kazincbarcika Fradi Varga Barnabás

Felállt a vert helyzetből – az El-kezdőből kimaradó válogatott játékosai repítették a Fradit

2025. november 09. 17:25

A címvédő Ferencváros labdarúgócsapata olyan különbséggel verte az NB I-es újoncot, mint csütörtökön a bolgár bajnokot az Európa-ligában.

2025. november 09. 17:25
null

A címvédő Ferencváros egygólos hátrányból fordítva 3–1-re nyert vasárnap a Kazincbarcika vendégeként Mezőkövesden a labdarúgó NB I 13. fordulójában. A meccs elején egymás után alakította ki a veszélyes helyzeteket a hazai gárda, majd Kartik Bálint révén egy tizenegyesből a vezetést is megszerezte, ám a Fradi összeszedte magát a folytatásra.

A magyar válogatott kulcsmérkőzéseire készülő kerettagok vették a vállukra a fővárosi együttest:

a 35. percben Gyollai aláfutott egy Tóth Alex-szabadrúgásnak, így Varga Barnabás könnyedén fejelte a labdát az üres kapuba, majd még a szünet előtt Tóth is feliratkozott a góllövőlistára. Parádés tekerése a kapufáról vágódott a hálóba. A keret erősségét mutatja, hogy Tóth és Varga csütörtökön kimaradt a Ludogorec elleni kezdőcsapatból, most az első pillanattól a pályán voltak, meg is hálálták a bizalmat.

A fordulás után kevésbé volt eseménydús a találkozó, de a hajrában azért meglódult egyszer a Fradi, egy kontra végén Makreckis szerezte meg a harmadik zöld-fehér találatot.

A címvédő 3–1-re nyert, ezzel vesztett pontok tekintetében már jobban áll, mint a listavezető Paks,

a válogatott szünet előtt az atomvárosiakat két pont hátrányban, de eggyel kevesebb meccset játszva követi az FTC.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

 

Dunhill67
2025. november 09. 17:31
pedig a Berke és a VAR kocsi igen nagyon igyekezett...
