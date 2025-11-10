Ft
vizsgálat klinikán főorvosnő Szeged

Frissen műtött főorvosnő tűnt el a kórházból, horrorfilmbe illő helyen, holtan találták meg

2025. november 10. 09:15

Belső vizsgálat indult a szegedi klinikán, miután a frissen műtött szekszárdi főorvosnő eltűnt a kórházból, később pedig holtan találták meg.

2025. november 10. 09:15
null

Belső vizsgálat indult a szegedi klinikán, miután a frissen műtött szekszárdi főorvosnő eltűnt a kórházból, később pedig holtan találták meg – értesült a Blikk

Holtan találtak rá szombat délután arra a szekszárdi doktornőre, aki a biztonsági kamera felvételei alapján pénteken hajnali öt órakor elhagyta a szegedi idegsebészeti klinikát, miután a gerincét műtötték – írja a Népszava. A lap arról számolt be, hogy a kórház egyik biztonsági kamerája rögzítette, amint a nő fekete pizsamában, papucsban és egy pulóverrel a nyakában, nyakán kötéssel útnak indul és kisétál az épületből. A rendőrség azonnal keresni kezdte a nőt, kutyás és motoros csapatokat is bevetettek. Végül bő egy napi keresés után, másnap a klinikai központ melletti, használaton kívüli garázssor mögött találták meg a doktornőt, de már holtan.

A Blikk úgy tudja, hogy a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Idegsebészeti Klinikáján belső vizsgálatot rendeltek el, hogy kiderítsék, hogyan hagyhatta el egy frissen műtött beteg a kórházat, miért nem sikerült időben megállítani, kit terhel a felelősség, illetve, hogy történt-e mulasztás. A rendőrség szerint az elsődleges nyomok alapján az idegenkezűség kizárható, nem történt bűncselekmény, a halál pontos okát szakértők vizsgálják a Szegedi Rendőrkapitányságon elrendelt közigazgatási eljárásban.

„Érthetetlen, hogy a műtét utáni megfigyelés után hogyan öltözhetett fel észrevétlenül, hogyan hagyhatta el a klinikát az orvosnő. (...) Nem világos az sem, miért csak órákkal az eltűnés észlelése után vetettek be nyomkövető kutyákat, illetve, hogy azoknak miért nem sikerült megtalálnia a szegedi Klinikák D épületétől alig 20 percnyire található területen az eltűnt beteget. A vizsgálatoknak erre magyarázatot kell adniuk, itt egészen nyilvánvaló az emberi felelősség, illetve hanyagság kérdése” – nyilatkozta a Blikknek a tragikus esettel kapcsolatban Barát László szegedi kutató-mentő.

A Délmagyar.hu arról ír, hogy szellemváros-szerű területen bukkantak a főorvosnő holttestére Szegeden, a lap galériát is közöl a holttest megtalálásának helyszínéről.

Nyitókép: Délmagyar.hu

 

kbexxx
2025. november 10. 09:37 Szerkesztve
A legrosszabb betegek az orvos betegek . annak ellenére hogy mindent ismernek a protokolokról a betegfelépülése útján. De nem arra törekszenek. Szegény doktornő nem tudjuk hová milyen inditatásból de elhagyta a kórház védelmét egy olyan napon amikor a külső hőmérséklet 3-7 fok volt túlmeszire nem jutott szegény. Gyászt okozva a hozzátartozóinak. Nyugodjon békében zaklatott lelke is
zrx8
2025. november 10. 09:25 Szerkesztve
Mandiner, az sem normális, és idegesítően amatőr dolog, hogy 4x (négyszer !) kezdtek bele egy mondatba egy oldalon, mire be tudjátok fejezni !
orokkuruc-2
2025. november 10. 09:21
Lecsapott a MOK ? Több az orvos mint 15 éve, de a vörös-orvosbáróknak sikerül össze-vissza szervezésekkel elbaszni a várólistákat, az átlagdokik meg kussolnak, mert a 3 milcsis fizu így is megvan!
sagirdilsiz-2
2025. november 10. 09:21
Szerintem kihűlt.
