magyar-amerikai kapcsolat alumíniumipar Donald Trump Orbán Viktor technológia

Új korszak kezdődik Magyarországon: egy dunántúli város a kiválasztott – a Trump–Orbán barátságnak hála

2025. december 17. 12:48

Fényes jövő előtt áll a magyar alumíniumipar.

2025. december 17. 12:48
null

Új, 58 millió eurós ipari beruházás lendíti fel a magyar alumíniumipart: a REMET Hungary Zrt. hamarosan egy egyelőre nem megnevezett nyugat-magyarországi városban építi fel Közép-Európa egyik legkorszerűbb alumíniumötvözet-gyárát, ezzel új fejezetet nyitva az amerikai–magyar gazdasági kapcsolatokban – írja az Index.

A projekt az újabb kézzel fogható eredménye Orbán Viktor és Donald Trump legutóbbi washingtoni találkozójának, ahol különböző együttműködési lehetőségeket helyeztek kilátásba a kormányfők. Mint a minap megírtuk, az MVM az amerikai Chevronnal kétmilliárd köbméternyi cseppfolyósított földgáz (LNG) szállításáról kötött öt évre szóló megállapodást a magyar–amerikai összefogásnak hála.

A hírportálhoz eljuttatott sajtóközleményből kiderült, hogy az üzem a legelső lesz a CEE-régióban, ahol a termelés során visszaváltott italos alumíniumdobozokból és ipari hulladékból is előállítanak primer alumíniumötvözetet.

A technológiai hátteret a több mint 80 éve piacvezető amerikai Gillespie & Powers Inc. biztosítja, így

Magyarország a világ legfejlettebb technológiai eszköztárához férhet hozzá.

A projekt ráadásul az amerikai mellett regionális együttműködésre is épít: a REMET Hungary szoros stratégiai összefonódásban dolgozik majd a csehországi REMET spol. s r.o.-val: ennek köszönhetően olyan közép-európai alumíniumellátási lánc jön létre, amely csökkenti a régió importfüggőségét.

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

orokkuruc-2
2025. december 17. 13:50
Az az LNG dolog azért eléggé vicc kategória. Remélem, csak papír marad belőle és a jóöreg csöves úton kapjuk az égetnivalót!
hoci74
2025. december 17. 13:11
Izé, Pécsre is jut valami morzsa? Ja hogy a városvezetés nem akar ipart hozni a városba.... Bocs,én kérek elnézést .. Jóóvanezíígy .. Tesco Lidl egyetem meg kórházak... Havonta bezáró meg újra nyitó éttermek diákoknak.... Szar foci....zéró stadion... Nehogy a melós réteg kiszavazza a komcsi politikusokat a városból....
belbuda
2025. december 17. 13:05
A vas és alumínium országa leszünk…😂😂😂😂😂😂😂😂
neszteklipschik
•••
2025. december 17. 13:01 Szerkesztve
Újabb gyásznap a lippsiknek! "Összeszerelő üzem", ugye?🤣🤣🤣
