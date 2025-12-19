Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Varga Ádám Ferencváros Dibusz Dénes

Dibusz sérülése miatt visszarendelheti egyik játékosát az FTC – a Debrecen egyik legjobbját veszítheti el

2025. december 19. 10:58

Sajtóinformációk szerint elképzelhető, hogy Dibusz Dénest sérülése miatt visszarendeli a Ferencváros labdarúgócsapata Varga Ádámot Debrecenből. Pletykák a DVTK–FTC előtt.

2025. december 19. 10:58
null

„Reméljük, hogy nem kell sokat várnunk, talán néhány hetet. De Gróf Dávid az elmúlt két meccsen nem kapott gólt, nagyon jó formában van” – árulta el a Ferencváros labdarúgócsapatának ír edzője, Robbie Keane a Mandinernek még december 7-én Dibusz Dénes ujjsérüléséről. Mi ebből azt a következtetést vontuk le, hogy a magyar válogatott kapusa idén már nem lép pályára a Fradiban, és ez minden bizonnyal így is lesz, hiszen már csak a péntek esti DVTK–FTC vár 2025-ben a magyar bajnokra.

DVTK–FTC
DVTK–FTC: jelenleg Gróf a Fradi keretének egyetlen rutinos, egészséges kapusa / Fotó: MTI/Vasvári Tamás

 

A Csakfoci mindeközben olyan információkhoz jutott, hogy Dibusz sérülése az említett időszaknál tovább is elhúzódhat, és ebben az esetben pedig a zöld-fehér klub szeretne Gróf mellé egy másik, rutinos kapust. Erre azért van szükség, mert a legutóbbi mérkőzésen, a Debrecen ellen a mindössze 19 éves Radnóti Dániel ült kapusként a kispadon.

A lap úgy tudja, hogy a népligetiek házon belül oldaná meg a problémát, méghozzá úgy, hogy visszahívná a Debrecenből kölcsönjátékosát, Varga Ádámot. Arról is írnak, hogy információik szerint ezt a két egyesület közti megállapodás lehetővé is teszi.

Érzékeny veszteség lenne ez az ősszel remeklő, vasárnap éppen a Fradit legyőző DVSC számára, miután Varga végigvédte a Loki összes meccsét az idényben, ráadásul igen jó teljesítménnyel, a bajnokságban 17 találkozón 5 alkalommal gólt sem kapott.

A hírrel kapcsolatban megkerestük a Ferencváros sajtóosztályát is, amint választ kapunk, frissítjük cikkünket.

DVTK–FTC és DVSC–Kisvárda

Az FTC péntek este a Diósgyőr vendégeként zárja a 2025-ös évet, míg a Debrecen vasárnap a Kisvárdát fogadja.

Nyitókép: MTI/Vajda János

