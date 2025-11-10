Gripenek kísérték Szijjártó Pétert az orosz határ közelében (VIDEÓ)

Kecskeméti Gripenek kísérték Szijjártó Pétert a litvániai Siauliaiban – írta a Kecskemét Online. A külügyminiszter, mikor észrevette, hogy a repülőgépe mellett megjelentek a vadászgépek, úgy fogalmazott:

ez a legbiztonságosabb repülésem”.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Mint ismert, Magyarország immár negyedjére vesz részt a NATO legveszélyesebb missziójában, a balti légtér közös védelmében, ahol nap mint nap fennáll a közvetlen konfrontáció kockázata Oroszországgal – közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn.