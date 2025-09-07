Marco Rossi így kommentálta Sallai Roland kiállítását a Mandinernek: „Jó játékosaink vannak, de...”

Nagy Péter

Dublin

Szomorúan értékelt a lefújást követően Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, miután csapata az első félidőben kialakított kétgólos előnyt leadva, Sallai Roland kiállítása miatt emberhátrányban 2–2-es döntetlen játszott Írországgal Dublinban, a világbajnoki selejtezősorozat első fordulójában.

„Természetesen csalódottak vagyunk, főleg a végeredmény miatt. Vissza kell néznünk a mérkőzést, meg kell vizsgálni, hogy mi történt. A második félidőben hatalmas nyomást helyeztek ránk az írek, végig védekeznünk kellett, de nem arról van szó, hogy elrabolták tőlünk az egyik pontot, sokat tettek az ikszért. Nagyon jól kezdtünk, 2–0 után pedig megpróbáltuk lassítani a játékot, az ellenfél nem is tudott semmi különöset csinálni.

Utána a bíró úgy döntött, hogy foci helyett inkább birkózzunk. Elvártam volna tőle, hogy mindkét oldalon ugyanúgy ítélje meg a kétes szituációkat, de nem volt meg az egyenlő bánásmód a részéről. Írország első gólját szabálytalanság előzte meg, egyértelműen lekönyökölték Varga Barnabást. Nathan Collins olyat odasózott neki, hogy nem is tudott felkelni a földről, így felugrani sem. Ugye, önök is látták, és nem gondolják azt, hogy butaságokat beszélek!?

A szünet után aztán egy teljesen más meccs kezdődött: az ellenfél végig támadott, folyamatosan felívelgette a labdákat. Küzdöttünk, harcoltunk keményen, mint az oroszlánok, ebből a szempontból nem panaszkodhatok a fiúkra. Továbbra is minden nyitott, és akkor is ezt mondanám, ha kikaptunk volna 3–2-re: az írek elleni utolsó találkozó lesz a sorsdöntő novemberben, azon dől majd el a pótselejtező sorsa. Meglepődnék, ha akkor is ilyen játékvezetőt küldenének, aki engedi az effajta játékot” – fogalmazott Rossi.

Az olasz-magyar edző pozitívan értékelte Szoboszlai Dominik teljesítményét, aki a szokásostól eltérően hátrébb futballozott, amikor tartanunk kellett a labdát.