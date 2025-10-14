Ft
Hatalmas német lítiumkészlet, óriási kérdőjelek 

2025. október 14. 21:51

A zöldmozgalmak ellenállása és a kitermelési technológia bizonytalansága veszélyezteti a német Altmark régióban felfedezett óriási mennyiségű lítium kitermelését. 

2025. október 14. 21:51
null

Nagyon nagy mennyiségű kitermelhető lítiumkészletre leltek a föld mélyén Németországban az Altmark régióban, Szász-Anhalt tartományban – jelentette be szeptember végén a Neptune Energy. A lelőhely nagy jelentőségű, hiszen 43 millió tonna lítium-karbonát-egyenértékű potenciálisan kiaknázható (LCE-) készletet rejt, ami a 2024-es globális lítiumtermelés 32-szerese. Ha a bánya termelni kezd, évente 25 ezer tonna lítiumot biztosíthat, ami  

elég lehet a jelenlegi német elektromosautó-gyártás kétharmadának az akkumulátorához, vagyis körülbelül évi 500 ezer autóhoz,  

ám csak a 2030-as évek elejétől, hiszen a kitermelés felfuttatásához több év szükséges. Ez a felfedezés mindenesetre új lendületet adhat az EU zöldterveinek, különösen az elektromos autókhoz szükséges akkumulátorok gyártásában. De mit jelent ez pontosan Európa és Németország számára? 

Alapvető nyersanyag 

A lítium az elektromos autók és a megújuló energia tárolására szolgáló akkumulátorok alapanyaga, így nélkülözhetetlen a klímaváltozás elleni küzdelemben. Az EU azonban jelenleg erősen függ Kínától, amely a globális lítiumellátás 70-80 százalékát, különösen a finomítást uralja, ez pedig azért kockázatos, mert a geopolitikai feszültségek, például az USA és Kína közötti viták megzavarhatják az ellátási láncot. Azonban a német lelőhely a 2030-as évektől lehetőséget kínál arra, hogy Európa csökkentse ezt a függőséget, és helyi alapanyagforrást építsen ki, összhangban a Green Deal tervvel, azaz az Európai Zöldmegállapodással, amely a fenntartható és helyi akkumulátorgyártást szorgalmazza, épp a fenti függőségek csökkentése érdekében. 

Van környezetbarát megoldás, de működhet? 

Ugyanakkor a lítium kitermelése Németországban közel sem lesz egyszerű, hiszen ott erős a zöldmozgalom, és a lakosság érzékeny a környezeti hatásokra. A Neptune Energy ezért egy, az ágazatban viszonylag új, környezetbarát technológiát, az úgynevezett közvetlen lítiumkinyerést (direkt lithium extraction, DLE) tervezi használni. Ez a módszer egy oldatból, azaz sós vízből vonja ki a lítiumot, így nincs szükség hagyományos, környezetszennyező párologtató medencékre, és a bánya is csak minimális területet foglal el. Mindez jól hangzik, de van egy bökkenő:  

a DLE-technológia tesztkörnyezetben működik, ám a nagyüzemi alkalmazása még nem bizonyított.  

A cég 2026 második negyedévéig teszteli az eljárást, és csak utána indulhat el egy teljes kivonóüzem építése. Ha minden jól megy, a bánya 2028 körül kezdhet termelni, de a sikeréhez elengedhetetlen, hogy a technológia beváljon és a környezetvédelmi engedélyeket is megkapják.  

A várható geopolitikai előnyök 

A felfedezés különösen fontos az USA és Kína közötti geopolitikai feszültségek közepette. Az utóbbi ugyanis jelenleg nem csupán uralja a lítiumpiac nagy részét, de sokak szerint erős ármanipulációval is erősíti a pozícióját. Ha a német lelőhely beválik, azzal lehetőséget ad Európának, hogy a következő 5-10 évben részben függetlenedjen Kínától. Ha pedig helyben tudja feldolgozni a lítiumot, az nemcsak a szállítási költségeket csökkenti, hanem – a fentiek okán – az EU stratégiai helyzetét is erősíti. Ehhez azonban új lítiumfinomítókra van szükség, ami két-három évet és komoly beruházásokat igényel.   

Mit hoz a jövő? 

A lítium iránti kereslet az elektromos autók és a megújuló energiaforrások terjedése miatt várhatóan magas marad. Az EU célja, hogy 2035-re minden új autó kibocsátásmentes legyen, így ez a fém alapvető fontosságú lesz a következő évtizedben. A bánya termelése ugyan nagyban segítheti a német autógyártókat, például a bajban lévő Volkswagen csoportot, a BMW-t vagy a Mercedest, ám a piac változhat, hiszen az olcsóbb és egyszerűbb nátriumalapú akkumulátorok, amelyek nem használnak lítiumot, lassan elterjedhetnek. Bár ezek még kezdeti fázisban vannak, 2028–29-re, mire a német bánya nagyobb mennyiségben termelni kezd, a lítiumpiac részben átalakulhat. Ettől függetlenül az iránta való igény évekig erős marad, így a projektnek megmarad a létjogosultsága. Kérdés viszont, hogy az akkumulátorgyártás lítiumigénye hosszabb távon mennyire meredeken emelkedik majd. 

Viszont e fém kitermelése mellett Németország vagy akár Nyugat-Európa más államai végre építhetnek olyan nagyüzemeket, amelyek a lítiumból anódokat, katódokat vagy elektrolitokat állítanak elő, így a teljes akkumulátorgyártási lánc helyben maradhat. Ez azt jelenti, hogy talán a becsődölt NorthVolt gyártóhoz hasonló újabb projektek sikeresebbek lesznek.  

Kérdőjelek  

Bár a Neptune Energy már tárgyal is a jövőben kitermelendő lítium értékesítéséről, a kitermelés és a finomítás finanszírozása, valamint más részletek még nem véglegesek. Továbbá nem kis akadály, hogy ha a lítiumot Kínába kell küldeni finomításra, az nemcsak a megtérülést rontaná, de megingathatja a függetlenedési célokat is. Fokozza az aggodalmakat a DLE-technológia bizonytalansága, ha ugyanis az nem működik jól nagyüzemi szinten, a projekt csúszhat, illetve a zöldtiltakozások is megakaszthatják a projektet. 

 

Kapcsolódó: 

 

 

C:\Users\Felhasználó\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\4C4C8C40.tmp   
További cikkeinket, elemzéseinket megtalálják a makronom.eu oldalon.   

 Nyitókép: Olaf Scholz korábbi német kancellár egy lítiummal teli kőzetet vizsgál (Fotó: Sebastian Kahnert / POOL / AFP)

 

 

 

titi77
2025. október 14. 22:26
ja, kibányásszák zöld alapon,de akkor meg a bányászás basz oda a "zöldítésnek". mint amikor 4 éve falurombolással nyitottak szénbányát, mert nem fújt a szél meg keveset sütött a nap. ráadásul az usa lng is "környezetbarát"a javából! a németek tiszta hülyék.
polárüveg
2025. október 14. 22:04
Szépen ráállnak a nyugati országok a lítium bányászatra és feldolgozásra, hogy ledolgozzák Kína jó előre átgondolt előnyszerzését. És akkor Kína előjön az új, olcsó, könnyű és nagyteljesítményű áramtárolókkal, mert már a fiókokban ott van. Mert megint előre gondolkodik. Goban Kína verhetetlen. És akkor már hiába veszik elő az USÁ-ban a fiókból a 2010-es évek elején eldugott áramtároló prototípusát.
