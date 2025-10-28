Ft
Ft
12°C
5°C
Ft
Ft
12°C
5°C
10. 28.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 28.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar válogatott ír válogatott Magyarország vb-selejtező Puskás aréna MLSZ

Háborognak a szurkolók, de így is telt ház lesz a magyar válogatott írek elleni meccsén

2025. október 28. 13:19

Mindegy jegy elkelt az utolsó csoportkörös hazai mérkőzésre. A magyar válogatott telt ház előtt fogadja Írországot.

2025. október 28. 13:19
null

Ahogyan arról beszámoltunk, kedden tíz órától vásárolhattak jegyeket a nem aranyszintes Szurkolói Klub tagjai a magyar válogatott írek elleni világbajnoki selejtezőjére. A jegyértékesítés cseppet sem ment zökkenőmentesen, de végeredményben minden jegy gazdára talált.

Bő két óra alatt elfogytak a jegyek a magyar válogatott meccsére
Bő két óra alatt elfogytak a jegyek a magyar válogatott meccsére (Fotó: mlsz.hu)

Ezt is ajánljuk a témában

Telt ház lesz a magyar válogatott novemberi meccsén

Tíz órakor rengetegen próbáltak belépőhöz jutni, de a jegyértékesítő rendszer sokszor lefagyott és nem léptetett tovább. Az MLSZ a közösségi oldalán akkor üzent a szurkolóknak, amikor már mindegy volt, mert aki ekkor nem állt a sorban, az nem tudott jegyet vásárolni.

Az Android rendszerét használó készülékkel rendelkező drukkereknek javasoljuk, hogy a Szurkolói Klub weboldalán vásároljanak belépőt, az androidos telefonok tanusítványkezelési problémája miatt”

– írták a Facebook-posztjuk kommentszekciójába.


Sokan reagáltak erre:

„Mi meg javasoljuk, hogy találjatok ki valami normálisabb, szurkolóbarát rendszert, ami működik is.”

„A nem Androidos rendszerről sem működik.”

„Nagyon komoly szerveretek van mondhatom. Így vásároljon az ember jegyet! Szégyenletes.”

A magyar válogatott november 13-án Örményország vendége lesz, majd 16-án Írországot fogadja. A csoport második helye pótselejtezőt ér, míg az első helyen végző csapat automatikusan kijut a vb-re.

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Reszelő Aladár
2025. október 28. 13:43
Mondom én, hogy a legjobb InterTicketnek lenni. Ők húzzák a lóvét, ha meg elcsesznek valamit, akkor az MLSZ-t anyázzák a szurkolók. Amúgy nincs meglepetés, ez most a negyedik körös értékesítés volt. Első körben vettek bérletet az aranyfokoztúak. Második körben vettek bérletet a nem aranyfokozatúak. Harmadik körben vettek jegyet az aranyfokozatúak. Negyedik kör volt tegnap. Ha egy barátságos meccsre is egy szar csapat ellen is elmegy 55.000 jegy. Mégis mennyi maradhatott egy nyerhető és sanszosan mindent eldöntő meccsre? Mennyi igénylés lesz a hazai pályás pótselejtezőre?
Válasz erre
0
1
gullwing
2025. október 28. 13:27
Küzdeni mindig, feladni soha!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!