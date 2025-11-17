Szobrot állítanának neki, repülőteret neveznének el róla, a Fradi-edző is róla énekel – Troy Parrott egy csapásra világsztár lett

Azonnal fociláz tört ki az országban, és miután az írek is ki voltak éhezve egy komolyabbnak mondható sikerre, kijelenthető, hogy nem ismerik a mértéket. Szobrot emelnének hősüknek a Sheriff Streeten, róla neveznék el a repülőteret, és munkaszüneti napért kampányolnak!

Parrott 2019-ben 17 éves korában mutatkozott be a felnőtt válogatottban, a vasárnapi volt a 33. meccse címeres mezben, jelenleg tíz gólnál tart, ebből ötöt pedig az utóbbi három napban szerzett! Nem véletlenül, hogy a nem mindennapi teljesítmény után mindenki a fiatal támadóra kíváncsi.