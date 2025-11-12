Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 12.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 12.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kormány opció vállalat Oroszország szankciós élet

EU-n kívül érkező csapás: brutális szankció várhat az oroszokra

2025. november 12. 07:34

Nagy-Britannia megtiltja Oroszországnak, hogy tengeri szolgáltatásait LNG-szállításra használja.

2025. november 12. 07:34
null

Nagy Britannia 2026 ban megtiltja az orosz LNG szállításokhoz kapcsolódó tengeri szolgáltatások igénybevételét és ezzel párhuzamosan Magyarország hosszú távú megállapodást készít elő amerikai cseppfolyósított földgáz vásárlására.

Nagy Britannia új szankciót jelentett be amely megtiltja Oroszországnak a brit tengeri szolgáltatások használatát LNG szállításokhoz. A tilalom 2026 ban lép életbe és a kormány más európai országokkal együttműködésben tervezi a végrehajtást – írta meg a Világgazdaság.

A cél az hogy London ezzel megpróbálja Moszkvát arra kényszeríteni hogy tárgyalóasztalhoz üljön Kijevvel. A döntést Yvette Cooper külügyminiszter ismertette a G7 külügyminisztereinek kanadai találkozója előtt és bejelentette hogy az Egyesült Királyság további 13 millió fonttal segíti Ukrajna energetikai infrastruktúrájának helyreállítását. A brit kormány a múlt hónapban már korlátozásokat vezetett be a Rosneft és a Lukoil ellen.

Magyarország eközben bővítené LNG beszerzési forrásait az Egyesült Államok felé. Szijjártó Péter a Világgazdaságnak elmondta hogy zajlanak az egyeztetések egy amerikai céggel kötendő hosszú távú kereskedelmi szerződésről.

A tárcavezető szerint a földgázbeszerzésekben a vezetékes szállítás mellett a cseppfolyósított gáz is a magyar portfólió része. Jelenleg is érvényben vannak hosszú távú megállapodások nagy nyugati szolgáltatókkal például a Shell és az ENGIE vállalataival amelyek alapján Magyarország 2028 és 2038 között 400 millió köbméter LNG gázt vételez. 

A miniszter jelezte hogy a tárgyalások a részletek véglegesítéséig folytatódnak és a megállapodást akkor írják alá ha az energiabiztonsági és fenntarthatósági szempontok maradéktalanul teljesülnek.

A magyar kormány szerint az amerikai LNG opció erősítené az ellátásbiztonságot különösen abban a helyzetben amikor az európai piac az orosz forrásoktól való elfordulás miatt szűkösebbé válhat.

Nyitókép: dpa Picture-Alliance via AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ördöngös pepecselés
2025. november 12. 08:08
tessék mondani amikor angol hajók lövik a Franciaországba vagy Spanyolországba orosz LNGt szállító hajókat az már szolidaritás vagy még csak az európai értékek védelme? és honnan fogják tudni a térdepléssel vezeklő angolszászok, hogy orosz molekulákra lőnek? Bemondja a BBC?
Válasz erre
1
0
egyszeri
2025. november 12. 08:07
Vergődik (Kis-)Britannia. Veszni látszanak ukrán befektetéseik, és most megpróbálnak belekapaszkodni minden szalmaszálba.
Válasz erre
2
0
Gintonic68
2025. november 12. 08:05
Tehát a brit tengeri szolgáltatást nyújtó cégek árbevétele csökkeni fog, ezáltal csökkenhet a brit GDP...brutális...😱😆
Válasz erre
1
0
Obsitos Technikus
2025. november 12. 08:00
Brutális 😂😂
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!