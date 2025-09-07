Marco Rossi így kommentálta Sallai Roland kiállítását a Mandinernek: „Jó játékosaink vannak, de...”

Szoboszlai nem kertelt: „A piros lapba nem szeretnék belemenni, nem lehet így reagálni, de Salát meg kell védenem”
Szomorúan értékelt a lefújást követően Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, miután csapata az első félidőben kialakított kétgólos előnyt leadva, Sallai Roland kiállítása miatt emberhátrányban 2–2-es döntetlen játszott Írországgal Dublinban, a világbajnoki selejtezősorozat első fordulójában.
„Természetesen csalódottak vagyunk, főleg a végeredmény miatt. Vissza kell néznünk a mérkőzést, meg kell vizsgálni, hogy mi történt. A második félidőben hatalmas nyomást helyeztek ránk az írek, végig védekeznünk kellett, de nem arról van szó, hogy elrabolták tőlünk az egyik pontot, sokat tettek az ikszért. Nagyon jól kezdtünk, 2–0 után pedig megpróbáltuk lassítani a játékot, az ellenfél nem is tudott semmi különöset csinálni.
Utána a bíró úgy döntött, hogy foci helyett inkább birkózzunk. Elvártam volna tőle, hogy mindkét oldalon ugyanúgy ítélje meg a kétes szituációkat, de nem volt meg az egyenlő bánásmód a részéről. Írország első gólját szabálytalanság előzte meg, egyértelműen lekönyökölték Varga Barnabást. Nathan Collins olyat odasózott neki, hogy nem is tudott felkelni a földről, így felugrani sem. Ugye, önök is látták, és nem gondolják azt, hogy butaságokat beszélek!?
A szünet után aztán egy teljesen más meccs kezdődött: az ellenfél végig támadott, folyamatosan felívelgette a labdákat. Küzdöttünk, harcoltunk keményen, mint az oroszlánok, ebből a szempontból nem panaszkodhatok a fiúkra. Továbbra is minden nyitott, és akkor is ezt mondanám, ha kikaptunk volna 3–2-re: az írek elleni utolsó találkozó lesz a sorsdöntő novemberben, azon dől majd el a pótselejtező sorsa. Meglepődnék, ha akkor is ilyen játékvezetőt küldenének, aki engedi az effajta játékot” – fogalmazott Rossi.
Az olasz-magyar edző pozitívan értékelte Szoboszlai Dominik teljesítményét, aki a szokásostól eltérően hátrébb futballozott, amikor tartanunk kellett a labdát.
„A kiállítás után átálltunk 5–3–1-re, így, ilyen mélyen már nem tudtunk nyomást gyakorolni a riválisra. Dominik bármilyen pozícióban megállja a helyét, ahogy azt a Liverpoolban is bizonyítja, ahol jobbhátvédként is szerepeltetik. Három-négy éve mondogatjuk neki, hogy hatos, védekező középpályásként a világ egyik legjobbja lehet” – tette hozzá a 60 éves tréner.
A Mandiner Sallai piros lapjával kapcsolatban kérdezte a kapitányt, és arra is kíváncsiak voltunk, hogy mit szól ahhoz, hogy több kulcsemberünk is sárga lapos figyelmeztetést kapott, így mostantól az esetleges eltiltásokra is figyelnie kell.
Nem vagyok boldog miatta, de azt is ki kell emelni, hogy a megmozdulása reakció volt a részéről egy egyértelmű szabálytalanságra. A bírónak ugyanakkor úgy tűnhetett, mintha törlesztett volna. De hangsúlyozom: nem lépett a lábára – vagy talán én vagyok vak!? Sárgát is adhatott volna érte. Nem könnyű nekünk olyan futballistákat pótolni, mint Sallai Roland vagy Schäfer András. Jó játékosaink vannak, de Roli a legjobb és legeredményesebb támadónk Varga Barnival együtt. Ő egy kiemelkedő labdarúgó, aki mindig száz százalékot nyújt a pályán. Nagyon fontos az ő szerepe, majd meglátjuk, hogyan tudjuk pótolni a portugálok ellen
– felelte Marco Rossi.
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka