Nem bírták ki: a legócskább szóviccel rúgott bele a magyar válogatottba az ír Lidl

Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott vasárnap az írektől hazai pályán elszenvedett 3–2-es vereséggel lemaradt a jövő évi világbajnokságról. A fájdalmas kudarc után az ír Lidl a Facebook-oldalán szúrt oda egyet a magyar csapatnak és különösen Szoboszlai Dominiknek, méghozzá a legelcsépeltebb szóviccet elővéve: a „hungry” (éhes) és a „Hungary” (Magyarország) közti szójátékot.

A bejegyzésben ezt írták: „Feeling Hungary? Lidl Plus has you covered! Hazelnut Croissants are 3 for €3”, vagyis: „Éhes vagy/Magyarországnak érzed magad? A Lidl Plus megoldja! A mogyorós croissant most 3 darab 3 euróért.”

A poszthoz egy olyan képet is csatoltak, amelyen a síró Szoboszlai Dominik látható, a felirattal: „Amikor szomorú vagy és magyar, és csak egy croissantra vágysz.”