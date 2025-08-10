Pusztító tűz tombol Olaszországban (VIDEÓ)

Országos tűzgyújtási tilalom jön vasárnaptól – extrém tűzveszély fenyeget
A tartós hőség és a csapadékmentes idő miatt a kiszáradt erdőkben a lángok akár másodpercek alatt elharapózhatnak.
Harmadik napja próbálják eloltani.
Péntek óta próbálják eloltani a tüzet Olaszország egyik ma is működő vulkánján, a Vezúvon. A szárazföldi egységek folyamatosan dolgoznak, szombat éjszaka pedig újraindult a légi oltás is.
A tűz péntek délután Terzigno erdős területein alakult ki, majd gyorsan továbbterjedt a Vezúv Nemzeti Park Monte Somma oldalára, egészen 1050 méteres magasságig, és a heves szélnek és a szárazságnak köszönhetően tovább erősödött.
Olasz híradások szerint a háttérben szándékos gyújtogatás állhat.
Augusztus 9-től bizonytalan ideig nem látogatható a Vezúv a turisták számára, és a jegyértékesítést is leállították.
A pusztító lángokról készült felvételek elárasztották a közösségi médiát.
Nyitókép forrása: X