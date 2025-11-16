Szem nem maradt szárazon a Puskásban: évek óta most először sírta el magát az írek hőse

Az Írország elleni vasárnapi világbajnoki selejtező után nemcsak a magyarok, hanem az írek szeme is megtelt könnyekkel. A mérkőzésen három gólt szerző Troy Parrott könnyeivel küszködve nyilatkozott a pálya szélén az őt kérdező riporternek.

A Hollandiában szereplő labdarúgó elmondta, hogy évek óta nem sírt már, de ez a csodával határos győzelem, ez a mesébe illő fordulat könnyeket csalt a szemébe.

Ezért szeretjük a focit, mert ilyen dolgok megtörténhetnek”

– mondta a bravúros fordításról.

Parrottot családja is elkísérte Budapestre, akik a lelátóról szurkoltak neki.