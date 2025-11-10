Nyilatkozni nem nyilatkozhat, így a közösségi médiában gyalázza a vidéket „a választás után mindent lehet” Tarr Zoltán

Magyar Péter felvállalta Tarr Zoltán botrányos mondatait az adóemelésről (VIDEÓ)
Még rengeteg ilyen mondat lesz a kampányban – mondta a Tisza-vezér.
A Fidesz vidékpolitikája megbukott – írja Tarr Zoltán közösségi oldalán. A politikus a HVG egyik riportját reklámozza.
A Fidesz vidékpolitikája megbukott – a fiatalok szemével – olvasható Tarr Zoltán Facebook-bejegyzésében, amelyben a HVG egyik riportját reklámozza. Mint kifejti: „a Fidesz több mint egy évtizede hangoztatja, hogy a vidék Magyarország szíve. De ha ma körbenézünk bármelyik faluban, kisvárosban, valójában azt látjuk: a szív már alig dobog. A fiatalok tömegesen menekülnek. Na nem azért, mert nem szeretik a szülőföldjüket, hanem mert nincs miért maradni”.
A „minimálbéres közmunkarendszer” és az „alulfizetett gyáripar” maradt, miközben az oktatási és kulturális lehetőségek beszűkültek – gyalázza tovább a vidéket. Mint rögzíti: „a kormány nem falvakat fejlesztett, hanem függőségi hálókat épített: a polgármester dönt, kinek jut támogatás, ki kap munkát, ki nem. Ez nem vidékfejlesztés, hanem modernkori hűbéruralom”.
Az a Tarr Zoltán beszél „függőségi hálókról”, aki egy etyeki fórumon bemondta, hogy ha a Tisza nyeri a választást, adóemelésre, azaz többkulcsos adóra készülnek, de csak azért nem beszélnek erről, mert választási kampány van, viszont, ha nyernek, akkor utána „mindent lehet”.
Tarr-t állítólag Magyar Péter – az ominózus kijelentését követően – letiltotta minden nyilvános szereplésről. Ebben a videóban kissé ingerülten utasítja vissza a HírTV munkatársát.
