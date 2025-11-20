Sorsoltak a pótselejtezőre – eldőlt, kiket kell legyőznie Írországnak a vb-szerepléshez

A legutóbbi két vb-ről lemaradó olaszok Észak-Írországot kapták, és ha továbbjutnak, akkor Walesszel vagy Bosznia-Hercegovinával küzdenek meg a világbajnoki szereplésért. Románia, Szlovákia és Törökország közül legfeljebb csak az egyik juthat ki a vb-re, miképp az Ukrajna, Svédország, Lengyelország trióból is maximum egy lehet ott a világbajnokságon.

The European Play-Offs for the #FIFAWorldCup 🌍



Which four are headed to #WeAre26? 🙌 pic.twitter.com/ssnMXLRgYB — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 20, 2025