Marco Rossi magyar válogatott Tóth Alex Bárány Donát DVSC Varga Barnabás FTC

Sokasodnak Marco Rossi gondjai: sérüléssel bajlódnak a magyar válogatott gólfelelősei?

2025. november 10. 13:23

Robbie Keane elejtette, hogy Tóth Alex és Varga Barnabás sem volt százszázalékos a héten. Közben az első válogatott behívóját kézhez kapó, idén már hatgólos Bárány Donátot is sérülés miatt kellett lecserélni vasárnap.

2025. november 10. 13:23
null

Nem szolgált jó hírekkel az NB I hétvégi, 13. fordulója a magyar válogatott szempontjából. Noha a Ferencváros a kiváló formáját tovább nyújtó, egyaránt góllal záró Varga Barnabás, Tóth Alex párosának köszönhetően gond nélkül legyőzte idegenben az újonc Kazincbarcikát, a mérkőzést követően Robbie Keane vezetőedző a klubhonlapnak elárulta, a két válogatott alapember nem véletlenül nem volt a kezdőcsapat tagja a hétközi, Ludogorec ellen megnyert Bajnokok Ligája-találkozónak. 

A magyar válogatott Tóth Alex és Varga Barnabás
A magyar válogatott két alapembere, Tóth Alex és mögötte Varga Barnabás a Ferencváros edzésén a Ludogorec elleni BL-meccs előnapján (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A Fradi mestere egészen pontosan így fogalmazott: 

Barna és Alex is kisebb problémával küzdött a meccs előtt, tudtak volna kezdeni, de nagy lett volna a kockázat”

– mondta Keane, hozzátéve, végül jól sült el a dolog, hiszen a BL után a bajnokságban is nyerni tudtak Varga találatával és Tóth gól-gólpasszával (annak ellenére, hogy a két kulcsember valószínűleg továbbra sem százszázalékos.)

VARGA Barnabás; CANCELO, Joao; TÓTH Alex
Varga és Tóth remélhetőleg tudja majd vállalni a játékot Örményországban csakúgy, mint legutóbb a portugálok ellen (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Hiába kapta meg első válogatott behívóját a peches debreceni csatár?

Sokkal jobban főhet a feje Marco Rossi szövetségi kapitánynak Bárány Donát miatt. A DVSC gólerős formában futballozó, idén már hat bajnoki találatnál járó támadója pályafutása során először érdemelte ki a válogatott meghívót, ám az MTK elleni rangadó duplán rosszul végződött számára. Nem elég, hogy a dobogón álló debreceniek sima 3–0-ra kaptak ki a riválistól a vasárnapi összecsapáson, a második félidő elején a budapestiek grúz hátvédje, 

Ilia Beriasvili hátba térdelte Bárányt, akit az 53. percben le is kellett cserélni, játéka így minimum kétséges az utolsó két vb-selejtezőnkön. 

A jelenleg az F-csoport második helyén álló magyar válogatott csütörtökön 18 órától Örményországban lép pályára, s egy győzelemmel már ott bebiztosíthatja a vb-pótselejtezőt, három nappal később, vasárnap 15 órától pedig az írek ellen zárja a csoportkört a telt házas Puskás Arénában. 

(Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt)

 

