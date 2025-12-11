Ft
Ft
9°C
4°C
Ft
Ft
9°C
4°C
12. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Sulyok Tamás győzelem Orbán Viktor hatalom

Orbánból köztársasági elnök?

2025. december 11. 15:45

Ha Orbán még a választások előtt köztársasági elnökké választatná magát, az felérne egy politikai öngyilkossággal.

2025. december 11. 15:45
null
Nagy Attila Tibor
Nagy Attila Tibor
Facebook

„Ez nem másnak látszana, mint hatalomátmentésnek és annak a beismerése lenne, hogy a Fidesz nem tudja megnyerni a választásokat, ugyanakkor egy megnövelt hatáskörű köztársasági elnökként Orbán Viktor a Tisza győzelme ellenére hatalmon tudna maradni. Hogy ennek a hatalomátmentés rossz látszatnak a kialakítása miért lenne jó a Fidesznek a választások előtt negyedévvel, nem látom be.

Ezt is ajánljuk a témában

Nem mellesleg le kellene mondatni Sulyok Tamás hivatalban lévő köztársasági elnököt. Ő persze nem egy komoly politikusi karakter, de azért mégis van egy ilyen kis akadály... Ha ő lemond, akkor a 2010 óta tartó Orbán-rendszer az ötödik köztársasági elnökét kezdné fogyasztani Orbánnal...(Sólyomot nem sorolnám ebbe a körbe)

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
Tovább a cikkhezchevron

Persze, ha a Fidesznek mégis megmaradna a kétharmada, akkor a választások után áttérhetnek a prezidenciális rendszerre és akkor Orbánból lehet majd köztársasági elnök. De ezt az elmúlt tizenöt évben számos alkalommal megtehették volna.”

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Héja
2025. december 11. 16:42
Csócsál egy újabb álhírt. Lapozzunk.
Válasz erre
1
0
alice
•••
2025. december 11. 16:37 Szerkesztve
Mi van? Ja, a Bloomberg! A hiteles forrás!
Válasz erre
1
0
Ödenburger
•••
2025. december 11. 16:28 Szerkesztve
Orbán ugye maga vetette fel az ATV-s interjúban, hogy többször szóba jött a prezidenciális rendszer kérdése, komoly elemzéseket végeztek. Amivel szerintem bedobta a vörös heringet, az ellenzék ráugrott, és megint nem a lényeges dolgokkal törődnek.
Válasz erre
5
0
Color
2025. december 11. 16:24
Ezt kitől hallottad,te halálkufár?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!