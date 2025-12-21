Ft
Már megint pislogás nélkül hazudsz, te politikai búcsúcédula árus, te jellemtelen szemfényvesztő!

2025. december 21. 16:43

Kommentet írtam Magyar Péter oldalára.

2025. december 21. 16:43
Rákay Philip
Rákay Philip
„Kommentet írtam Magyar Péter oldalára, mert nem bírom elviselni, hogy a legkézenfekvőbb dolgokról is hazudozik. Íme:

»Már megint pislogás nélkül hazudsz, te politikai búcsúcédula árus, te jellemtelen szemfényvesztő! Te magyarázol szervezett közönségről, meg kellemetlen pillanatokról, akit településről-településre a félgyogyós »katica csoport« lánc, lánc, eszterláncban vesz körbe – a félgengszeter verőlegényeiddel együtt -, így oltalmazva a kis testedet, bárhová is mész?

Éppen te merészelsz buszoztatásról írni, akinek minden egyes vidéki fórumán elmondják a helyiek, hogy azon jórészt odautaztatott idegenek, nem pedig helybéliek vesznek részt? 

Te dumálsz fizetett propagandistákról, miközben a globalista hálózatok szolgálatára – és most varázsütésre épp a te cselédsajtódul – szegődött teljes balliberális média izzadva, minden kritika nélkül a te vállalhatatlan stílusodat, agresszív megnyilvánulásaidat mosdatja, bűnrészesként falazva a legaljasabb, országrontó terveidnek is?

Te magyarázol átszellemülten fizetett hirdetésekről, miközben valami »megmagyarázhatatlan csoda« folytán arányaiban több interakciót produkálsz a Facebook META univerzumában, mint a legnépszerűbb, világhírű sportolók, vagy akár világsztár énekesek?

De még a kézenfekvő, szabad szemmel is jól látható dolgokról is hazudsz, mint a vízfolyás. Mutatom a fotót: nem, nem volt lezárva és lefüggönyözve a Pick Aréna felső karéja, csordultig megtelt! Kizárólag a cégek által bérelt, privát Skyboxok voltak zárva, tudod, azok az exkluzív helyek, ahová anno mindig kellemetlenül bekönyörögted magad, egykori feleséged jogán. Na, ennyit erről, te mitomániás, beteges hazudozó, te!«”

Forrás: Képernyőkép / Facebook
ORBÁN Viktor
Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Fischer Zoltán / MTI

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Fischer Zoltán / MTI

