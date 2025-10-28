„Átirányítás szükséges” – megint botrányos, ami a magyar válogatott meccsének jegyértékesítése során történik

Kedden 10 órától a nem aranyszintes Szurkolói Klub tagjai is vásárolhatnak belépőt a magyar válogatott utolsó csoportkörös világbajnoki selejtezőjére, amelyet a Puskás Arénában az írek ellen játszik. Noha nemrég indult a jegyértékesítés, már rengeteg kritika érte a rendszert a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Facebook-oldalán.

Azóta is ezt látjuk... – a rendszerhiba miatt nagyon sokan lemaradnak a magyar válogatott meccséről

A Mandiner szerkesztője hat különböző eszközzel (két laptoppal, két telefonnal és két táblagéppel) jelentkezett be a Szurkolói Klubba, ahol pontban tízkor elindult a jegyértékesítés. Aztán a visszaszámlálás után váratlan hibát írt ki a rendszer, végül hatból négy eszköszön az „Átirányítás szükséges” mondatot lehetett olvasni.

Az alkalmazás itt lefagyott, azóta sem enged tovább, míg a két laptopon sikerült belépni: az egyiken a 19 ezredik hely környékére dobott a rendszer, a másikon 23 ezer környékére.

Más szurkolók is hasonló tapasztalatokat osztottak meg az MLSZ Facebook-oldalán.