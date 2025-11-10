Pengeélen táncol a NATO: magyar katonák próbálják megakadályozni a harmadik világháború kitörését (VIDEÓ)

Szijjártó Péter legújabb videójában elárulta, hova utazik hétfőn.

„Mi, magyarok továbbra is a béke mellett állunk ki. A magyar katonák egy nagyon törékeny térségben látnak el szolgálatot. Egy olyan térségben, ahol akár a NATO és az orosz erők közötti közvetlen összeütközés is létrejöhet. A magyar katonák azonban rendkívül felelősségteljesen teljesítenek szolgálatot. Megvédik a NATO-t, megvédik a szövetségeseinket, és ezzel párhuzamosan nyitva hagyják az utat a béke előtt is.

A legfontosabb, hogy el kell kerülni a NATO és Oroszország közvetlen konfrontációját, mert az a harmadik világháború kitöréséhez vezetne”

– szögezte le a külgazdasági és külügyminiszter, aki elárulta, hogy Litvániába utazik.