Figyelem: népszerű terméket hívott vissza a Lild – veszélybe kerülhet a karácsonyi készülődés

Juh- és tehéntejből készült Pilos bryndzát hívott vissza a Lidl Magyarország Kft. – olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) honlapján kedden közzétett felhívásban.

A forgalmazó mikrobiológiai okokkal indokolta az intézkedést, a termékben nem zárható ki a Listeria monocytogenes jelenléte. A visszahívott 125 grammos csomagban kapható termék gyártója az Agrofarma, spol. s.r.o., minőségmegőrzési ideje 02.01.2026., tételazonosítója L171225.