„Átirányítás szükséges” – megint botrányos, ami a magyar válogatott meccsének jegyértékesítése során történik

Remek formában van.
Ismét megbukott az MLSZ jegyértékesítési rendszere. A magyar válogatott írek elleni vb-selejtezőjére rengetegen próbálnak jegyet szerezni, de hiába.
Kedden 10 órától a nem aranyszintes Szurkolói Klub tagjai is vásárolhatnak belépőt a magyar válogatott utolsó csoportkörös világbajnoki selejtezőjére, amelyet a Puskás Arénában az írek ellen játszik. Noha nemrég indult a jegyértékesítés, már rengeteg kritika érte a rendszert a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Facebook-oldalán.
A Mandiner szerkesztője hat különböző eszközzel (két laptoppal, két telefonnal és két táblagéppel) jelentkezett be a Szurkolói Klubba, ahol pontban tízkor elindult a jegyértékesítés. Aztán a visszaszámlálás után váratlan hibát írt ki a rendszer, végül hatból négy eszköszön az „Átirányítás szükséges” mondatot lehetett olvasni.
Az alkalmazás itt lefagyott, azóta sem enged tovább, míg a két laptopon sikerült belépni: az egyiken a 19 ezredik hely környékére dobott a rendszer, a másikon 23 ezer környékére.
Más szurkolók is hasonló tapasztalatokat osztottak meg az MLSZ Facebook-oldalán.
„Szerverhiba, pontban 10-kor rányomtam.”
„Négy eszközről egyik sem tudott bejelentkezni. Telefon az átirányításnál lefagy. A tabletnél és a másik telefonnál nem aktiválódik a jegyvásárlás opció. Laptop meg váratlan hiba. Szép volt BMLSZ!”
„Akkor nem csak nálam dobálta fel a szerver hibát. Ismét egy jól sikerült jegyértékesítés kezdés. Másodpercenként próbáltam belépni, mire sikerült, 28 ezer ember volt előttem. Innen lesz szép.”
„Nagyon jó, három telefonról léptünk be kerek 10-kor és nem enged tovább, szuper rendszer, köszönjük!”
A magyar válogatott november 13-án Örményország vendége lesz, majd 16-án Írországot fogadja. A csoport második helye pótselejtezőt ér, míg az első helyen végző csapat automatikusan kijut a vb-re.
Frissítés: az MLSZ ezt üzente a szurkolóknak a közösségi oldalán:
Az Android rendszerét használó készülékkel rendelkező drukkereknek javasoljuk, hogy a Szurkolói Klub weboldalán vásároljanak belépőt, az androidos telefonok tanusítványkezelési problémája miatt.”
Fotó: Kisbenedek Attila/AFP