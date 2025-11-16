Szem nem maradt szárazon a Puskásban: évek óta most először sírta el magát az írek hőse

Ezen a meccsen a magyar válogatott szinte végig szinte tökéletesen játszott
De ha hibást keresünk, ismerjük el az eredményeket is. Legyünk igazságosak.
A számunkra tragikusan végződő mérkőzés Troy Parrott életének egyik legboldogabb napja lett.
Az Írország elleni vasárnapi világbajnoki selejtező után nemcsak a magyarok, hanem az írek szeme is megtelt könnyekkel. A mérkőzésen három gólt szerző Troy Parrott könnyeivel küszködve nyilatkozott a pálya szélén az őt kérdező riporternek.
A Hollandiában szereplő labdarúgó elmondta, hogy évek óta nem sírt már, de ez a csodával határos győzelem, ez a mesébe illő fordulat könnyeket csalt a szemébe.
Ezért szeretjük a focit, mert ilyen dolgok megtörténhetnek”
– mondta a bravúros fordításról.
Parrottot családja is elkísérte Budapestre, akik a lelátóról szurkoltak neki.
Nyitókép: YouTube/képernyőkép