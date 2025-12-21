Magyar Péter bevonul Szegeden a Nélküledre

Az egyik legismertebb közvélemény-kutató bemondta, mi a valóság Magyarországon – ennek Magyar Péter nem fog örülni
2025 a változás éve volt a magyar politikában. Mutatjuk, miért.
Megérjük még, hogy a Simor, a Szily meg a Lukács büszkén fogja énekelni a Nélküledet. És a székely zászló fog lobogni a kezükben.
„»Mi is az a kognitív disszonancia? A kognitív disszonancia szociálpszichológiai elmélet, melyet Leon Festinger amerikai pszichológus alkotott meg 1957-ben. Az elmélet alapgondolata, hogy amikor valamilyen új információ vagy tapasztalat ellentmond a korábbi elképzeléseknek vagy ismereteknek, akkor disszonanciát, belső feszültséget élünk át. Ez a disszonancia szorongáskeltő állapot, amelyet csökkenteni igyekszünk.«
Így a Wikipédia.
»A kognitív disszonancia az a kellemetlen belső feszültség, amit akkor érzünk, amikor két ellentmondó gondolatunk, hitünk, értékünk vagy viselkedésünk van jelen egyszerre; ez a pszichológiai jelenség arra késztet minket, hogy valamilyen módon csökkentsük ezt a feszültséget, gyakran a nézeteink vagy cselekedeteink megváltoztatásával, vagy a helyzet racionalizálásával.«
Így a mesterséges intelligencia.
Mi pedig hajlamosak vagyunk rávágni, hogy a Magyar Péter ezzel küzd.
Dehogy küzd. Ezzel leginkább a Magyar Péter s…ggét nyaló, magát függetlennek és objektívnek hazudó sajtó küzd.”
Fotó: Krizsán Csaba/MTI