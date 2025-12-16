Történelmi bejelentést tett Szijjártó Péter: kezdenek beérni a Trump-Orbán találkozó eredményei

Majd érintette az atomenergia területén folytatott kétoldalú együttműködést is. „A nukleáris energia jelenti a hosszú távú megoldást Magyarország számára (…) Egyértelműen az a célunk, hogy Magyarországon a nukleáris energia szerepét növeljük, ehhez a nukleáris kapacitásokat kell növelni, és a nukleáris kapacitást úgy növeljük, hogy közben az amerikai-magyar nukleáris együttműködés szerepét is növeljük” – jelentette ki. „Mivel a jelenleg is működő paksi atomerőmű üzemidejét meg fogjuk hosszabbítani és két új nagy blokkot is építünk, a jövőben több nukleáris fűtőelemre lesz szükségünk, mint korábban, ezért kötöttünk szerződést a Westinghouse-szal, és ezért vonjuk be az amerikai fűtőelemeket is 2028-2029-től a magyar nukleáris iparba” – tudatta.

Emellett megállapodtunk már használt nukleáris fűtőelemek biztonságos, a környezetet megóvó tárolásáról, és megállapodtunk arról is, hogy kis moduláris atomerőműveket amerikai technológiai támogatással fogunk építeni Magyarországon”

– emlékeztetett. A miniszter ezután kifejtette, hogy a magyar-amerikai energiaügyi együttműködés a józan észre alapul, annak a belátására, hogy az energiaellátás nem ideológiai, hanem fizikai természetű kérdés. „Míg az Egyesült Államok megérti, hogy a földrajz meghatározó szerepet játszik egy-egy ország energiaellátásában, addig Brüsszel mindezt sajnos képtelen felfogni” – fogalmazott. „Donald Trump döntését nagyra becsüljük, amelynek értelmében mentesítette Magyarországot az orosz energiahordozókra vonatkozó amerikai szankciók alól. Donald Trumpnak ez a döntése lehetővé tette, hogy Magyarország földgáz- és kőolajellátása továbbra is biztonságban van, és lehetővé tette, hogy a paksi atomerőmű építését fel tudjuk gyorsítani” – húzta alá.

Tehát most előállt az a helyzet, hogy Washington segíti Magyarország energiaellátásának biztonságát, Brüsszel pedig folyamatosan aláaknázza azt”

– tette hozzá. „Köszönjük az amerikai kormányzatnak, Donald Trump elnöknek, az amerikai energiaügyi minisztériumnak, miniszterhelyettes úrnak személyesen azt az elkötelezettséget, amivel a magyar-amerikai együttműködésnek egy teljesen új alapra helyezésében mindvégig partnerséget mutattak” – zárta mondandóját.