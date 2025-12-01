Rajta röhög az internet: negatív hős lett a magyarok réme, Troy Parrott (VIDEÓ)

Elfogytak a szavak, Parrott összetörte a vb-álmainkat, a legvégén buktuk el az év legfontosabb meccsét az írek ellen!
Egy életre megjegyezzük a nevét!
Azonnal beolvastak neki a Twente játékosai.
Még mindig sajog a seb: mintegy harminc év után játszhatott volna újra világbajnoki pótselejtezőt a magyar labdarúgó-válogatott, amelynek ehhez bő két héttel ezelőtt el kellett volna kerülnie a vereséget Írország ellen a telt házas Puskás Arénában. Magyarország számára tehát a döntetlen is elég lett volna a második hely megszerzéséhez, míg az írek csak és kizárólag győzelem esetén juthattak be a következő körbe.
Ezt is ajánljuk a témában
Egy életre megjegyezzük a nevét!
Kétszer is vezettünk a meccsen, ám a hajrát elszúrtuk, miközben a találkozón triplázó Troy Parrott a mennybe ment. A holland AZ Alkmaar támadójának a nevét az egész világ megismerte, néhány napon belül két gólt szerzett a portugálok ellen, majd hármat a magyarok ellen, pótselejtezőbe lőve ezzel az ír válogatottat.
Ezt is ajánljuk a témában
Ha Troy Parrotték megnyerik az elődöntőt, akkor a playoffdöntőt otthon játszhatnák.
A 23 éves támadó most ismét a címlapokra került, de ezúttal negatív hősként.
Vasárnap Enschedébe látogatott a sajtvárosi gárda a holland élvonalban, a Twente otthonában sokan gólzáporra számítottak, ám mindössze egyetlen szabályos hazai találat született. Az előzetesen jelzett hatperces ráadás végén aztán tizenegyeshez jutottak az alkmaariak, a labda mögé pedig Parrott állt oda.
A pocsékul elvégzett panenkás büntető után a labda messze a kapu fölé szállt, nem is hagyták ki a ziccert a Twente játékosai, hogy rögtön beolvassanak az írnek. Ezzel 1–0-val ért véget a találkozó, zsinórban harmadszor is kikapott az AZ az Eredivisie-ben.
Ezt is ajánljuk a témában
Még Robbie Keane is nótába foglalta a nevét.
Elképesztő, de ezzel Parrott sorozatban már három elrontott tizenegyessel áll a holland bajnokságban, ami negatív rekord – ebben az évszázadban mindössze a harmadik olyan játékos lett, aki zsinórban három büntetőt hibázott el. Az ír csatár előtt a kétezres években csak Michel Kreek és Everton hibázott el sorozatban három tizenegyest – jegyezte meg posztjában a Sport TV.
Fotó: X/képmentés