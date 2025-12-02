Mégis elérheti a foci-vb-t a magyar válogatott, kirúghatják a Fradi-legendát, a magyarok ír rémén röhög a net

Inog a kispad a Fradi-legenda alatt

Sajtóértesülések szerint Korolovszky Gábor, a Ferencvárosi Torna Club NB III-as labdarúgócsapatának vezetőedzője válthatja Lipcsei Pétert a másodosztályú Soroksár élén. Az FTC egykori középpályása, csapatkapitánya 2017. június 20 óta irányítja a „kis Fradit”. A zöld-fehér legenda alatt azért inog most a kispad, mert a soroksáriak fél távnál négy döntetlennel, nyolc vereséggel és mindössze három győzelemmel állnak, 13 pontot szerezve a még éppen bennmaradást érő 14. helyen állnak.