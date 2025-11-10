Egyre több a kérdés a holtan talált főorvosnő ügye körül, nagy erőkkel folyik a vizsgálat (VIDEÓ)

Frissen műtött főorvosnő tűnt el a kórházból, horrorfilmbe illő helyen, holtan találták meg
Belső vizsgálat indult a szegedi klinikán, miután a frissen műtött szekszárdi főorvosnő eltűnt a kórházból, később pedig holtan találták meg.
Egy szegedi kutató-mentő szerint az ügyben egyértelműen felmerül az emberi felelősség és hanyagság kérdése.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, belső vizsgálat indult a szegedi klinikán, miután a frissen műtött szekszárdi főorvosnő eltűnt a kórházból, később pedig holtan találták meg. A holttest a Szegedi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinikája melletti elhagyatott garázssor közelében volt.
A főorvosnőt kereső mentőcsapat vezetője a történtekkel kapcsolat elmondta, a helyszín, ahol rábukkantak, olyan volt, „mint egy szellemváros – elhagyatott, benőtt, hideg és nyomasztó”. A Délmagyar beszámolója szerint azonban
a halál pontos okát csak a hatósági boncolás tisztázhatja.
Emlékeztettek arra is, hogy a rendőrség szerint nem merült fel idegenkezűség gyanúja, de a vizsgálat még tart.
Egy a helyszínen készült videót alább tekinthet meg:
Az Origo összeállításában egy szegedi kutató-mentőt idézve arról is írt, hogy az ügyben több kérdés is felmerül. Barát László ezek közül néhányat, fel is tett. Például, kíváncsi volt arra, hogy
De Barát szerint az is nehezen magyarázható, hogy a frissen műtött orvosnő egyedül fel tudott öltözni és elhagyni a klinikát a műtét utáni megfigyelés idején. A kutató-mentő úgy vélte, hogy az ügyben egyértelműen felmerül az emberi felelősség és hanyagság kérdése.
„Az, hogy kora hajnalban ment el, azt feltételezi, nem tervezte előre, hogy önkényesen távozik” – olvasható a cikkben.
