Hatalmas német lítiumkészlet, óriási kérdőjelek 

A felfedezés különösen fontos az USA és Kína közötti geopolitikai feszültségek közepette. Az utóbbi ugyanis jelenleg nem csupán uralja a lítiumpiac nagy részét, de sokak szerint erős ármanipulációval is erősíti a pozícióját. Ha a német lelőhely beválik, azzal lehetőséget ad Európának, hogy a következő 5-10 évben részben függetlenedjen Kínától. Ha pedig helyben tudja feldolgozni a lítiumot, az nemcsak a szállítási költségeket csökkenti, hanem – a fentiek okán – az EU stratégiai helyzetét is erősíti. Ehhez azonban új lítiumfinomítókra van szükség, ami két-három évet és komoly beruházásokat igényel.
Mit hoz a jövő?
A lítium iránti kereslet az elektromos autók és a megújuló energiaforrások terjedése miatt várhatóan magas marad. Az EU célja, hogy 2035-re minden új autó kibocsátásmentes legyen, így ez a fém alapvető fontosságú lesz a következő évtizedben. A bánya termelése ugyan nagyban segítheti a német autógyártókat, például a bajban lévő Volkswagen csoportot, a BMW-t vagy a Mercedest, ám a piac változhat, hiszen az olcsóbb és egyszerűbb nátriumalapú akkumulátorok, amelyek nem használnak lítiumot, lassan elterjedhetnek. Bár ezek még kezdeti fázisban vannak, 2028–29-re, mire a német bánya nagyobb mennyiségben termelni kezd, a lítiumpiac részben átalakulhat. Ettől függetlenül az iránta való igény évekig erős marad, így a projektnek megmarad a létjogosultsága. Kérdés viszont, hogy az akkumulátorgyártás lítiumigénye hosszabb távon mennyire meredeken emelkedik majd.
Viszont e fém kitermelése mellett Németország vagy akár Nyugat-Európa más államai végre építhetnek olyan nagyüzemeket, amelyek a lítiumból anódokat, katódokat vagy elektrolitokat állítanak elő, így a teljes akkumulátorgyártási lánc helyben maradhat. Ez azt jelenti, hogy talán a becsődölt NorthVolt gyártóhoz hasonló újabb projektek sikeresebbek lesznek.
Kérdőjelek