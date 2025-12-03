Ft
12. 03.
szerda
Megtalálták a világ legnagyobb lítiumlelőhelyét egy szupervulkán alatt – felfoghatatlan értéket rejt

2025. december 03. 06:05

Nem Magyarországon van.

2025. december 03. 06:05
Az earth.com arról ír, hogy egy sok millió éve kihunyt szupervulkán alatt rejtőzik a világ legnagyobb lítiumkincse. 

Nagyjából 20-40 millió tonnáról beszélünk, amelynek értéke meghaladja a 1,5 billió dollárt, 

ami körülbelül 500 ezer milliárd forintnak felel meg. Mint kiderült, a McDermitt kaldera agyagrétegében található lítium évtizedekig elegendő lehet az elektromos autók, a telefonok és a napelemes rendszerek akkumulátoraihoz. 

A Nevada és Oregon határán található 

kincs megváltoztathatja a globális akkumulátorpiacot, ott lévő mennyiség évtizedekig befolyásolhatja a piacokat.

Mintegy 16 millió évvel ezelőtt egy hatalmas kitörés ürítette ki a magmakamra nagy részét a terület alatt, amely egy vastag, forró hamuréteget hagyott hátra, amely később kemény vulkáni kőzetté hűlt a kaldera fenekén. Ezt követően a kráterben egy tó keletkezett, amelyben vulkáni hamu és iszap gyűlt össze. Ezek az üledékek agyagköveket hoztak létre, amelyek nagy mennyiségű lítiumot zártak magukba – ismerjük meg a tudományos hátteret.

Nyitókép: Illusztráció. Luis Gandarillas, tulajdonos: MTI/MTVA

 

Chekke-Faint
2025. december 03. 08:18
Rendelkezésre álló készletek: tonnában Argentína 850 000 Ausztrália 970 000 Brazília 64 000 Kanada (2010) 180 000 Chile 7 500 000 Kína 3 500 000 Portugália 10 000 Zimbabwe 23 000 Világ összesen 13 000 000
franciscofranco
2025. december 03. 07:59
pandalalafranciscofranco 2025. december 03. 07:52 És?????? :-D Ettől tán könnyű hozzájutni?? :-) Könnyű. Itthon a MOL is próbálkozik vele.
pandalala
2025. december 03. 07:49
'Az orvosi lítiumot leggyakrabban bipoláris zavarok, így a mániás és depressziós epizódok stabilizálására használják. Emellett alkalmazható skizofrénia és más hangulati rendellenességek kezelésére is, továbbá csökkentheti az agresszív vagy önkárosító magatartást. Az adagolás szigorú orvosi felügyeletet igényel, mivel a hatékony és a mérgező dózis között csekély a különbség, ezért rendszeres vérszint-ellenőrzés szükséges, főként a vesefunkció monitorozása mellett, mivel a lítium a vesén keresztül ürül'
franciscofranco
2025. december 03. 07:48
szilvarozsafranciscofranco 2025. december 03. 07:38 Na baszd+! Akkor most a litium gyakori lett. Akkor kezdjük újra. A periódusos rendszer elején található elemek a vasig a leggyakoribb elemek a Földön. Kivéve a nemesgázokat. A lítium 3 protonnal rendelkezik. Az első elem ami fémes tulajdonsággal rendelkezik. Ált. isk. 7-8 osztály.
