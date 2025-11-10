Sokasodnak Marco Rossi gondjai: sérüléssel bajlódnak a magyar válogatott gólfelelősei?

Felállt a vert helyzetből – az El-kezdőből kimaradó válogatott játékosai repítették a Fradit
A címvédő Ferencváros labdarúgócsapata olyan különbséggel verte az NB I-es újoncot, mint csütörtökön a bolgár bajnokot az Európa-ligában.
Robbie Keane elejtette, hogy Tóth Alex és Varga Barnabás sem volt százszázalékos a héten. Közben az első válogatott behívóját kézhez kapó, idén már hatgólos Bárány Donátot is sérülés miatt kellett lecserélni vasárnap.
Nem szolgált jó hírekkel az NB I hétvégi, 13. fordulója a magyar válogatott szempontjából. Noha a Ferencváros a kiváló formáját tovább nyújtó, egyaránt góllal záró Varga Barnabás, Tóth Alex párosának köszönhetően gond nélkül legyőzte idegenben az újonc Kazincbarcikát, a mérkőzést követően Robbie Keane vezetőedző a klubhonlapnak elárulta, a két válogatott alapember nem véletlenül nem volt a kezdőcsapat tagja a hétközi, Ludogorec ellen megnyert Bajnokok Ligája-találkozónak.
Ezt is ajánljuk a témában
A címvédő Ferencváros labdarúgócsapata olyan különbséggel verte az NB I-es újoncot, mint csütörtökön a bolgár bajnokot az Európa-ligában.
A Fradi mestere egészen pontosan így fogalmazott:
Barna és Alex is kisebb problémával küzdött a meccs előtt, tudtak volna kezdeni, de nagy lett volna a kockázat”
– mondta Keane, hozzátéve, végül jól sült el a dolog, hiszen a BL után a bajnokságban is nyerni tudtak Varga találatával és Tóth gól-gólpasszával (annak ellenére, hogy a két kulcsember valószínűleg továbbra sem százszázalékos.)
Sokkal jobban főhet a feje Marco Rossi szövetségi kapitánynak Bárány Donát miatt. A DVSC gólerős formában futballozó, idén már hat bajnoki találatnál járó támadója pályafutása során először érdemelte ki a válogatott meghívót, ám az MTK elleni rangadó duplán rosszul végződött számára. Nem elég, hogy a dobogón álló debreceniek sima 3–0-ra kaptak ki a riválistól a vasárnapi összecsapáson, a második félidő elején a budapestiek grúz hátvédje,
Ilia Beriasvili hátba térdelte Bárányt, akit az 53. percben le is kellett cserélni, játéka így minimum kétséges az utolsó két vb-selejtezőnkön.
A jelenleg az F-csoport második helyén álló magyar válogatott csütörtökön 18 órától Örményországban lép pályára, s egy győzelemmel már ott bebiztosíthatja a vb-pótselejtezőt, három nappal később, vasárnap 15 órától pedig az írek ellen zárja a csoportkört a telt házas Puskás Arénában.
Ezt is ajánljuk a témában
Mindegy jegy elkelt.
(Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt)