Brutális: száz emelet magasban lövellt ki a láva a vulkánból (VIDEÓ)

Ennek már a fele sem tréfa – ismét kitört a világ legaktívabb vulkánja (VIDEÓ)
„Minden kitörés olyan, mintha a természet leglátványosabb előadását nézném az első sorból” – magyarázta a Hawaii Vulkánok Nemzeti Park önkéntese.
Több mint öt órán át tartott Hawaii legismertebb tűzhányójának legújabb kitörése. A Kilauea ezúttal is lenyűgöző erejét mutatta: a lávaszökőkutak elérték az 1100 láb, vagyis csaknem száz emeletnyi magasságot, mielőtt a vulkán végül elcsendesedett.
A Hawaii-sziget legismertebb tűzhányója, a Kilauea vasárnap ismét kitört, és helyi idő szerint délután 4 óra 16 perckor zárult le az esemény, miután több mint öt órán keresztül folyamatosan lövellt ki a láva. Az amerikai földtani intézet (USGS) adatai szerint a kitörés 11 óra 15 perckor kezdődött, és az úgynevezett 36. epizód része volt a tavaly decemberben megindult, időszakosan ismétlődő vulkáni aktivitásnak.
A lávaszökőkutak ebben az időszakban elérték a 305–335 méter magasságot, ami megközelíti egy százemeletes felhőkarcoló magasságát. A Kilauea két szellőzőnyílásból működött: az északi kürtő 15 óra 38 perckor állt le, míg a déli körülbelül fél órával később, 16 óra 16 perckor fejezte be a működést, ezzel lezárva a látványos, de rövid életű epizódot.
A Halemaumau-kráter alját az új kitörés során szinte teljesen beborította a forró láva. A USGS becslése szerint mintegy 7,6–8,4 millió köbméter láva ömlött ki. A láva kibocsátási sebessége elérte a másodpercenkénti 500 köbmétert – ez egy olimpiai úszómedence térfogatának nagyjából kétharmada minden másodpercben.
A lávaáradat a kráter fenekének 60–80 százalékát borította be.
A vulkánból felszabaduló gázok mennyisége a kitörés után jelentősen csökkent, de a szakértők szerint a lávafolyás „a következő napokban még lassan mozoghat, vagy izzani látszhat, amint lehűl és megszilárdul”. A hatóságok figyelmeztették a környék lakóit a Pele hajának nevezett, vékony, üvegszerű vulkáni szálakra is, amelyeket az erős szél messzire sodorhat. Ezek az apró, szúrós szálak a levegőben lebegve vagy a földre hullva bőr- és szemirritációt okozhatnak.
Erős szelek könnyen elsodorhatják ezeket a könnyű részecskéket, amelyek a földön gombolyaggá állhatnak össze, akár egy száraz növénytömeg
– figyelmeztetett a USGS. A hatóságok szerint a tűzhányó környékén az elmúlt hónapokban a kitörések általában csak néhány órán vagy egy napon át tartottak, amelyeket többnapos szünetek követtek. A Kilauea mostani aktivitása tehát a megszokott mintázatot követte.
Ezt is ajánljuk a témában
„Minden kitörés olyan, mintha a természet leglátványosabb előadását nézném az első sorból” – magyarázta a Hawaii Vulkánok Nemzeti Park önkéntese.
A Kilauea vulkánriasztási szintje továbbra is „watch” – vagyis megfigyelés – maradt, míg a repülésbiztonsági jelzés narancssárga, ami fokozott, de nem közvetlen veszélyt jelent a légi közlekedésre. A vulkán keleti és délnyugati hasadékzónáiban nem történt változás.
A szakértők szerint a Kilauea az utóbbi években egyre gyakrabban mutat rövid, intenzív aktivitást.
Bár a mostani kitörés nem okozott közvetlen veszélyt a lakott területekre, a vulkán ereje és látványossága ismét emlékeztette a helyieket arra, hogy Hawaii földje még mindig él és lélegzik – és bármikor újra lángra lobbanhat.
Nyitókép: Facebook/Tűzhányó Blog