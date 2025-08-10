Ft
08. 10.
vasárnap
08. 10.
vasárnap
Vezúv Nemzeti Park vulkán tűz Olaszország

Pusztító tűz tombol Olaszországban (VIDEÓ)

2025. augusztus 10. 16:38

Harmadik napja próbálják eloltani.

2025. augusztus 10. 16:38
null

Péntek óta próbálják eloltani a tüzet Olaszország egyik ma is működő vulkánján, a Vezúvon. A szárazföldi egységek folyamatosan dolgoznak, szombat éjszaka pedig újraindult a légi oltás is.

A tűz péntek délután Terzigno erdős területein alakult ki, majd gyorsan továbbterjedt a Vezúv Nemzeti Park Monte Somma oldalára, egészen 1050 méteres magasságig, és a heves szélnek és a szárazságnak köszönhetően tovább erősödött.

 Olasz híradások szerint a háttérben szándékos gyújtogatás állhat.

Augusztus 9-től bizonytalan ideig nem látogatható a Vezúv a turisták számára, és a jegyértékesítést is leállították.

A pusztító lángokról készült felvételek elárasztották a közösségi médiát.

Nyitókép forrása: X

 

mi-egy-nagy-vibralo-tojast-hasznalunk-2
2025. augusztus 10. 17:20
Vezúvra tüzet... ehhh...
