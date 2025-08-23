Ft
08. 23.
szombat
08. 23.
szombat
kráter hagyomány vulkán Hawaii sziget láva tenger nemzeti park

Ennek már a fele sem tréfa – ismét kitört a világ legaktívabb vulkánja (VIDEÓ)

2025. augusztus 23. 22:14

„Minden kitörés olyan, mintha a természet leglátványosabb előadását nézném az első sorból” – magyarázta a Hawaii Vulkánok Nemzeti Park önkéntese.

2025. augusztus 23. 22:14
null

Pénteken ismét kitört a Hawaii-szigetén található Kilauea vulkán, és körülbelül 30 méter magasba lövellte a lávát, amely a kráterfenék egy részét is beterítette. 

December óta ez már a Kilauea 31. kitörése volt

– írta az NBC News.

A lap hozzátette, a lávaár a csúcskrátéren belül maradt, így lakott területeket nem veszélyeztet.

Vannak, akik testközelből figyelik az eseményeket

Az NBC News arra is kitért, hogy néhány szerencsés testközelből figyelheti a látványt a Hawaii Vulkánok Nemzeti Parkban, miközben sokan a három kameraállásból közvetített népszerű élő közvetítéseket követik a Geológiai Szolgálat jóvoltából.

Janice Wei, a Nemzeti Park Szolgálat önkéntese minden alkalommal fényképezőgépet ragad, hogy megörökítse a Halemaʻumaʻu-krátert, amely a hawaii hagyomány szerint ez a vulkánistennő, Pele otthona. 

Wei szerint amikor a láva szökőkút-szerűen lövell a magasba, olyan hangja van, mint egy sugárhajtású repülőgépnek vagy a viharos tenger hullámainak. A hőt még másfél kilométerről is érezni lehet.

Minden kitörés olyan, mintha a természet leglátványosabb előadását nézném az első sorból”

– idézte Weit a lap.

Élőben alább lehet figyelemmel követni a vulkanikus tevékenységet:

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

 

egonsamu-2
2025. augusztus 23. 22:35
Az Ejus zöldikék persze kussolnak. Hogyan tudnánk a Földgolyót 3035-ig "klimasemlegessé" varázsolni ha folyton mindenféle engedetlen vulkánok kitörnek? A teheneknek persze megtiltanák a fingást is.
