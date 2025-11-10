Egyre több a kérdés a holtan talált főorvosnő ügye körül, nagy erőkkel folyik a vizsgálat (VIDEÓ)

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, belső vizsgálat indult a szegedi klinikán, miután a frissen műtött szekszárdi főorvosnő eltűnt a kórházból, később pedig holtan találták meg. A holttest a Szegedi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinikája melletti elhagyatott garázssor közelében volt.

A főorvosnőt kereső mentőcsapat vezetője a történtekkel kapcsolat elmondta, a helyszín, ahol rábukkantak, olyan volt, „mint egy szellemváros – elhagyatott, benőtt, hideg és nyomasztó”. A Délmagyar beszámolója szerint azonban

a halál pontos okát csak a hatósági boncolás tisztázhatja.

Emlékeztettek arra is, hogy a rendőrség szerint nem merült fel idegenkezűség gyanúja, de a vizsgálat még tart.

Egy a helyszínen készült videót alább tekinthet meg: