12. 01.
hétfő
magyar válogatott írország AZ Alkmaar

Rajta röhög az internet: negatív hős lett a magyarok réme, Troy Parrott (VIDEÓ)

2025. december 01. 19:28

Azonnal beolvastak neki a Twente játékosai.

2025. december 01. 19:28
null

Még mindig sajog a seb: mintegy harminc év után játszhatott volna újra világbajnoki pótselejtezőt a magyar labdarúgó-válogatott, amelynek ehhez bő két héttel ezelőtt el kellett volna kerülnie a vereséget Írország ellen a telt házas Puskás Arénában. Magyarország számára tehát a döntetlen is elég lett volna a második hely megszerzéséhez, míg az írek csak és kizárólag győzelem esetén juthattak be a következő körbe.

Kétszer is vezettünk a meccsen, ám a hajrát elszúrtuk, miközben a találkozón triplázó Troy Parrott a mennybe ment. A holland AZ Alkmaar támadójának a nevét az egész világ megismerte, néhány napon belül két gólt szerzett a portugálok ellen, majd hármat a magyarok ellen, pótselejtezőbe lőve ezzel az ír válogatottat.

A 23 éves támadó most ismét a címlapokra került, de ezúttal negatív hősként.

Vasárnap Enschedébe látogatott a sajtvárosi gárda a holland élvonalban, a Twente otthonában sokan gólzáporra számítottak, ám mindössze egyetlen szabályos hazai találat született. Az előzetesen jelzett hatperces ráadás végén aztán tizenegyeshez jutottak az alkmaariak, a labda mögé pedig Parrott állt oda.

A pocsékul elvégzett panenkás büntető után a labda messze a kapu fölé szállt, nem is hagyták ki a ziccert a Twente játékosai, hogy rögtön beolvassanak az írnek. Ezzel 1–0-val ért véget a találkozó, zsinórban harmadszor is kikapott az AZ az Eredivisie-ben.

Elképesztő, de ezzel Parrott sorozatban már három elrontott tizenegyessel áll a holland bajnokságban, ami negatív rekord – ebben az évszázadban mindössze a harmadik olyan játékos lett, aki zsinórban három büntetőt hibázott el. Az ír csatár előtt a kétezres években csak Michel Kreek és Everton hibázott el sorozatban három tizenegyest – jegyezte meg posztjában a Sport TV.

Fotó: X/képmentés

rugbista
2025. december 01. 20:40
Nincs min röhögnünk, ez ki a faszt érdekel? A holland NB I.
Takagi
2025. december 01. 20:08
Isten nem bottal ver. Szobónak ez megy. Na,most pofázzatok Irek.
cutcopy
•••
2025. december 01. 19:47 Szerkesztve
Vicces panyenkázó próbálkozás de mi még azért nem röhögünk, bocs..
