Mégis elérheti a foci-vb-t a magyar válogatott, kirúghatják a Fradi-legendát, a magyarok ír rémén röhög a net

Elképesztő fordulatban bíznak: így juthat ki a foci-vb-re a magyar válogatott
Magyarország „elbukott, de a diplomácia káoszban még reménykedhet.”
Ezek voltak a hétfő legolvasottabb sporthírei a Mandineren.
Elképesztő forgatókönyvet villantott az egyik hazai portál: megtalálta az utolsó lehetőséget, hogy Marco Rossi csapata részt vegyen a jövő évi labdarúgó-világbajnokságon. Szerintük Donald Trump amerikai elnök miatt egy válogatott visszaléphet a vb-től, így jöhetne képbe Magyarország. A Promotions.hu portálnál úgy látják, maradt még egy esélyünk...
Sajtóértesülések szerint Korolovszky Gábor, a Ferencvárosi Torna Club NB III-as labdarúgócsapatának vezetőedzője válthatja Lipcsei Pétert a másodosztályú Soroksár élén. Az FTC egykori középpályása, csapatkapitánya 2017. június 20 óta irányítja a „kis Fradit”. A zöld-fehér legenda alatt azért inog most a kispad, mert a soroksáriak fél távnál négy döntetlennel, nyolc vereséggel és mindössze három győzelemmel állnak, 13 pontot szerezve a még éppen bennmaradást érő 14. helyen állnak.
A nyáron hosszabbítottak vele szerződést.
November közepén egy életre megjegyeztük az ír labdarúgó, Troy Parrot nevét, miután triplázott a Puskás Arénában, ezzel a 96. percben elütötte a pótselejtezőt érő második helytől a magyar válogatottat. Bő két héttel később ismét a címlapokra került a csatár, de ezúttal negatív hősként, miután zsinórban hagyja ki a büntetőket...
A holland bajnokságban a legutóbbi, pocsékul elvégzett tizenegyese után rajta röhög az internet.
Azonnal beolvastak neki a Twente játékosai.
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert