látjuk: a szív már alig dobog. A fiatalok tömegesen menekülnek. Na nem azért, mert nem szeretik a szülőföldjüket, hanem mert nincs miért maradni”

A „minimálbéres közmunkarendszer” és az „alulfizetett gyáripar” maradt, miközben az oktatási és kulturális lehetőségek beszűkültek – gyalázza tovább a vidéket. Mint rögzíti: „a kormány nem falvakat fejlesztett, hanem függőségi hálókat épített: a polgármester dönt, kinek jut támogatás, ki kap munkát, ki nem. Ez nem vidékfejlesztés, hanem modernkori hűbéruralom”.

Az a Tarr Zoltán beszél „függőségi hálókról”, aki egy etyeki fórumon bemondta, hogy ha a Tisza nyeri a választást, adóemelésre, azaz többkulcsos adóra készülnek, de csak azért nem beszélnek erről, mert választási kampány van, viszont, ha nyernek, akkor utána „mindent lehet”. 

Ezt is ajánljuk a témában

Tarr-t állítólag Magyar Péter – az ominózus kijelentését követően – letiltotta minden nyilvános szereplésről. Ebben a videóban kissé ingerülten utasítja vissza a HírTV munkatársát.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. november 10. 16:38
„Három pont ellenzéki polgártársaim figyelmébe. 1. Soha nem utálhatsz valakit annyira, hogy ne nézd, hogy milyen minőségű embert hozol a helyébe. 2. A »mindegy hogy ki jön helyette, csak a csúti potrohos bukjon«-típusú gondolkodás valójában szellemi igénytelenség, politikai infantilizmus, a hazád iránti felelősség hiánya. Ezt inkább szégyellni kellene, mint büszkén hirdetni. Nem, egyáltalán nem mindegy, hanem pont az a lényeg, mert utána abban fogsz élni. 3. Nagyon keserű tanulási folyamaton kell még átesnie a társadalomnak, hogy vakreményből ne dőljön be az első szembejövő köpönyegforgató unokázós csalónak.”
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. november 10. 16:36
Magyar Péter mondjon le az EP képviselőségről! Magyar Péter mondjon le a pártelnökségről! Magyar Pétert távozzon a közéletből! Magyar Péter vállalja a szavaiért és tetteiért a felelősséget! Ne bújjon Weber szoknyája mögé, legyen férfi!
Válasz erre
1
0
tapir32
2025. november 10. 16:35
Hazug szar ez az alak. Csak mocskolódni tud! Érv nincs, csak vádaskodás. Tompa agy, Tiszás vagy!
Válasz erre
1
0
Obsitos Technikus
2025. november 10. 16:32
Szarr Zoltán ez...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!