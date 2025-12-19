Dibusz sérülése miatt visszarendelheti egyik játékosát az FTC – a Debrecen egyik legjobbját veszítheti el

A Csakfoci mindeközben olyan információkhoz jutott, hogy Dibusz sérülése az említett időszaknál tovább is elhúzódhat, és ebben az esetben pedig a zöld-fehér klub szeretne Gróf mellé egy másik, rutinos kapust. Erre azért van szükség, mert a legutóbbi mérkőzésen, a Debrecen ellen a mindössze 19 éves Radnóti Dániel ült kapusként a kispadon.

A lap úgy tudja, hogy a népligetiek házon belül oldaná meg a problémát, méghozzá úgy, hogy visszahívná a Debrecenből kölcsönjátékosát, Varga Ádámot. Arról is írnak, hogy információik szerint ezt a két egyesület közti megállapodás lehetővé is teszi.

Érzékeny veszteség lenne ez az ősszel remeklő, vasárnap éppen a Fradit legyőző DVSC számára, miután Varga végigvédte a Loki összes meccsét az idényben, ráadásul igen jó teljesítménnyel, a bajnokságban 17 találkozón 5 alkalommal gólt sem kapott.