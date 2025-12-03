Megtalálták a világ legnagyobb lítiumlelőhelyét egy szupervulkán alatt – felfoghatatlan értéket rejt

Az earth.com arról ír, hogy egy sok millió éve kihunyt szupervulkán alatt rejtőzik a világ legnagyobb lítiumkincse.

Nagyjából 20-40 millió tonnáról beszélünk, amelynek értéke meghaladja a 1,5 billió dollárt,

ami körülbelül 500 ezer milliárd forintnak felel meg. Mint kiderült, a McDermitt kaldera agyagrétegében található lítium évtizedekig elegendő lehet az elektromos autók, a telefonok és a napelemes rendszerek akkumulátoraihoz.