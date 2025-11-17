Dibusz után az írek kulcsembere is elmondta, hogy mi történt a harmadik gól előtt

A 187 centiméter magas Scalesnek – a Transfermarkt adatbázisa szerint – a 13. válogatott meccsén az egy gólja mellett ez volt a második gólpassza, az elsőt múlt csütörtökön a portugálok ellen jegyezte, amikor szintén Parrott talált be az ő előkészítése után.

Dibusz Dénes, a magyar csapat kapusa a mérkőzést követően így emlékezett vissza az írek harmadik találatára:

„Már nagyon a találkozó végén voltunk, a jelzett ráadáson is túl. Volt még egy utolsó felívelésük, Willi (Orbán) és Barni (Varga) is ugrott a labdáért, de sajnos mindkettőjüket lefejelte az ír játékos, a támadójuk pedig nagyon jó ütemben elindult a lefejelt labdára. Nyilván elővételezte, hogy ezt kell csinálni, próbálni valamerre mozogni, és ha szerencséd van, akkor odapattan hozzád a labda. Pont tökéletesen elé is került, érkeztem én is kivetődni. Amikor lepattant, én úgy éreztem, hogy ez egy szabad labda, és talán én még oda tudok érni, de neki sikerült, bele tudott szúrni, és el tudta tenni a kezem mellett.”