Ír–magyar: előkerült egy fotó, amely megváltoztathatta volna a dublini vb-selejtező végkimenetelét

Az 52. percben Sallait szabálytalanul visszatartotta ellenfele, de a játékvezető nem fújt. Sallai ezt követően indulatosan reagált: meglökte a játékost, majd belépett mellé, de nem találta el jelentősen – a mozdulat nem érte el sem az Achilles-ínat, sem a bokát. Ennek ellenére a játékvezető azonnali piros lapot adott.

A felvételek többszöri visszanézése alapján az indulat nyilvánvaló, de a mozdulat nem volt olyan súlyos, hogy kiállítást indokoljon. A szabálykönyv szerint a »túlzott erőbevetés« akkor áll fenn, ha a játékos veszélyezteti ellenfele testi épségét. Ebben az esetben ez nem volt egyértelműen megállapítható.

Ha összevetjük a 42. percben Orbán ellen elkövetett szabálytalansággal, hasonló intenzitású mozdulatot láttunk, ott mégis csak sárga lap járt.

A jelenet után jól látszott, hogy a hazai játékosok ismét nyomást gyakoroltak a játékvezetőre: egyikük azonnal odarohant hozzá, ketten pedig látványosan gesztikuláltak. Ez a fajta presszió már az első félidőben is érzékelhető volt, és itt is hatással volt a döntésre.

Fontos megjegyezni, hogy Sallait az első félidőben többször provokálták, amit a játékvezető nem kezelt megfelelően. Testbeszéde alapján úgy tűnt, mintha ő maga is feszültséget gerjesztett volna a játékosban. Ha a korábbi szabálytalanságot lefújja, valószínűleg elkerülhető lett volna a kiállítás. A VAR ezúttal sem korrigált, hanem megerősítette a pályán hozott döntést. Az eset kapcsán Cullen sárga lapot kapott, amiért provokálta Vargát.