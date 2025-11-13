Orbán Viktor bejelentette: ekkor jön a 14. havi nyugdíj első részlete (VIDEÓ)

Nyugdíjasok, figyelem: Orbán Viktor bejelentette, szemmel is jól látható összeg érkezik az időseknek!
A kormány 2010 óta minden nyugdíj értékét megőrizte.
Döntött a kormány. Bevezetjük a 14. havi nyugdíjat! Itt vannak a részletek – írta a miniszterelnök.
Friss bejelentéssel érkezett a miniszterelnök csütörtök reggel. „A kormány a szerdai ülésén úgy döntött, hogy bevezeti a 14. havi nyugdíjat” – fogalmazott Orbán Viktor.
„Emlékeznek rá, a 13. havi nyugdíjat a nemzeti kormány előtti időszakban a baloldali kormányok elvették a nyugdíjasoktól. Az elmúlt évek során sikerült a 13. havi nyugdíjat visszaadnunk, és most elérkezett az ideje annak, hogy egy újabb nagy lépést tegyünk, bevezetjük a 14. havi nyugdíjat” – jelentette be a miniszterelnök.
Jövő februárban a rendes nyugdíj mellé minden nyugdíjas megkapja a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj egy heti összegét. „Egy évvel később a következőt, és így tovább. Amit vállaltunk, azt betartjuk.”
Azt mondtuk, velünk azok is jól járnak, akik nem ránk szavaznak. Ezt a nyugdíjat mindenki megkapja, mindegy, kire szavazott. Tisztelet az időseknek!
Ezt is ajánljuk a témában
A kormány 2010 óta minden nyugdíj értékét megőrizte.
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán