Ft
Ft
8°C
4°C
Ft
Ft
8°C
4°C
11. 13.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 13.
csütörtök
Rendkívüli!

Orbán Viktor bejelentette: ekkor jön a 14. havi nyugdíj első részlete (VIDEÓ)

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kormány részletek nyugdíj 14. havi nyugdíj Orbán Viktor

Orbán Viktor bejelentette: ekkor jön a 14. havi nyugdíj első részlete (VIDEÓ)

2025. november 13. 08:43

Döntött a kormány. Bevezetjük a 14. havi nyugdíjat! Itt vannak a részletek – írta a miniszterelnök.

2025. november 13. 08:43
null

Friss bejelentéssel érkezett a miniszterelnök csütörtök reggel. „A kormány a szerdai ülésén úgy döntött, hogy bevezeti a 14. havi nyugdíjat– fogalmazott Orbán Viktor.

„Emlékeznek rá, a 13. havi nyugdíjat a nemzeti kormány előtti időszakban a baloldali kormányok elvették a nyugdíjasoktól. Az elmúlt évek során sikerült a 13. havi nyugdíjat visszaadnunk, és most elérkezett az ideje annak, hogy egy újabb nagy lépést tegyünk, bevezetjük a 14. havi nyugdíjat” – jelentette be a miniszterelnök.

Jövő februárban a rendes nyugdíj mellé minden nyugdíjas megkapja a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj egy heti összegét. „Egy évvel később a következőt, és így tovább. Amit vállaltunk, azt betartjuk.”

Azt mondtuk, velünk azok is jól járnak, akik nem ránk szavaznak. Ezt a nyugdíjat mindenki megkapja, mindegy, kire szavazott. Tisztelet az időseknek!

Ezt is ajánljuk a témában

 

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nogradi
2025. november 13. 09:33
Áprilisig 15. havi is lesz.
Válasz erre
0
2
csulak
2025. november 13. 09:32
Koszonjuk szepen
Válasz erre
2
0
lendvaiildiko
2025. november 13. 09:28
Vajon Petschnig Mária Zita sztárközgazdász, Kéri Laci bácsi és az összes többi mocsok átveszi-e a 13. havi nyugdíját és a 14. havi résznyugdíjat? Megszólalt már Bod Péter Ákos, Mellár Tamás, a kappanhangú Surányi, az a valamiféle Simonivits, de mi van a mi Csaba László közgazdászunkal, nálánál senki sem tudott jobban sírni és jajgatni. Csak nem beteg?
Válasz erre
5
0
gyozoporgorugasa
2025. november 13. 09:23
Korrupt Kornél 2025. november 13. 09:17 gyozoporgorugasa 2025. november 13. 08:37 Azért azt a "magánnyugdíjpénztárt"járd eg kicsit körbe. pl. mennyit vontak el működési költség és egyebek címszó alatt a befizetett összegből. " Én járjam körbe te szerencsétlen.Ez az inditék amiért államosították?😁😁🤣👍Gondolkozz már ember ,a bankba berakott betéted után mennyi kamatadót fizetsz?Ha nem tudod kussolj, vagy szavazz a fideszre.🤣🤣👍LEÍRJAM???????????
Válasz erre
1
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!