Figyelem: népszerű terméket hívott vissza a Lild – veszélybe kerülhet a karácsonyi készülődés

Ha megvásárolta ezt a népszerű gyümölcsöt, semmiképp se egye meg: a Spar már megkezdte a visszahívást
A Spar visszahívta egyik népszerű gyümölcstermékét, és arra kéri a vásárlókat, hogy azt ne fogyasszák el.
Az üzlet közleménye szerint a Lidl haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, együttműködve a hatósággal.
Juh- és tehéntejből készült Pilos bryndzát hívott vissza a Lidl Magyarország Kft. – olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) honlapján kedden közzétett felhívásban.
A forgalmazó mikrobiológiai okokkal indokolta az intézkedést, a termékben nem zárható ki a Listeria monocytogenes jelenléte. A visszahívott 125 grammos csomagban kapható termék gyártója az Agrofarma, spol. s.r.o., minőségmegőrzési ideje 02.01.2026., tételazonosítója L171225.
A termékek megsemmisítését vagy elszállítását az NKFH figyelemmel kíséri.
(MTI)
Nyitókép: GABRIEL BOUYS / AFP