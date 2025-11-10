Frissen műtött főorvosnő tűnt el a kórházból, horrorfilmbe illő helyen, holtan találták meg

Belső vizsgálat indult a szegedi klinikán, miután a frissen műtött szekszárdi főorvosnő eltűnt a kórházból, később pedig holtan találták meg – értesült a Blikk.

Holtan találtak rá szombat délután arra a szekszárdi doktornőre, aki a biztonsági kamera felvételei alapján pénteken hajnali öt órakor elhagyta a szegedi idegsebészeti klinikát, miután a gerincét műtötték – írja a Népszava. A lap arról számolt be, hogy a kórház egyik biztonsági kamerája rögzítette, amint a nő fekete pizsamában, papucsban és egy pulóverrel a nyakában, nyakán kötéssel útnak indul és kisétál az épületből. A rendőrség azonnal keresni kezdte a nőt, kutyás és motoros csapatokat is bevetettek. Végül bő egy napi keresés után, másnap a klinikai központ melletti, használaton kívüli garázssor mögött találták meg a doktornőt, de már holtan.

A Blikk úgy tudja, hogy a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Idegsebészeti Klinikáján belső vizsgálatot rendeltek el, hogy kiderítsék, hogyan hagyhatta el egy frissen műtött beteg a kórházat, miért nem sikerült időben megállítani, kit terhel a felelősség, illetve, hogy történt-e mulasztás. A rendőrség szerint az elsődleges nyomok alapján az idegenkezűség kizárható, nem történt bűncselekmény, a halál pontos okát szakértők vizsgálják a Szegedi Rendőrkapitányságon elrendelt közigazgatási eljárásban.

„Érthetetlen, hogy a műtét utáni megfigyelés után hogyan öltözhetett fel észrevétlenül, hogyan hagyhatta el a klinikát az orvosnő. (...) Nem világos az sem, miért csak órákkal az eltűnés észlelése után vetettek be nyomkövető kutyákat, illetve, hogy azoknak miért nem sikerült megtalálnia a szegedi Klinikák D épületétől alig 20 percnyire található területen az eltűnt beteget. A vizsgálatoknak erre magyarázatot kell adniuk, itt egészen nyilvánvaló az emberi felelősség, illetve hanyagság kérdése” – nyilatkozta a Blikknek a tragikus esettel kapcsolatban Barát László szegedi kutató-mentő.

A Délmagyar.hu arról ír, hogy szellemváros-szerű területen bukkantak a főorvosnő holttestére Szegeden, a lap galériát is közöl a holttest megtalálásának helyszínéről.