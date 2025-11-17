Dibusz után az írek kulcsembere is elmondta, hogy mi történt a harmadik gól előtt

Dibusz Dénes megmagyarázta, mi történt a harmadik ír gólnál
Dibusz Dénes már elmondta, mi történt az írek harmadik góljánál. Most meghallgatjuk a labdát Troy Parrott elé fejelő Liam Scales visszaemlékezését is.
Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott vasárnap úgy kapott ki 3–2-re Írországtól a Puskás Arénában sorsdöntő világbajnoki selejtezőn, hogy a vendégek a hosszabbítás utolsó pillanataiban, a 96. percben szerezték a győztes találatukat. De mi történt pontosan az írek harmadik góljánál? Mi járt a labdát Troy Parrott elé csúsztató Liam Scales fejében, amikor már látta, hogy felé száll a labda?
Azt gondoltam, hogy fel kell mennem a levegőbe, meg kell próbálnom túlugrani a védőket és hozzá kell érnem a labdához. Tudtam, hogy csak ennyi szükséges. Troy hihetetlenül jól játszott, mindig jókor volt jó helyen. Jól értem a labdához, én csak meg akartam csúsztatni, és sikerült is
– mondta a Celtic védője az ír szövetség hivatalos Facebook-oldalán.
A 187 centiméter magas Scalesnek – a Transfermarkt adatbázisa szerint – a 13. válogatott meccsén az egy gólja mellett ez volt a második gólpassza, az elsőt múlt csütörtökön a portugálok ellen jegyezte, amikor szintén Parrott talált be az ő előkészítése után.
Dibusz Dénes, a magyar csapat kapusa a mérkőzést követően így emlékezett vissza az írek harmadik találatára:
„Már nagyon a találkozó végén voltunk, a jelzett ráadáson is túl. Volt még egy utolsó felívelésük, Willi (Orbán) és Barni (Varga) is ugrott a labdáért, de sajnos mindkettőjüket lefejelte az ír játékos, a támadójuk pedig nagyon jó ütemben elindult a lefejelt labdára. Nyilván elővételezte, hogy ezt kell csinálni, próbálni valamerre mozogni, és ha szerencséd van, akkor odapattan hozzád a labda. Pont tökéletesen elé is került, érkeztem én is kivetődni. Amikor lepattant, én úgy éreztem, hogy ez egy szabad labda, és talán én még oda tudok érni, de neki sikerült, bele tudott szúrni, és el tudta tenni a kezem mellett.”
Győzelmével az ír válogatott a pótselejtezőt érő második helyen végzett a csoportban, míg a mieink a harmadik helyen zártak, és nem juthatnak már ki a jövő évi világbajnokságra.
