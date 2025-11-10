Elszólta magát a miniszter: most végleg kiderült, meddig tart igazából Orbán és Trump megállapodása

A washingtoni magyar-amerikai csúcstalálkozó tétje az volt, hogy karácsonyra háromszorosára nőnek-e az energiaárak, amit sikerült is elkerülni, és aki ezt tagadja, az valójában Magyarország ellendrukkere – jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

A tárcavezető az Igazság Órája című műsorban rámutatott, hogy ha az orosz energiaszektort célzó

friss amerikai szankciók a következő hetekben hazánkra vonatkozóan is életbe léptek volna, akkor minimum megtriplázódtak volna karácsonyra hazánkban az energiaárak.

„Ez volt a tét. És a miniszterelnök elérte, hogy ez ne történjen meg, elérte azt, hogy Magyarországon a magyar emberek karácsonyra ne a mostani energiaár háromszorosát fizessék, hanem megmaradjanak Európa legalacsonyabb lakossági energiaárai” – mondta.

„Mindenki, aki ez ellen dolgozott, és mindenki, aki most azt próbálja sugallni, hogy ez nem történt meg, vagy nem úgy történt meg, az igazából Magyarország ellendrukkere, Magyarország rosszakarója. Akik Magyarország ellen szurkoltak ezen a csúcstalálkozón, azok rosszat akarnak a magyar embereknek.