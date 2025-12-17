Új korszak kezdődik Magyarországon: egy dunántúli város a kiválasztott – a Trump–Orbán barátságnak hála

Új, 58 millió eurós ipari beruházás lendíti fel a magyar alumíniumipart: a REMET Hungary Zrt. hamarosan egy egyelőre nem megnevezett nyugat-magyarországi városban építi fel Közép-Európa egyik legkorszerűbb alumíniumötvözet-gyárát, ezzel új fejezetet nyitva az amerikai–magyar gazdasági kapcsolatokban – írja az Index.

A projekt az újabb kézzel fogható eredménye Orbán Viktor és Donald Trump legutóbbi washingtoni találkozójának, ahol különböző együttműködési lehetőségeket helyeztek kilátásba a kormányfők. Mint a minap megírtuk, az MVM az amerikai Chevronnal kétmilliárd köbméternyi cseppfolyósított földgáz (LNG) szállításáról kötött öt évre szóló megállapodást a magyar–amerikai összefogásnak hála.