Új korszak kezdődik Magyarországon: egy dunántúli város a kiválasztott – a Trump–Orbán barátságnak hála

Történelmi bejelentést tett Szijjártó Péter: kezdenek beérni a Trump-Orbán találkozó eredményei
Miközben Brüsszel támadja, Washington segíti a magyar energiaellátást.
Fényes jövő előtt áll a magyar alumíniumipar.
Új, 58 millió eurós ipari beruházás lendíti fel a magyar alumíniumipart: a REMET Hungary Zrt. hamarosan egy egyelőre nem megnevezett nyugat-magyarországi városban építi fel Közép-Európa egyik legkorszerűbb alumíniumötvözet-gyárát, ezzel új fejezetet nyitva az amerikai–magyar gazdasági kapcsolatokban – írja az Index.
A projekt az újabb kézzel fogható eredménye Orbán Viktor és Donald Trump legutóbbi washingtoni találkozójának, ahol különböző együttműködési lehetőségeket helyeztek kilátásba a kormányfők. Mint a minap megírtuk, az MVM az amerikai Chevronnal kétmilliárd köbméternyi cseppfolyósított földgáz (LNG) szállításáról kötött öt évre szóló megállapodást a magyar–amerikai összefogásnak hála.
A hírportálhoz eljuttatott sajtóközleményből kiderült, hogy az üzem a legelső lesz a CEE-régióban, ahol a termelés során visszaváltott italos alumíniumdobozokból és ipari hulladékból is előállítanak primer alumíniumötvözetet.
A technológiai hátteret a több mint 80 éve piacvezető amerikai Gillespie & Powers Inc. biztosítja, így
Magyarország a világ legfejlettebb technológiai eszköztárához férhet hozzá.
A projekt ráadásul az amerikai mellett regionális együttműködésre is épít: a REMET Hungary szoros stratégiai összefonódásban dolgozik majd a csehországi REMET spol. s r.o.-val: ennek köszönhetően olyan közép-európai alumíniumellátási lánc jön létre, amely csökkenti a régió importfüggőségét.
