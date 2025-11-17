Ft
11. 17.
hétfő
Troy Parrott Liam Scales Magyarország Dibusz Dénes világbajnoki selejtező Írország

Dibusz után az írek kulcsembere is elmondta, hogy mi történt a harmadik gól előtt

2025. november 17. 18:32

Dibusz Dénes már elmondta, mi történt az írek harmadik góljánál. Most meghallgatjuk a labdát Troy Parrott elé fejelő Liam Scales visszaemlékezését is.

2025. november 17. 18:32
null

Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott vasárnap úgy kapott ki 3–2-re Írországtól a Puskás Arénában sorsdöntő világbajnoki selejtezőn, hogy a vendégek a hosszabbítás utolsó pillanataiban, a 96. percben szerezték a győztes találatukat. De mi történt pontosan az írek harmadik góljánál? Mi járt a labdát Troy Parrott elé csúsztató Liam Scales fejében, amikor már látta, hogy felé száll a labda?

Azt gondoltam, hogy fel kell mennem a levegőbe, meg kell próbálnom túlugrani a védőket és hozzá kell érnem a labdához. Tudtam, hogy csak ennyi szükséges. Troy hihetetlenül jól játszott, mindig jókor volt jó helyen. Jól értem a labdához, én csak meg akartam csúsztatni, és sikerült is

– mondta a Celtic védője az ír szövetség hivatalos Facebook-oldalán.

 

A 187 centiméter magas Scalesnek – a Transfermarkt adatbázisa szerint – a 13. válogatott meccsén az egy gólja mellett ez volt a második gólpassza, az elsőt múlt csütörtökön a portugálok ellen jegyezte, amikor szintén Parrott talált be az ő előkészítése után.

Dibusz Dénes, a magyar csapat kapusa a mérkőzést követően így emlékezett vissza az írek harmadik találatára:

„Már nagyon a találkozó végén voltunk, a jelzett ráadáson is túl. Volt még egy utolsó felívelésük, Willi (Orbán) és Barni (Varga) is ugrott a labdáért, de sajnos mindkettőjüket lefejelte az ír játékos, a támadójuk pedig nagyon jó ütemben elindult a lefejelt labdára. Nyilván elővételezte, hogy ezt kell csinálni, próbálni valamerre mozogni, és ha szerencséd van, akkor odapattan hozzád a labda. Pont tökéletesen elé is került, érkeztem én is kivetődni. Amikor lepattant, én úgy éreztem, hogy ez egy szabad labda, és talán én még oda tudok érni, de neki sikerült, bele tudott szúrni, és el tudta tenni a kezem mellett.”

Győzelmével az ír válogatott a pótselejtezőt érő második helyen végzett a csoportban, míg a mieink a harmadik helyen zártak, és nem juthatnak már ki a jövő évi világbajnokságra.

Nyitókép: KISBENEDEK ATTILA / AFP

Magyarország–Írország 2–3

SZEGYENVALOGATOTT_SZEGYEN_SZEGYEN
2025. november 17. 19:14
Semmi szükség már az ilyen cikkekre! Az egész történet máris lerágott lerágott 🦴, pontosan ezért kell most már meghagyni a frusztrált, mondanivaló nélküli PedoFideszes söpredéknek, hogy örüljenek annak ami tény: Milliárdokból fizetett tehetségtelen focistáink most: Portugália 13 pont Írország 10 pont Magyarország 8 pont Focistáink milliárdok nélkül az 1998-as VB selejtező csoport végeredmény. 1. Norvégia 20 pont 2. Magyarország 12 pont Tapsoljatok ti balfaszok...hOw DaRe YoU 😅 Ennyike!
Válasz erre
0
2
SZEGYENVALOGATOTT_SZEGYEN_SZEGYEN
2025. november 17. 19:12
Aztaaaaa Ő is elmondta, ez ám igen! Én meg elmondom, hogy így végzett az 1998-as válogatott a VB selejtezőn. Több pontot szereztek mint a mostani falábú milliárdos focistáink és második helyen végeztek, ellenben a mai túlhájpolt szar labdarúkkal. Ez van pedókáim, milliárdok nélkül is volt szar magyar foci.: 1998-as VB selejtező csoport végeredmény. 1. Norvégia 8 6 2 0 21 2 +19 20 2. Magyarország 8 3 3 2 10 8 +2 12 Összehasonlítva egyszerűbben: Milliárdokból fizetett tehetségtelen focistáink most: Portugália 13 pont Írország 10 pont Magyarország 8 pont Focistáink milliárdok nélkül az 1998-as VB selejtező csoport végeredmény. 1. Norvégia 20 pont 2. Magyarország 12 pont Tapsoljatok ti balfaszok...hOw DaRe YoU 😅
Válasz erre
0
2
cutcopy
•••
2025. november 17. 19:06 Szerkesztve
"a támadójuk pedig nagyon jó ütemben elindult a lefejelt labdára. Nyilván elővételezte, hogy ezt kell csinálni, próbálni valamerre mozogni, és ha szerencséd van, akkor odapattan hozzád a labda" Ez egy nagyon fontos dolog, mert általában ilyen szituációban a játékostársak nézővé válnak és csak akkor reagálnak amikor már meg van a labda iránya, de Parrot már a fejes előtt elindult a kapu előtti üres területre a labdaív irányában és bejött neki, sajnos..
Válasz erre
0
0
CirmoS
2025. november 17. 18:41
Semmi szükség már az ilyen cikkekre! Az egész történet máris lerágott 🦴🦴🦴, pontosan ezért kell mostmár meghagyni a frusztrált, mondanivaló nélküli liberálnáci söpredéknek! Ennyike!
Válasz erre
0
0
