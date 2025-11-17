Nem bírták ki: a legócskább szóviccel rúgott bele a magyar válogatottba az ír Lidl

Dibusz után az írek kulcsembere is elmondta, hogy mi történt a harmadik gól előtt
Dibusz Dénes már elmondta, mi történt az írek harmadik góljánál. Most meghallgatjuk a labdát Troy Parrott elé fejelő Liam Scales visszaemlékezését is.
Zseniális!
Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott vasárnap az írektől hazai pályán elszenvedett 3–2-es vereséggel lemaradt a jövő évi világbajnokságról. A fájdalmas kudarc után az ír Lidl a Facebook-oldalán szúrt oda egyet a magyar csapatnak és különösen Szoboszlai Dominiknek, méghozzá a legelcsépeltebb szóviccet elővéve: a „hungry” (éhes) és a „Hungary” (Magyarország) közti szójátékot.
A bejegyzésben ezt írták: „Feeling Hungary? Lidl Plus has you covered! Hazelnut Croissants are 3 for €3”, vagyis: „Éhes vagy/Magyarországnak érzed magad? A Lidl Plus megoldja! A mogyorós croissant most 3 darab 3 euróért.”
A poszthoz egy olyan képet is csatoltak, amelyen a síró Szoboszlai Dominik látható, a felirattal: „Amikor szomorú vagy és magyar, és csak egy croissantra vágysz.”
Szoboszlai Dominik az Instagramon tett közzé egy bejegyzést az írek ellen elveszített mérkőzés másnapján.
