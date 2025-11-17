Szobrot állítanának neki, repülőteret neveznének el róla, a Fradi-edző is róla énekel – Troy Parrott egy csapásra világsztár lett

Szem nem maradt szárazon a Puskásban: évek óta most először sírta el magát az írek hőse
A számunkra tragikusan végződő mérkőzés Troy Parrott életének egyik legboldogabb napja lett.
Még Robbie Keane is nótába foglalta a nevét.
Amíg Magyarország teljes letargiába zuhant labdarúgó-válogatottunk írek elleni utolsó perces veresége után, addig az ellenfél érthetően ünnepel. Kiegészülve a magyar ellenzékkel. Mint ismert, a Puskás Arénában a 96. percben kaptuk a mindent eldöntő harmadik gólt, amely 3–2-es vereséget jelentette: hiába vezettünk kétszer is, a vendégek nem adták fel, az egyéni hibák pedig végzetesnek bizonyultak. Ezzel eldőlt, hogy a vb-selejtezős csoport harmadik helyén végeztünk, így lemaradtunk a márciusi vb-playoffról.
A vendégek mindhárom gólját a holland AZ Alkmaar légiósa, Troy Parrot szerezte, aki néhány nappal korábban a portugálok hazai legyőzése során is kettőt vállalt.
Ezt is ajánljuk a témában
A számunkra tragikusan végződő mérkőzés Troy Parrott életének egyik legboldogabb napja lett.
Előbb büntetőből, majd pimasz emelés után volt eredményes, végül pedig egy lesipuskás találatot követően szabadította ki a palackból az ír örömünnepet.
Van rá esély, hogy XIV. Leó pápa hétfő reggel csodaként értelmezi a történteket”
– írta az ír sajtó és a mondat talán nem is túlzó.
Ezt is ajánljuk a témában
Troy Parrott az írek új hőse, aki néhány napon belül öt gólt szerzett a selejtezőben.
Azonnal fociláz tört ki az országban, és miután az írek is ki voltak éhezve egy komolyabbnak mondható sikerre, kijelenthető, hogy nem ismerik a mértéket. Szobrot emelnének hősüknek a Sheriff Streeten, róla neveznék el a repülőteret, és munkaszüneti napért kampányolnak!
Parrott 2019-ben 17 éves korában mutatkozott be a felnőtt válogatottban, a vasárnapi volt a 33. meccse címeres mezben, jelenleg tíz gólnál tart, ebből ötöt pedig az utóbbi három napban szerzett! Nem véletlenül, hogy a nem mindennapi teljesítmény után mindenki a fiatal támadóra kíváncsi.
A 23 éves csatár egy csapásra világsztár lett, nem véletlenül énekelt róla Robbie Keane, a Fradi vezetőedzője is.
Ezt is ajánljuk a témában
Dalra fakadt a Fradi edzője.
Fotó: AFP