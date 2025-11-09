Felállt a vert helyzetből – az El-kezdőből kimaradó válogatott játékosai repítették a Fradit

A címvédő Ferencváros egygólos hátrányból fordítva 3–1-re nyert vasárnap a Kazincbarcika vendégeként Mezőkövesden a labdarúgó NB I 13. fordulójában. A meccs elején egymás után alakította ki a veszélyes helyzeteket a hazai gárda, majd Kartik Bálint révén egy tizenegyesből a vezetést is megszerezte, ám a Fradi összeszedte magát a folytatásra.

A magyar válogatott kulcsmérkőzéseire készülő kerettagok vették a vállukra a fővárosi együttest:

a 35. percben Gyollai aláfutott egy Tóth Alex-szabadrúgásnak, így Varga Barnabás könnyedén fejelte a labdát az üres kapuba, majd még a szünet előtt Tóth is feliratkozott a góllövőlistára. Parádés tekerése a kapufáról vágódott a hálóba. A keret erősségét mutatja, hogy Tóth és Varga csütörtökön kimaradt a Ludogorec elleni kezdőcsapatból, most az első pillanattól a pályán voltak, meg is hálálták a bizalmat.

A fordulás után kevésbé volt eseménydús a találkozó, de a hajrában azért meglódult egyszer a Fradi, egy kontra végén Makreckis szerezte meg a harmadik zöld-fehér találatot.