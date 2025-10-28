Háborognak a szurkolók, de így is telt ház lesz a magyar válogatott írek elleni meccsén

„Átirányítás szükséges” – megint botrányos, ami a magyar válogatott meccsének jegyértékesítése során történik
Telefonról és táblagépről sem enged belépni, az MLSZ üzent.
Mindegy jegy elkelt az utolsó csoportkörös hazai mérkőzésre. A magyar válogatott telt ház előtt fogadja Írországot.
Ahogyan arról beszámoltunk, kedden tíz órától vásárolhattak jegyeket a nem aranyszintes Szurkolói Klub tagjai a magyar válogatott írek elleni világbajnoki selejtezőjére. A jegyértékesítés cseppet sem ment zökkenőmentesen, de végeredményben minden jegy gazdára talált.
Tíz órakor rengetegen próbáltak belépőhöz jutni, de a jegyértékesítő rendszer sokszor lefagyott és nem léptetett tovább. Az MLSZ a közösségi oldalán akkor üzent a szurkolóknak, amikor már mindegy volt, mert aki ekkor nem állt a sorban, az nem tudott jegyet vásárolni.
Az Android rendszerét használó készülékkel rendelkező drukkereknek javasoljuk, hogy a Szurkolói Klub weboldalán vásároljanak belépőt, az androidos telefonok tanusítványkezelési problémája miatt”
– írták a Facebook-posztjuk kommentszekciójába.
Sokan reagáltak erre:
„Mi meg javasoljuk, hogy találjatok ki valami normálisabb, szurkolóbarát rendszert, ami működik is.”
„A nem Androidos rendszerről sem működik.”
„Nagyon komoly szerveretek van mondhatom. Így vásároljon az ember jegyet! Szégyenletes.”
A magyar válogatott november 13-án Örményország vendége lesz, majd 16-án Írországot fogadja. A csoport második helye pótselejtezőt ér, míg az első helyen végző csapat automatikusan kijut a vb-re.
Fotó: Kisbenedek Attila/AFP