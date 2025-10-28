Ft
„Átirányítás szükséges” – megint botrányos, ami a magyar válogatott meccsének jegyértékesítése során történik

2025. október 28. 10:53

Ismét megbukott az MLSZ jegyértékesítési rendszere. A magyar válogatott írek elleni vb-selejtezőjére rengetegen próbálnak jegyet szerezni, de hiába.

2025. október 28. 10:53
Kedden 10 órától a nem aranyszintes Szurkolói Klub tagjai is vásárolhatnak belépőt a magyar válogatott utolsó csoportkörös világbajnoki selejtezőjére, amelyet a Puskás Arénában az írek ellen játszik. Noha nemrég indult a jegyértékesítés, már rengeteg kritika érte a rendszert a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Facebook-oldalán.

Azóta is ezt látjuk... – a rendszerhiba miatt nagyon sokan lemaradnak a magyar válogatott meccséről
Azóta is ezt látjuk... – a rendszerhiba miatt nagyon sokan lemaradnak a magyar válogatott meccséről

A Mandiner szerkesztője hat különböző eszközzel (két laptoppal, két telefonnal és két táblagéppel) jelentkezett be a Szurkolói Klubba, ahol pontban tízkor elindult a jegyértékesítés. Aztán a visszaszámlálás után váratlan hibát írt ki a rendszer, végül hatból négy eszköszön az „Átirányítás szükséges” mondatot lehetett olvasni.

Az alkalmazás itt lefagyott, azóta sem enged tovább, míg a két laptopon sikerült belépni: az egyiken a 19 ezredik hely környékére dobott a rendszer, a másikon 23 ezer környékére.

Más szurkolók is hasonló tapasztalatokat osztottak meg az MLSZ Facebook-oldalán.


„Szerverhiba, pontban 10-kor rányomtam.”

„Négy eszközről egyik sem tudott bejelentkezni. Telefon az átirányításnál lefagy. A tabletnél és a másik telefonnál nem aktiválódik a jegyvásárlás opció. Laptop meg váratlan hiba. Szép volt BMLSZ!”

„Akkor nem csak nálam dobálta fel a szerver hibát. Ismét egy jól sikerült jegyértékesítés kezdés. Másodpercenként próbáltam belépni, mire sikerült, 28 ezer ember volt előttem. Innen lesz szép.”

„Nagyon jó, három telefonról léptünk be kerek 10-kor és nem enged tovább, szuper rendszer, köszönjük!”

A magyar válogatott novemberi meccsei

A magyar válogatott november 13-án Örményország vendége lesz, majd 16-án Írországot fogadja. A csoport második helye pótselejtezőt ér, míg az első helyen végző csapat automatikusan kijut a vb-re.

Frissítés: az MLSZ ezt üzente a szurkolóknak a közösségi oldalán: 

Az Android rendszerét használó készülékkel rendelkező drukkereknek javasoljuk, hogy a Szurkolói Klub weboldalán vásároljanak belépőt, az androidos telefonok tanusítványkezelési problémája miatt.”

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

istimester
2025. október 28. 11:55
Természetesen a felhasználó a hibás. Bohócok gyülekezete :D
VIIIILaszlo
2025. október 28. 11:29
Az egész mlsz egy rakás szar. Én ugyan sorra kerültem 70 perc várakozás után, de mivel a legolcsóbb jegy 13 000 Ft volt, inkább kiléptem. Nagyon elszállt a drága szövetség, itt már csak a lehúzás megy. Ennyiért nem vállalom a majd három órás pesti utat, hogy ott üljek a tűlevelű dugójában, keressek egy rohadt parkolót, a drága jegyért fagyoskodjak még három órát a sorban állással, bejutással, meccsel és vissza kocsihoz, majd három óra vezetés haza. Pedig négyen mentünk volna, de így egyikünk sem akar felmenni. Ja, és másnap hétfő, munka van, mi nem hajnali délben kelünk, mint a mamahotel bátor muciológusai, amikor eszükbe jutott, hogy még nem itták meg a reggeli kakaót.
