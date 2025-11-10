Ft
Ft
13°C
8°C
Ft
Ft
13°C
8°C
11. 10.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 10.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar válogatott vb-selejtező Ferguson Írország

Nagy érvágás az íreknek: a Puskásban már biztosan nem szerez szabálytalan gólt a szigetországiak sztárja

2025. november 10. 14:18

A vb-selejtezők során három gólt szerző, Dublinban a mieinknek is érdekes körülmények között betaláló Evan Ferguson biztosan nem lehet ott a Puskásban vasárnap. A sérüléssel bajlódó gólzsák el sem utazik Magyarországra, rehabilitációja idejére Rómában marad.

2025. november 10. 14:18
null

Nemcsak Magyarország válogatott stábja izzadhat az utolsó két világbajnoki selejtező előtt lehetséges csatárproblémák miatt. Az írek például máris rosszabbul jártak: a Csakfoci arról ír, hogy legnagyobb sztárjuk, Evan Ferguson biztosan nem épül fel a sorsdöntő összecsapásokra. Az AS Roma támadójára mi is jól emlékezhetünk: ő volt az, aki a dublini odavágón az írek minimum véleményes első gólját szerezte Varga Barnabás kapunk előtti lekönyöklése után. 

Collins és Ferguson Magyarország ellen
Nathan Collins és Evan Ferguson gólöröme a Magyarország elleni vb-selejtezőn Dublinban: előbbi eltüntette Vargát, utóbbi befejelte a labdát (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Ferguson a lelátón sem lesz ott Magyarországon

Az ír kiválóságról maga klubedzője, Gian Piero Gasperini nyilatkozta le, hogy rehabilitációja érdekében Rómában marad a nemzetközi héten: 

Ferguson nem egészéséges. Reméljük, a válogatott szünet alatt rendbe jön.”

Az ír válogatott számára óriási csapás a még október végén, a Parma elleni olasz bajnokin megsérülő Ferguson kiesése, hiszen a selejtezősorozatban szerzett négy góljukból hármat is a Brightonból Rómába kölcsönadott 21 éves csatártehetség szerzett. Persze, 

ha minden jól megy, addigra ez már nem oszt, nem szoroz: az optimális forgatókönyv szerint ha csütörtökön nyerünk Örményországban, bebiztosítjuk a pótselejtezőt, így vasárnap délután már tét nélküli örömmeccsen fogadhatnánk az íreket a telt házas Puskásban. 

(Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka)

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Búvár Kund
2025. november 10. 16:03
Remélem ezen a meccsen tét nélkül fogunk gálázni!
Válasz erre
1
0
Interista
2025. november 10. 15:04
Rommá kell verni ezt a botlábú ír válogatottat. Remélhetőleg nem megint egy mocskos csaló szektás játékvezetőt küldenek.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!