Ft
Ft
13°C
8°C
Ft
Ft
13°C
8°C
11. 10.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 10.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Európa Magyarország NATO Oroszország Litvánia Szijjártó Péter Európai Unió világháború

Pengeélen táncol a NATO: magyar katonák próbálják megakadályozni a harmadik világháború kitörését (VIDEÓ)

2025. november 10. 10:56

Azonnal a helyszínre utazott Szijjártó Péter.

2025. november 10. 10:56
null

Szijjártó Péter legújabb videójában elárulta, hova utazik hétfőn.

„Mi, magyarok továbbra is a béke mellett állunk ki. A magyar katonák egy nagyon törékeny térségben látnak el szolgálatot. Egy olyan térségben, ahol akár a NATO és az orosz erők közötti közvetlen összeütközés is létrejöhet. A magyar katonák azonban rendkívül felelősségteljesen teljesítenek szolgálatot. Megvédik a NATO-t, megvédik a szövetségeseinket, és ezzel párhuzamosan nyitva hagyják az utat a béke előtt is.

A legfontosabb, hogy el kell kerülni a NATO és Oroszország közvetlen konfrontációját, mert az a harmadik világháború kitöréséhez vezetne”

szögezte le a külgazdasági és külügyminiszter, aki elárulta, hogy Litvániába utazik.

Ezt is ajánljuk a témában

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: PETRAS MALUKAS / AFP

***

Kapcsolódó vélemény

undefined

Francesca Rivafinoli

Mandiner

Idézőjel

Na jó: akkor nézzük meg Magyar Péter nagy kedvencét, Lengyelországot, ahol „jól választottak” – és ezért „megnyíltak a brüsszeli pénzcsapok”

Rákos beteg? Jöjjön vissza jövő ősszel. Államadósság? Pörög fölfelé. Gyermekvállalási kedv? Csökken tovább.

 

Összesen 40 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevoreynuevaley
2025. november 10. 13:13
Es minek utazik oda kakadu ? Ez pont nem derult ki, de ha csak szerepelni akar, azt itthonrol is lehet
Válasz erre
0
1
Kecmec
2025. november 10. 13:03
Hogy mi nem vagyunk egy 30-50-80 milliós nemzet, sajnos elfogadtuk a helyünket a sulyunk és határozotságunk alapján elfoglaltuk... de ,hogy ez a harci pocok nemzet (magyarán szarkeverő ) mi a túrót akar? Ha csak saját politikáját csinálja semmi téma de ne az EU . nevében valamit is trollkodjon..... igazi lúzerek,maradjanak csendben, gagyi mamik!
Válasz erre
0
1
Fireworks
2025. november 10. 13:01
Ezek a skandináv Mikiegerek nem unják még a paprika jancsiskodást? Birka türelme van Putyinnak, és addig örüljenek, amíg a pohár ki nem csordul - mindenhol van egy utolsó csepp.
Válasz erre
2
0
karcos-2
2025. november 10. 12:57
A 3. Világháború 2022.02.24 óta tart
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!