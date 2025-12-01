Rajta röhög az internet: negatív hős lett a magyarok réme, Troy Parrott (VIDEÓ)

Vasárnap Enschedébe látogatott a sajtvárosi gárda a holland élvonalban, a Twente otthonában sokan gólzáporra számítottak, ám mindössze egyetlen szabályos hazai találat született. Az előzetesen jelzett hatperces ráadás végén aztán tizenegyeshez jutottak az alkmaariak, a labda mögé pedig Parrott állt oda.

A pocsékul elvégzett panenkás büntető után a labda messze a kapu fölé szállt, nem is hagyták ki a ziccert a Twente játékosai, hogy rögtön beolvassanak az írnek. Ezzel 1–0-val ért véget a találkozó, zsinórban harmadszor is kikapott az AZ az Eredivisie-ben.