Sorsoltak a pótselejtezőre – eldőlt, kiket kell legyőznie Írországnak a vb-szerepléshez

Az írek Csehországot kapták ellenfélül, és Dániával vagy Észak-Macedóniával játszhatnának a playoffdöntőben. Elkészítették a világbajnoki pótselejtezők párosítását.
Csütörtök délután elkészítették a világbajnoki pótselejtezők párosítását az európai zónában. Eldőlt, hogy
a magyar válogatott csoportjában második helyen végző Írország idegenben Csehországgal találkozik a pótselejtező elődöntőjében, s ha ott nyer, akkor a playoffdöntőben otthon, Dublinban játszhatna Dániával vagy Észak-Macedóniával a vb-szereplésért.
Ha az írek helyett a mieink jutottak volna tovább a jövő tavaszi pótselejtezőbe, akkor biztosan más sorsolást kapnak, mert a magyar csapatot Írországgal ellentétben nem a harmadik, hanem a második kalapból húzták volna ki.
A legutóbbi két vb-ről lemaradó olaszok Észak-Írországot kapták, és ha továbbjutnak, akkor Walesszel vagy Bosznia-Hercegovinával küzdenek meg a világbajnoki szereplésért. Románia, Szlovákia és Törökország közül legfeljebb csak az egyik juthat ki a vb-re, miképp az Ukrajna, Svédország, Lengyelország trióból is maximum egy lehet ott a világbajnokságon.
Európából egyenes ágon
Anglia, Ausztria, Belgium, Franciaország, Hollandia, Horvátország, Németország, Norvégia, Portugália, Skócia, Spanyolország és Svájc
kvalifikálta magát a világbajnokságra.
A pótselejtezők elődöntőit március 26-án, a döntőket március 31-én rendezik.
A VILÁGBAJNOKI PÓTSELEJTEZŐ PÁROSÍTÁSA
EURÓPAI ZÓNA
A-ÁG
ELŐDÖNTŐ
Olaszország–Észak-Írország
Wales–Bosznia-Hercegovina
DÖNTŐ
Wales/Bosznia-Hercegovina–Olaszország/Észak-Írország
B-ÁG
ELŐDÖNTŐ
Ukrajna–Svédország
Lengyelország–Albánia
DÖNTŐ
Ukrajna/Svédország–Lengyelország/Albánia
C-ÁG
ELŐDÖNTŐ
Törökország–Románia
Szlovákia–Koszovó
DÖNTŐ
Szlovákia/Koszovó–Törökország/Románia
D-ÁG
ELŐDÖNTŐ
Dánia–Észak-Macedónia
Csehország–Írország
DÖNTŐ
Csehország/Írország–Dánia/Észak-Macedónia
INTERKONTINENTÁLIS PÓTSELEJTEZŐ
1. ÁG
ELŐDÖNTŐ
Új-Kaledónia–Jamaica
DÖNTŐ
Kongói DK–Új-Kaledónia/Jamaica
2. ÁG
ELŐDÖNTŐ
Bolívia–Suriname
DÖNTŐ
Irak–Bolívia/Suriname
Nyitókép: FABRICE COFFRINI / AFP