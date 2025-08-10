Pusztító tűz tombol Olaszországban (VIDEÓ)

Péntek óta próbálják eloltani a tüzet Olaszország egyik ma is működő vulkánján, a Vezúvon. A szárazföldi egységek folyamatosan dolgoznak, szombat éjszaka pedig újraindult a légi oltás is.

A tűz péntek délután Terzigno erdős területein alakult ki, majd gyorsan továbbterjedt a Vezúv Nemzeti Park Monte Somma oldalára, egészen 1050 méteres magasságig, és a heves szélnek és a szárazságnak köszönhetően tovább erősödött.

Olasz híradások szerint a háttérben szándékos gyújtogatás állhat.

Augusztus 9-től bizonytalan ideig nem látogatható a Vezúv a turisták számára, és a jegyértékesítést is leállították.

A pusztító lángokról készült felvételek elárasztották a közösségi médiát.

🔵 #Napoli Le fiamme stanno distruggendo il #ParcoVesuvio. Il ministro per la Protezione Civile #Musumeci ha decretato la mobilitazione nazionale. L'origine del rogo sembra essere dolosa. Per adesso nessun pericolo per le abitazioni limitrofe#Vesuvio pic.twitter.com/0w34XnzSRO — Rai Radio1 (@Radio1Rai) August 10, 2025

Nyitókép forrása: X