Orbán Viktor: Addig marad a rezsicsökkentés, amíg Trump az elnök és nemzeti kormány van Magyarország élén! (VIDEÓ)

A mentességért azért sem fizettünk, mert az amerikai elnök szereti a magyarokat – mondta Orbán Viktor.

Egy olyan emberről beszélünk, aki ha teheti, akkor szívesen tesz jót.

A kormányfő közölte, hogy olyan megállapodásokat szokott kötni a magyar gazdasággal kapcsolatban, amelyek önmagukban is megállnak. Ilyen az LNG-re vonatkozó megállapodás is. Magyarország ma egy olyan ország, amely bár az oroszoktól veszi a földgáz és az olaj többségét, de kiegészítő jelleggel más források is elérhetőek – tette hozzá.

Olyan kínban fogant dolgokat, amelyeket az amerikai megállapodások kapcsán hangoztat az ellenzék, olyat még nem hallottam.

A baloldali kormányok az IMF-el olyan megállapodást kötöttek, amelynek nagyon kemény feltételei voltak. Ezzel szemben a mostani pénzügyi védőpajzs esetében szó sincsen ilyen feltételekről – mondta a kormányfő. Hasonló módon látjuk a világot a mostani amerikai kormányzattal, ezért is tudunk velük megállapodni – közölte.