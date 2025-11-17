Ft
11. 17.
hétfő
magyar válogatott szóvicc Lidl Írország

Nem bírták ki: a legócskább szóviccel rúgott bele a magyar válogatottba az ír Lidl

2025. november 17. 19:35

Zseniális! Se...

2025. november 17. 19:35
null

Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott vasárnap az írektől hazai pályán elszenvedett 3–2-es vereséggel lemaradt a jövő évi világbajnokságról. A fájdalmas kudarc után az ír Lidl a Facebook-oldalán szúrt oda egyet a magyar csapatnak és különösen Szoboszlai Dominiknek, méghozzá a legelcsépeltebb szóviccet elővéve: a „hungry” (éhes) és a „Hungary” (Magyarország) közti szójátékot. 

A bejegyzésben ezt írták: „Feeling Hungary? Lidl Plus has you covered! Hazelnut Croissants are 3 for €3”, vagyis: „Éhes vagy/Magyarországnak érzed magad? A Lidl Plus megoldja! A mogyorós croissant most 3 darab 3 euróért.” 

A poszthoz egy olyan képet is csatoltak, amelyen a síró Szoboszlai Dominik látható, a felirattal: „Amikor szomorú vagy és magyar, és csak egy croissantra vágysz.”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

