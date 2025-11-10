Nagy érvágás az íreknek: a Puskásban már biztosan nem szerez szabálytalan gólt a szigetországiak sztárja

Sokasodnak Marco Rossi gondjai: sérüléssel bajlódnak a magyar válogatott gólfelelősei?
Remélhetőleg csütörtökig még javul a helyzet...
A vb-selejtezők során három gólt szerző, Dublinban a mieinknek is érdekes körülmények között betaláló Evan Ferguson biztosan nem lehet ott a Puskásban vasárnap. A sérüléssel bajlódó gólzsák el sem utazik Magyarországra, rehabilitációja idejére Rómában marad.
Nemcsak Magyarország válogatott stábja izzadhat az utolsó két világbajnoki selejtező előtt lehetséges csatárproblémák miatt. Az írek például máris rosszabbul jártak: a Csakfoci arról ír, hogy legnagyobb sztárjuk, Evan Ferguson biztosan nem épül fel a sorsdöntő összecsapásokra. Az AS Roma támadójára mi is jól emlékezhetünk: ő volt az, aki a dublini odavágón az írek minimum véleményes első gólját szerezte Varga Barnabás kapunk előtti lekönyöklése után.
„Míg az első félidőben az ilyen eseteket még lefújta a játékvezető, itt már nem tette.”
Az ír kiválóságról maga klubedzője, Gian Piero Gasperini nyilatkozta le, hogy rehabilitációja érdekében Rómában marad a nemzetközi héten:
Ferguson nem egészéséges. Reméljük, a válogatott szünet alatt rendbe jön.”
Az ír válogatott számára óriási csapás a még október végén, a Parma elleni olasz bajnokin megsérülő Ferguson kiesése, hiszen a selejtezősorozatban szerzett négy góljukból hármat is a Brightonból Rómába kölcsönadott 21 éves csatártehetség szerzett. Persze,
ha minden jól megy, addigra ez már nem oszt, nem szoroz: az optimális forgatókönyv szerint ha csütörtökön nyerünk Örményországban, bebiztosítjuk a pótselejtezőt, így vasárnap délután már tét nélküli örömmeccsen fogadhatnánk az íreket a telt házas Puskásban.
