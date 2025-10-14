Hatalmas német lítiumkészlet, óriási kérdőjelek 

Nagyon nagy mennyiségű kitermelhető lítiumkészletre leltek a föld mélyén Németországban az Altmark régióban, Szász-Anhalt tartományban – jelentette be szeptember végén a Neptune Energy. A lelőhely nagy jelentőségű, hiszen 43 millió tonna lítium-karbonát-egyenértékű potenciálisan kiaknázható (LCE-) készletet rejt, ami a 2024-es globális lítiumtermelés 32-szerese. Ha a bánya termelni kezd, évente 25 ezer tonna lítiumot biztosíthat, ami

elég lehet a jelenlegi német elektromosautó-gyártás kétharmadának az akkumulátorához, vagyis körülbelül évi 500 ezer autóhoz,

ám csak a 2030-as évek elejétől, hiszen a kitermelés felfuttatásához több év szükséges. Ez a felfedezés mindenesetre új lendületet adhat az EU zöldterveinek, különösen az elektromos autókhoz szükséges akkumulátorok gyártásában. De mit jelent ez pontosan Európa és Németország számára?

Alapvető nyersanyag

A lítium az elektromos autók és a megújuló energia tárolására szolgáló akkumulátorok alapanyaga, így nélkülözhetetlen a klímaváltozás elleni küzdelemben. Az EU azonban jelenleg erősen függ Kínától, amely a globális lítiumellátás 70-80 százalékát, különösen a finomítást uralja, ez pedig azért kockázatos, mert a geopolitikai feszültségek, például az USA és Kína közötti viták megzavarhatják az ellátási láncot. Azonban a német lelőhely a 2030-as évektől lehetőséget kínál arra, hogy Európa csökkentse ezt a függőséget, és helyi alapanyagforrást építsen ki, összhangban a Green Deal tervvel, azaz az Európai Zöldmegállapodással, amely a fenntartható és helyi akkumulátorgyártást szorgalmazza, épp a fenti függőségek csökkentése érdekében.