Ír–magyar: előkerült egy fotó, amely megváltoztathatta volna a dublini vb-selejtező végkimenetelét

Írország–Magyarország: álomszerű kezdés, rémálomszerű folytatás az írek ellen – kétgólos előnyből ikszeltünk Dublinban
Az elején sokkoltuk az íreket, a második félidőben pedig ők minket.
A képi bizonyítékok alapján Varga Barnabást alkarral tarolták le Dublinban Evan Ferguson gólja előtt, ami nemcsak szabálytalan volt, hanem sárga lapot is indokolt volna. A VAR ugyan vizsgálta az esetet, de nem avatkozott be, mivel nem minősítette nyilvánvaló hibának az ír–magyar világbajnoki selejtezőn.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a magyar labdarúgó-válogatott az első félidőben kialakított kétgólos előnyt leadva, Sallai Roland kiállítása miatt emberhátrányban 2–2-es döntetlen játszott Írországgal Dublinban, a világbajnoki selejtezősorozat első fordulójában szombaton.
Bár a meccs bővelkedett fordulatokban, izgalmakban, a mi szempontunkból a játékvezetői felfogás miatt marad emlékezetes. Fordulópontnak számított például Evan Ferguson korai szépítő találata a második játékrészben, amelyet megelőzően Varga Barnabást meglehetősen gyanús körülmények között „tüntette el” Nathan Collins.
„Írország első gólját szabálytalanság előzte meg, egyértelműen lekönyökölték Varga Barnabást. Collins olyat odasózott neki, hogy nem is tudott felkelni a földről, így felugrani sem. Ugye, önök is látták, és nem gondolják azt, hogy butaságokat beszélek!?” – tette fel a költői kérdést a lefújást követően Marco Rossi, a mieink szövetségi kapitánya.
A Spori nevű Facebook-oldal most tételesen levezette, hol, és miben hibázott Harm Osmers. A német játékvezetőnek két mérkőzést befolyásoló ítélete volt:
aki ezt követően dühből törlesztett.
A portál egy fotót (montázst) is csatolt a poszthoz, amelyből egyértelműen látszik, hogy
(Sallai talpalásánál nem perdöntő a kép.)
A török Galatasarayban légióskodó játékosunk mozdulatával kapcsolatban így fogalmaz a Spori:
Az 52. percben Sallait szabálytalanul visszatartotta ellenfele, de a játékvezető nem fújt. Sallai ezt követően indulatosan reagált: meglökte a játékost, majd belépett mellé, de nem találta el jelentősen – a mozdulat nem érte el sem az Achilles-ínat, sem a bokát. Ennek ellenére a játékvezető azonnali piros lapot adott.
A felvételek többszöri visszanézése alapján az indulat nyilvánvaló, de a mozdulat nem volt olyan súlyos, hogy kiállítást indokoljon. A szabálykönyv szerint a »túlzott erőbevetés« akkor áll fenn, ha a játékos veszélyezteti ellenfele testi épségét. Ebben az esetben ez nem volt egyértelműen megállapítható.
Ha összevetjük a 42. percben Orbán ellen elkövetett szabálytalansággal, hasonló intenzitású mozdulatot láttunk, ott mégis csak sárga lap járt.
A jelenet után jól látszott, hogy a hazai játékosok ismét nyomást gyakoroltak a játékvezetőre: egyikük azonnal odarohant hozzá, ketten pedig látványosan gesztikuláltak. Ez a fajta presszió már az első félidőben is érzékelhető volt, és itt is hatással volt a döntésre.
Fontos megjegyezni, hogy Sallait az első félidőben többször provokálták, amit a játékvezető nem kezelt megfelelően. Testbeszéde alapján úgy tűnt, mintha ő maga is feszültséget gerjesztett volna a játékosban. Ha a korábbi szabálytalanságot lefújja, valószínűleg elkerülhető lett volna a kiállítás. A VAR ezúttal sem korrigált, hanem megerősítette a pályán hozott döntést. Az eset kapcsán Cullen sárga lapot kapott, amiért provokálta Vargát.
Az oldal a 49. perc eseményeivel kapcsolatban ezt írja: „Az ír csapat gólt szerzett, de előtte Vargát egyértelműen lekönyökölték. Míg az első félidőben az ilyen eseteket még lefújta a játékvezető, itt már nem tette – láthatóan alkalmazkodott a hazaiak agresszívabb játékstílusához. A képi bizonyítékok alapján Vargát alkarral tarolták le, ami nemcsak szabálytalan volt, hanem sárga lapot is indokolt volna. A VAR ugyan vizsgálta az esetet, de nem avatkozott be, mivel nem minősítette nyilvánvaló hibának – annak ellenére, hogy a vizsgálat szokatlanul hosszú ideig tartott egy nemzetközi mérkőzéshez képest.”
Marco Rossi hétfőn, a magyar–portugál előtt arról beszélt, bár a múltat már lezárták, de a dublini játékvezetői döntések a keddi összecsapásra is hatással vannak.
Nyitókép: Paul Faith / AFP