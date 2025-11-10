Sokasodnak Marco Rossi gondjai: sérüléssel bajlódnak a magyar válogatott gólfelelősei?

– mondta Keane, hozzátéve, végül jól sült el a dolog, hiszen a BL után a bajnokságban is nyerni tudtak Varga találatával és Tóth gól-gólpasszával (annak ellenére, hogy a két kulcsember valószínűleg továbbra sem százszázalékos.)

Varga és Tóth remélhetőleg tudja majd vállalni a játékot Örményországban csakúgy, mint legutóbb a portugálok ellen (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Hiába kapta meg első válogatott behívóját a peches debreceni csatár?

Sokkal jobban főhet a feje Marco Rossi szövetségi kapitánynak Bárány Donát miatt. A DVSC gólerős formában futballozó, idén már hat bajnoki találatnál járó támadója pályafutása során először érdemelte ki a válogatott meghívót, ám az MTK elleni rangadó duplán rosszul végződött számára. Nem elég, hogy a dobogón álló debreceniek sima 3–0-ra kaptak ki a riválistól a vasárnapi összecsapáson, a második félidő elején a budapestiek grúz hátvédje,