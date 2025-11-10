Ft
Ft
13°C
8°C
Ft
Ft
13°C
8°C
11. 10.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 10.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
főorvosnő Szeged vizsgálat klinika szellemváros holttest gyanú

Egyre több a kérdés a holtan talált főorvosnő ügye körül, nagy erőkkel folyik a vizsgálat (VIDEÓ)

2025. november 10. 13:38

Egy szegedi kutató-mentő szerint az ügyben egyértelműen felmerül az emberi felelősség és hanyagság kérdése.

2025. november 10. 13:38
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, belső vizsgálat indult a szegedi klinikán, miután a frissen műtött szekszárdi főorvosnő eltűnt a kórházból, később pedig holtan találták meg. A holttest a Szegedi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinikája melletti elhagyatott garázssor közelében volt.

A főorvosnőt kereső mentőcsapat vezetője a történtekkel kapcsolat elmondta, a helyszín, ahol rábukkantak, olyan volt, „mint egy szellemváros – elhagyatott, benőtt, hideg és nyomasztó”. A Délmagyar beszámolója szerint azonban 

a halál pontos okát csak a hatósági boncolás tisztázhatja.

Emlékeztettek arra is, hogy a rendőrség szerint nem merült fel idegenkezűség gyanúja, de a vizsgálat még tart. 

Egy a helyszínen készült videót alább tekinthet meg:

Több kérdés is felmerül az eset kapcsán

Az Origo összeállításában egy szegedi kutató-mentőt idézve arról is írt, hogy az ügyben több kérdés is felmerül. Barát László ezek közül néhányat, fel is tett. Például, kíváncsi volt arra, hogy

  • miért csak órákkal az eltűnés észlelése után vetettek be nyomkövető kutyákat.
  • Továbbá, érthetetlennek nevezte, hogy a főorvosnőt órákig nem találták meg, pedig a helyszín csak húsz percre van a klinikától.

De Barát szerint az is nehezen magyarázható, hogy a frissen műtött orvosnő egyedül fel tudott öltözni és elhagyni a klinikát a műtét utáni megfigyelés idején. A kutató-mentő úgy vélte, hogy az ügyben egyértelműen felmerül az emberi felelősség és hanyagság kérdése. 

„Az, hogy kora hajnalban ment el, azt feltételezi, nem tervezte előre, hogy önkényesen távozik” – olvasható a cikkben.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pollip
2025. november 10. 16:31
Epehólyag műtétem volt. Az agyam és a wc ajtó között kb 5 méter távolság volt. Éjszaka felkeltem, hogy wc-re menjek. A fele utat tettem meg és ott volt a nővér, hogy mit csinálok és jól vagyok-e? Igaz, ez Székesfehérváron volt.
Válasz erre
1
0
Obsitos Technikus
•••
2025. november 10. 16:07 Szerkesztve
A helyiek elmondása szerint a korábban életvidám, aktív orvosnő az utóbbi időben súlyos gerincfájdalmai miatt egyre visszahúzódóbb, beforduló lett, korábbi baráti kapcsolatait szüneteltette, láthatóan szenvedett súlyos fájdalmai mitt. Azt hiszem fölösleges bármilyen regényes, krimibe illő magyarázatot keresgélni, akinek volt már nyaki gerincsérve, el tudja képzelni ezt az állapotot. Amikor először egy rossz mozdulatra érzed azt, hogy a kezed vállból le akar szakadni, aztán vagy nem érzed, vagy nem tudod mozgatni, és később már nem csak rossz mozdulat kell hozzá, hanem elég bármilyen, majd elzsibbad a fél arcod, és eszelősen szédülsz. Nincs az az optimista ember, aki ne esne súlyos depresszióba emiatt. Főleg, ha az elvégzett műtét után sem tapasztal javulást. (Ami sokszor csak a műtét után hetekkel-hónapokkal jön...) Minden bizonnyal sokkal jobban kellett volna rá vigyázni.
Válasz erre
1
1
Obsitos Technikus
2025. november 10. 15:53
Ezt itt talán érdemesebb olvasni is, meg szemlézni is érdemesebb lett volna. Ha már... teol.hu/helyi-kek-hirek/2025/11/foorvosno-kett-antonia-rejtelyes-tragikus-halal teol.hu/helyi-kek-hirek/2025/11/kett-antonia-kutato-mento-szekszard-szeged Azt meg a kedves szegedieknek kellene tudni, hogy nézhet így ki a környékük pár száz méterre a Dómtól meg az alsóvárosi Szent Ferenc plébániától..
Válasz erre
2
1
valaki-954
2025. november 10. 15:08
A kérdés számomra az is, hogy ha nem egy "főorvos nő" a holt személy, akkor is ekkora paláver venné körül az esetet?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!