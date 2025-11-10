Pengeélen táncol a NATO: magyar katonák próbálják megakadályozni a harmadik világháború kitörését (VIDEÓ)

Elszólta magát a miniszter: most végleg kiderült, meddig tart igazából Orbán és Trump megállapodása
Szijjártó elárulta, hogy az új megállapodás meddig marad érvényben.
Azonnal a helyszínre utazott Szijjártó Péter.
Szijjártó Péter legújabb videójában elárulta, hova utazik hétfőn.
„Mi, magyarok továbbra is a béke mellett állunk ki. A magyar katonák egy nagyon törékeny térségben látnak el szolgálatot. Egy olyan térségben, ahol akár a NATO és az orosz erők közötti közvetlen összeütközés is létrejöhet. A magyar katonák azonban rendkívül felelősségteljesen teljesítenek szolgálatot. Megvédik a NATO-t, megvédik a szövetségeseinket, és ezzel párhuzamosan nyitva hagyják az utat a béke előtt is.
A legfontosabb, hogy el kell kerülni a NATO és Oroszország közvetlen konfrontációját, mert az a harmadik világháború kitöréséhez vezetne”
– szögezte le a külgazdasági és külügyminiszter, aki elárulta, hogy Litvániába utazik.
Ezt is ajánljuk a témában
Szijjártó elárulta, hogy az új megállapodás meddig marad érvényben.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
Nyitókép: PETRAS MALUKAS / AFP
***
Kapcsolódó vélemény
Rákos beteg? Jöjjön vissza jövő ősszel. Államadósság? Pörög fölfelé. Gyermekvállalási kedv? Csökken tovább.