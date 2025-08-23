Ennek már a fele sem tréfa – ismét kitört a világ legaktívabb vulkánja (VIDEÓ)

Évtizedek után visszatért az oroszok óriási hadihajója
„Minden kitörés olyan, mintha a természet leglátványosabb előadását nézném az első sorból” – magyarázta a Hawaii Vulkánok Nemzeti Park önkéntese.
Pénteken ismét kitört a Hawaii-szigetén található Kilauea vulkán, és körülbelül 30 méter magasba lövellte a lávát, amely a kráterfenék egy részét is beterítette.
December óta ez már a Kilauea 31. kitörése volt
– írta az NBC News.
A lap hozzátette, a lávaár a csúcskrátéren belül maradt, így lakott területeket nem veszélyeztet.
Az NBC News arra is kitért, hogy néhány szerencsés testközelből figyelheti a látványt a Hawaii Vulkánok Nemzeti Parkban, miközben sokan a három kameraállásból közvetített népszerű élő közvetítéseket követik a Geológiai Szolgálat jóvoltából.
Janice Wei, a Nemzeti Park Szolgálat önkéntese minden alkalommal fényképezőgépet ragad, hogy megörökítse a Halemaʻumaʻu-krátert, amely a hawaii hagyomány szerint ez a vulkánistennő, Pele otthona.
Wei szerint amikor a láva szökőkút-szerűen lövell a magasba, olyan hangja van, mint egy sugárhajtású repülőgépnek vagy a viharos tenger hullámainak. A hőt még másfél kilométerről is érezni lehet.
Minden kitörés olyan, mintha a természet leglátványosabb előadását nézném az első sorból”
– idézte Weit a lap.
Élőben alább lehet figyelemmel követni a vulkanikus tevékenységet:
Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay