EU-n kívül érkező csapás: brutális szankció várhat az oroszokra

Nagy Britannia 2026 ban megtiltja az orosz LNG szállításokhoz kapcsolódó tengeri szolgáltatások igénybevételét és ezzel párhuzamosan Magyarország hosszú távú megállapodást készít elő amerikai cseppfolyósított földgáz vásárlására.

Nagy Britannia új szankciót jelentett be amely megtiltja Oroszországnak a brit tengeri szolgáltatások használatát LNG szállításokhoz. A tilalom 2026 ban lép életbe és a kormány más európai országokkal együttműködésben tervezi a végrehajtást – írta meg a Világgazdaság.

A cél az hogy London ezzel megpróbálja Moszkvát arra kényszeríteni hogy tárgyalóasztalhoz üljön Kijevvel. A döntést Yvette Cooper külügyminiszter ismertette a G7 külügyminisztereinek kanadai találkozója előtt és bejelentette hogy az Egyesült Királyság további 13 millió fonttal segíti Ukrajna energetikai infrastruktúrájának helyreállítását. A brit kormány a múlt hónapban már korlátozásokat vezetett be a Rosneft és a Lukoil ellen.

Magyarország eközben bővítené LNG beszerzési forrásait az Egyesült Államok felé. Szijjártó Péter a Világgazdaságnak elmondta hogy zajlanak az egyeztetések egy amerikai céggel kötendő hosszú távú kereskedelmi szerződésről.

A tárcavezető szerint a földgázbeszerzésekben a vezetékes szállítás mellett a cseppfolyósított gáz is a magyar portfólió része. Jelenleg is érvényben vannak hosszú távú megállapodások nagy nyugati szolgáltatókkal például a Shell és az ENGIE vállalataival amelyek alapján Magyarország 2028 és 2038 között 400 millió köbméter LNG gázt vételez.