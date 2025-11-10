Brutális: száz emelet magasban lövellt ki a láva a vulkánból (VIDEÓ)

A Hawaii-sziget legismertebb tűzhányója, a Kilauea vasárnap ismét kitört, és helyi idő szerint délután 4 óra 16 perckor zárult le az esemény, miután több mint öt órán keresztül folyamatosan lövellt ki a láva. Az amerikai földtani intézet (USGS) adatai szerint a kitörés 11 óra 15 perckor kezdődött, és az úgynevezett 36. epizód része volt a tavaly decemberben megindult, időszakosan ismétlődő vulkáni aktivitásnak.

Forrás: Facebook/Tűzhányó Blog

A lávaszökőkutak ebben az időszakban elérték a 305–335 méter magasságot, ami megközelíti egy százemeletes felhőkarcoló magasságát. A Kilauea két szellőzőnyílásból működött: az északi kürtő 15 óra 38 perckor állt le, míg a déli körülbelül fél órával később, 16 óra 16 perckor fejezte be a működést, ezzel lezárva a látványos, de rövid életű epizódot.

A Kilauea lávafolyama elárasztotta a Halemaumau-krátert

A Halemaumau-kráter alját az új kitörés során szinte teljesen beborította a forró láva. A USGS becslése szerint mintegy 7,6–8,4 millió köbméter láva ömlött ki. A láva kibocsátási sebessége elérte a másodpercenkénti 500 köbmétert – ez egy olimpiai úszómedence térfogatának nagyjából kétharmada minden másodpercben.