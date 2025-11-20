Ft
Ft
10°C
3°C
Ft
Ft
10°C
3°C
11. 21.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar válogatott világbajnoki pótselejtező Magyarország világbajnokság Írország

Sorsoltak a pótselejtezőre – eldőlt, kiket kell legyőznie Írországnak a vb-szerepléshez

2025. november 20. 14:05

Az írek Csehországot kapták ellenfélül, és Dániával vagy Észak-Macedóniával játszhatnának a playoffdöntőben. Elkészítették a világbajnoki pótselejtezők párosítását.

2025. november 20. 14:05
null

Csütörtök délután elkészítették a világbajnoki pótselejtezők párosítását az európai zónában. Eldőlt, hogy 

a magyar válogatott csoportjában második helyen végző Írország idegenben Csehországgal találkozik a pótselejtező elődöntőjében, s ha ott nyer, akkor a playoffdöntőben otthon, Dublinban játszhatna Dániával vagy Észak-Macedóniával a vb-szereplésért.

Ha az írek helyett a mieink jutottak volna tovább a jövő tavaszi pótselejtezőbe, akkor biztosan más sorsolást kapnak, mert a magyar csapatot Írországgal ellentétben nem a harmadik, hanem a második kalapból húzták volna ki.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve
Tovább a cikkhezchevron

A legutóbbi két vb-ről lemaradó olaszok Észak-Írországot kapták, és ha továbbjutnak, akkor Walesszel vagy Bosznia-Hercegovinával küzdenek meg a világbajnoki szereplésért. Románia, Szlovákia és Törökország közül legfeljebb csak az egyik juthat ki a vb-re, miképp az Ukrajna, Svédország, Lengyelország trióból is maximum egy lehet ott a világbajnokságon.

 

Európából egyenes ágon 

Anglia, Ausztria, Belgium, Franciaország, Hollandia, Horvátország, Németország, Norvégia, Portugália, Skócia, Spanyolország és Svájc

kvalifikálta magát a világbajnokságra.

 

A pótselejtezők elődöntőit március 26-án, a döntőket március 31-én rendezik.

A VILÁGBAJNOKI PÓTSELEJTEZŐ PÁROSÍTÁSA
EURÓPAI ZÓNA
A-ÁG
ELŐDÖNTŐ
Olaszország–Észak-Írország
Wales–Bosznia-Hercegovina
DÖNTŐ
Wales/Bosznia-Hercegovina–Olaszország/Észak-Írország

B-ÁG
ELŐDÖNTŐ
Ukrajna–Svédország
Lengyelország–Albánia
DÖNTŐ
Ukrajna/Svédország–Lengyelország/Albánia

C-ÁG
ELŐDÖNTŐ
Törökország–Románia
Szlovákia–Koszovó
DÖNTŐ
Szlovákia/Koszovó–Törökország/Románia

D-ÁG
ELŐDÖNTŐ
Dánia–Észak-Macedónia
Csehország–Írország
DÖNTŐ
Csehország/Írország–Dánia/Észak-Macedónia

INTERKONTINENTÁLIS PÓTSELEJTEZŐ
1. ÁG
ELŐDÖNTŐ
Új-Kaledónia–Jamaica
DÖNTŐ
Kongói DK–Új-Kaledónia/Jamaica

2. ÁG
ELŐDÖNTŐ
Bolívia–Suriname
DÖNTŐ
Irak–Bolívia/Suriname

Nyitókép: FABRICE COFFRINI / AFP

 

Összesen 41 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
indaniso
2025. november 20. 19:34
Ki fog esni több olyan európai csapat, amelyik bárki ellen nézhető,élvezhető focit játszik. Az egyenlőség jegyében meg majd nézhetjük a nevesincs köztársaság meccsét a lakatlan szigetekkel.
Válasz erre
2
0
madre79
2025. november 20. 18:40
Remélem, hogy valakitől kikapnak, nem vagyok kárörvendő, de, amit Szoboszlaival csinálnak azt kiverte a biztosítékot!
Válasz erre
3
0
renoman
2025. november 20. 17:58
Mindegy gyerekek, mi láttuk az Argentin VB-n játszani Nyilasit, Törőcsiket, Mexikóban láthattuk Détáriékat. Negyvenévet kibírtuk úgy, hogy nem jutottunk ki, bassza meg.. Ezt a lelketlen szar focit amit előadtak az EB selejtezőn, ezt nem lehet megbocsátani.
Válasz erre
1
0
komloisracok
2025. november 20. 16:57
Most akkor csak egy meccs lesz? Visszavágó nem lesz?
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!