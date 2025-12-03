Megtalálták a világ legnagyobb lítiumlelőhelyét egy szupervulkán alatt – felfoghatatlan értéket rejt

Brutális: száz emelet magasban lövellt ki a láva a vulkánból (VIDEÓ)
A Halemaumau-kráter 80 százalékát beborította a friss lávafolyam, mielőtt a vulkán lecsillapodott.
Nem Magyarországon van.
Az earth.com arról ír, hogy egy sok millió éve kihunyt szupervulkán alatt rejtőzik a világ legnagyobb lítiumkincse.
Nagyjából 20-40 millió tonnáról beszélünk, amelynek értéke meghaladja a 1,5 billió dollárt,
ami körülbelül 500 ezer milliárd forintnak felel meg. Mint kiderült, a McDermitt kaldera agyagrétegében található lítium évtizedekig elegendő lehet az elektromos autók, a telefonok és a napelemes rendszerek akkumulátoraihoz.
A Nevada és Oregon határán található
kincs megváltoztathatja a globális akkumulátorpiacot, ott lévő mennyiség évtizedekig befolyásolhatja a piacokat.
Mintegy 16 millió évvel ezelőtt egy hatalmas kitörés ürítette ki a magmakamra nagy részét a terület alatt, amely egy vastag, forró hamuréteget hagyott hátra, amely később kemény vulkáni kőzetté hűlt a kaldera fenekén. Ezt követően a kráterben egy tó keletkezett, amelyben vulkáni hamu és iszap gyűlt össze. Ezek az üledékek agyagköveket hoztak létre, amelyek nagy mennyiségű lítiumot zártak magukba – ismerjük meg a tudományos hátteret.
Nyitókép: Illusztráció. Luis Gandarillas, tulajdonos: MTI/MTVA