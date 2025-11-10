Ft
konfrontáció légtér baltikum külügyminiszter haderő NATO Oroszország Szijjártó Péter veszély

Gripenek kísérték Szijjártó Pétert az orosz határ közelében (VIDEÓ)

2025. november 10. 14:30

A külügyminiszter a balti légtérrendészeti műveletben részt vevő magyar katonák előtt tartott beszédet Litvániában.

2025. november 10. 14:30
null

Kecskeméti Gripenek kísérték Szijjártó Pétert a litvániai Siauliaiban – írta a Kecskemét Online. A külügyminiszter, mikor észrevette, hogy a repülőgépe mellett megjelentek a vadászgépek, úgy fogalmazott:

ez a legbiztonságosabb repülésem”.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Mint ismert, Magyarország immár negyedjére vesz részt a NATO legveszélyesebb missziójában, a balti légtér közös védelmében, ahol nap mint nap fennáll a közvetlen konfrontáció kockázata Oroszországgal – közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn.

A tárcavezető a balti légtérrendészeti műveletben részt vevő magyar katonák előtt tartott beszédében hangsúlyozta, hogy a balti régióban a legnagyobb a napi veszélye a NATO és Oroszország közötti közvetlen konfrontációnak, itt a legnagyobb a felelősség, itt a legtörékenyebb a helyzet, ezáltal itt egy hiba vagy egy rossz döntés vagy egy félreértés pusztító hatással lenne az egész világra.

Sem fizikailag, sem a szó átvitt értelmében máshol nincsenek ennyire közel egymáshoz a szövetséges erők és az orosz haderő”

 – mutatott rá Szijjártó Péter.

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

