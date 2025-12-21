Ft
12. 21.
vasárnap
Tisza Magyar Péter Szeged

Magyar Péter bevonul Szegeden a Nélküledre

2025. december 21. 12:26

Megérjük még, hogy a Simor, a Szily meg a Lukács büszkén fogja énekelni a Nélküledet. És a székely zászló fog lobogni a kezükben.

2025. december 21. 12:26
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„»Mi is az a kognitív disszonancia? A kognitív disszonancia szociálpszichológiai elmélet, melyet Leon Festinger amerikai pszichológus alkotott meg 1957-ben. Az elmélet alapgondolata, hogy amikor valamilyen új információ vagy tapasztalat ellentmond a korábbi elképzeléseknek vagy ismereteknek, akkor disszonanciát, belső feszültséget élünk át. Ez a disszonancia szorongáskeltő állapot, amelyet csökkenteni igyekszünk.«

Így a Wikipédia.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Jókor jött pofont kapott a Fidesz – így reagáltak rá Orbán Viktorék

Jókor jött pofont kapott a Fidesz – így reagáltak rá Orbán Viktorék
Tovább a cikkhezchevron

»A kognitív disszonancia az a kellemetlen belső feszültség, amit akkor érzünk, amikor két ellentmondó gondolatunk, hitünk, értékünk vagy viselkedésünk van jelen egyszerre; ez a pszichológiai jelenség arra késztet minket, hogy valamilyen módon csökkentsük ezt a feszültséget, gyakran a nézeteink vagy cselekedeteink megváltoztatásával, vagy a helyzet racionalizálásával.«

Így a mesterséges intelligencia.

Mi pedig hajlamosak vagyunk rávágni, hogy a Magyar Péter ezzel küzd.

Dehogy küzd. Ezzel leginkább a Magyar Péter s…ggét nyaló, magát függetlennek és objektívnek hazudó sajtó küzd.”

Fotó: Krizsán Csaba/MTI

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. december 21. 14:01
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
0
0
Bulldog Orange
2025. december 21. 13:22
Ahogy a tiszti különítményesek mondták az 1919-ben, az úriember az úriemberrel párbajozik, a kommunistát az árok partján lelövi .... Ezekkel a modern kommunista csőcselékkel sem lehet glasszé kesztyűben, eltartott kisujjal szót érteni! Természetesen nem lehet lelöni őket, de bünteti igen! Azzal a cenzúrázó bíróval kell kezdeni, aki a Bors-ot betíltotta!
Válasz erre
2
0
renoman
2025. december 21. 13:02
Ettől a jelenettől a belpesti libernyákok olyan gennyes-váladékos kiütést kaptak, ami talán soha nem gyógyul be. Lelküket még mélyebb gyűlölet járja át, a nerszarta messiásuk elárulta őket, őket akik szivárványos zászlóba, egymás seggébe turkálva szeretnek vonulni, csúnyán cserbenhagyták.
Válasz erre
4
0
nemenvagyoken
2025. december 21. 12:59
Szerintem rostandival kellett volna elénekeltetnie, hátha abba is belesült volna a némber, mint a Szózatba.
Válasz erre
7
0
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!