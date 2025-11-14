Ft
Ft
8°C
5°C
Ft
Ft
8°C
5°C
11. 14.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 14.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Jó reggelt , Magyarország rádióinterjú Orbán Viktor

Orbán Viktor: Addig marad a rezsicsökkentés, amíg Trump az elnök és nemzeti kormány van Magyarország élén! (VIDEÓ)

2025. november 14. 07:20

Zajlik egy nagy budapesti békecsúcs előkészítése – mondta a kormányfő a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! – című műsorának. Orbán Viktor szerint nem kérdés, hogy az amerikai elnök szereti a magyarokat, a háborút pedig utálja.

2025. november 14. 07:20
null
Kovács András
Kovács András

Orbán Viktor a beszélgetés elején azt mondta, hogy amíg Donald Trump az elnök és nemzeti kormány van Magyarország élén, addig érvényben marad a rezsicsökkentést biztosító amerikai döntés. Ha nem lenne ez a megállapodás, akkor decembertől háromszoros rezsiszámla jönne, míg a benzin ára elérné az ezer forintot – tette hozzá. Aki nem ránk szavaz, az velünk is jól jár – mondta.

Orbán
Orbán Viktor aktuális kérdésekről nyilatkozik

 

Ezt is ajánljuk a témában

A mentességért azért sem fizettünk, mert az amerikai elnök szereti a magyarokat – mondta Orbán Viktor. 

Egy olyan emberről beszélünk, aki ha teheti, akkor szívesen tesz jót. 

A kormányfő közölte, hogy olyan megállapodásokat szokott kötni a magyar gazdasággal kapcsolatban, amelyek önmagukban is megállnak. Ilyen az LNG-re vonatkozó megállapodás is. Magyarország ma egy olyan ország, amely bár az oroszoktól veszi a földgáz és az olaj többségét, de kiegészítő jelleggel más források is elérhetőek – tette hozzá. 

Olyan kínban fogant dolgokat, amelyeket az amerikai megállapodások kapcsán hangoztat az ellenzék, olyat még nem hallottam. 

A baloldali kormányok az IMF-el olyan megállapodást kötöttek, amelynek nagyon kemény feltételei voltak. Ezzel szemben a mostani pénzügyi védőpajzs esetében szó sincsen ilyen feltételekről – mondta a kormányfő. Hasonló módon látjuk a világot a mostani amerikai kormányzattal, ezért is tudunk velük megállapodni – közölte.

Orbán Viktor: Zajlik a békecsúcs előkészítése

Továbbra is zajlik a budapesti békecsúcs előkészítése. Az egyetlen európai ország vagyunk, amely kapcsolatban maradt az orosz féllel. Ez egy nagyon fontos képesség a béke eőkészítése során – mondta a kormányfő. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a rossz történelmi háttér ellenére sikerült kiépíteni a párbeszédet az oroszokkal.

A kormányfő arról is beszélt, hogy a nyílt megsértése az európai jognak, hogy kereskedelempolitikia intézkedésként adják el a szankciós lépéseket. Ezt a nyílvánvalóan jogsértő lépéseket nem fogadjuk el, hanem többek között a bírósághoz is fordulunk – tette hozzá. 

Ezt is ajánljuk a témában

Orbán Viktor az ukrajnai helyzetről azt mondtas, hogy Európának a békére kéne törekednie, de számos országnak fontosabb a háború, mint a béke. A háború helyett a béke felé kéne haladnia Brüsszelnek, eddig több mint 185 milliárd eurót égettek el. 

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a 14. havi nyugdíj bevezetése hosszútávú pénzügyi elkötelezettséget jelent. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ez egy megalapozott döntés volt. A Tisza és a DK nem támogatja a 14. havi nyugdíjat, nem támogatják az édesanyák szja-mentességet és a szja-kedvezmény megduplázását. 

A nemzeti konzultáció pont erről szól, hogy ezen kérdésekben elmondják az emberek – tette hozzá. Szólt arról is, hogy az érintett pártok próbálnak trükközni, de a szakértőik mindent elmondtak. 

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

Összesen 42 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Chekke-Faint
2025. november 14. 09:38
Chekke-Faint 2025. november 14. 09:00 Aha azt mikor ott sem keresnél ezzel a tudással többet, akkor is? Ez a baj az itt óbégatóknak, hogy azzal a tudással ami nektek van ott sem aranyban mérnek benneteket...DDD
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2025. november 14. 09:29
vidion mutasd dagadt !
Válasz erre
0
0
gyozoporgorugasa
•••
2025. november 14. 09:23 Szerkesztve
Chekke-Faint 2025. november 14. 09:00 De már annyian szeretnének 5x gázárat és 1000 ft-os benzint. Szinte epednek érte napi szinten ....DDDD Na ez ma balodal.. Én is szeretnék 1000 ft os benzint.Svájci de akár dán bérek melllett.Pedig náluk csak 700-750 ft átszámolva.😆😆👏👏 Fütyimanó, a bérekhez viszonyított benzinárakat vedd figyelembe.Te egy átag alatti fidesszavazó vagy, bár a mandiner törzsgárdája hasonló cipőben jár .mint te.Nem lesz kár értetek 148 nap 19 óra 40 perc múlva.😆😆🤣🤣👍👍
Válasz erre
1
0
Chekke-Faint
2025. november 14. 09:11
Cs72 2025. november 14. 09:04 A nem tudja és a nem akarja kérdését kevered. Vannak "háztartások" akiknek fontosabb a kocsma mint a közüzemi számlák. Erre 60 évig lettek szoktatva...DDDD
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!