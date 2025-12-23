Ft
12. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
nkfh pilos bryndzá visszahívás Lidl

Figyelem: népszerű terméket hívott vissza a Lild – veszélybe kerülhet a karácsonyi készülődés

2025. december 23. 19:08

Az üzlet közleménye szerint a Lidl haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, együttműködve a hatósággal.

2025. december 23. 19:08
null

Juh- és tehéntejből készült Pilos bryndzát hívott vissza a Lidl Magyarország Kft. – olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) honlapján kedden közzétett felhívásban.

A forgalmazó mikrobiológiai okokkal indokolta az intézkedést, a termékben nem zárható ki a Listeria monocytogenes jelenléte. A visszahívott 125 grammos csomagban kapható termék gyártója az Agrofarma, spol. s.r.o., minőségmegőrzési ideje 02.01.2026., tételazonosítója L171225.

Ezt is ajánljuk a témában

A közlemény szerint a Lidl haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, együttműködve a hatósággal.

 A termékek megsemmisítését vagy elszállítását az NKFH figyelemmel kíséri.

(MTI)

Nyitókép: GABRIEL BOUYS / AFP

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Pandaka pygmaea
2025. december 23. 19:55
A faszom se vásárolna a "lidiben" bizonytalan eredetű élelmiszeripari hulladékot. 😱 Ettől függetlenül, a közelben nemrég megnyílt üzlet parkolója gyakorlatilag a teljes nyitvatartási időben teltházas sajnos. Nem értem.
Válasz erre
0
1
galancza-2
•••
2025. december 23. 19:52 Szerkesztve
És aki evett már belőle az megdöglik? Vagy csak január közepéig fosik? De most tényleg: aki már evett ebből a szarból, az mit tévő legyen? Egyébként mi az akadálya annak hogy a Kormány létrehozzon egy állami nagybolt hálozatot valóban ellenőrzött egészséges magyar élelmiszerekkel???? Tűrhető árakkal!
Válasz erre
0
0
ehun
2025. december 23. 19:32
kicsi erősnek érzem a címet...
Válasz erre
1
1
renoman
2025. december 23. 19:15
Élelmiszeripari szeméttelep, másik német társával egyetemben.
Válasz erre
3
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!