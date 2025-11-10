Nagy érvágás az íreknek: a Puskásban már biztosan nem szerez szabálytalan gólt a szigetországiak sztárja

Nemcsak Magyarország válogatott stábja izzadhat az utolsó két világbajnoki selejtező előtt lehetséges csatárproblémák miatt. Az írek például máris rosszabbul jártak: a Csakfoci arról ír, hogy legnagyobb sztárjuk, Evan Ferguson biztosan nem épül fel a sorsdöntő összecsapásokra. Az AS Roma támadójára mi is jól emlékezhetünk: ő volt az, aki a dublini odavágón az írek minimum véleményes első gólját szerezte Varga Barnabás kapunk előtti lekönyöklése után.

Nathan Collins és Evan Ferguson gólöröme a Magyarország elleni vb-selejtezőn Dublinban: előbbi eltüntette Vargát, utóbbi befejelte a labdát (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)