11. 17.
hétfő
magyar válogatott írország Robbie Keane

Szobrot állítanának neki, repülőteret neveznének el róla, a Fradi-edző is róla énekel – Troy Parrott egy csapásra világsztár lett

2025. november 17. 15:34

Még Robbie Keane is nótába foglalta a nevét.

2025. november 17. 15:34
null

Amíg Magyarország teljes letargiába zuhant labdarúgó-válogatottunk írek elleni utolsó perces veresége után, addig az ellenfél érthetően ünnepel. Kiegészülve a magyar ellenzékkel. Mint ismert, a Puskás Arénában a 96. percben kaptuk a mindent eldöntő harmadik gólt, amely 3–2-es vereséget jelentette: hiába vezettünk kétszer is, a vendégek nem adták fel, az egyéni hibák pedig végzetesnek bizonyultak. Ezzel eldőlt, hogy a vb-selejtezős csoport harmadik helyén végeztünk, így lemaradtunk a márciusi vb-playoffról.

A vendégek mindhárom gólját a holland AZ Alkmaar légiósa, Troy Parrot szerezte, aki néhány nappal korábban a portugálok hazai legyőzése során is kettőt vállalt.

Előbb büntetőből, majd pimasz emelés után volt eredményes, végül pedig egy lesipuskás találatot követően szabadította ki a palackból az ír örömünnepet.

Van rá esély, hogy XIV. Leó pápa hétfő reggel csodaként értelmezi a történteket”

– írta az ír sajtó és a mondat talán nem is túlzó.

Azonnal fociláz tört ki az országban, és miután az írek is ki voltak éhezve egy komolyabbnak mondható sikerre, kijelenthető, hogy nem ismerik a mértéket. Szobrot emelnének hősüknek a Sheriff Streeten, róla neveznék el a repülőteret, és munkaszüneti napért kampányolnak!

Parrott 2019-ben 17 éves korában mutatkozott be a felnőtt válogatottban, a vasárnapi volt a 33. meccse címeres mezben, jelenleg tíz gólnál tart, ebből ötöt pedig az utóbbi három napban szerzett! Nem véletlenül, hogy a nem mindennapi teljesítmény után mindenki a fiatal támadóra kíváncsi.

A 23 éves csatár egy csapásra világsztár lett, nem véletlenül énekelt róla Robbie Keane, a Fradi vezetőedzője is.

Fotó: AFP

SZEGYENVALOGATOTT_SZEGYEN_SZEGYEN
2025. november 17. 15:43
A magyarok szégyene a 2025-ös szégyenfal: november 16. Magyarország - Írország 2 : 3 november 13. Örményország - Magyarország 0 : 1 október 14. Portugália - Magyarország 2 : 2 október 11. Magyarország - Örményország 2 : 0 szeptember 09. Magyarország - Portugália 2 : 3 szeptember 06. Írország - Magyarország 2 : 2 június 10. Azerbajdzsán - Magyarország 1 : 2 június 06. Magyarország - Svédország 0 : 2 március 23. Magyarország - Törökország 0 : 3 március 20. Törökország - Magyarország 3 : 1
SZEGYENVALOGATOTT_SZEGYEN_SZEGYEN
2025. november 17. 15:43
Troy Parrott megérdemelten lett az írek nemzeti hőse, hiszen ez a fiatalember két meccs alatt több gólt szerzett az ír válogatottnak mint a mandinerszar által túlhájpolt Szopós Domingó egy év alatt. Gratulálunk az íreknek. Igazi hősök. Stick that up your bollox Viktor Orbán 💚🤍🧡
