„Ez nem másnak látszana, mint hatalomátmentésnek és annak a beismerése lenne, hogy a Fidesz nem tudja megnyerni a választásokat, ugyanakkor egy megnövelt hatáskörű köztársasági elnökként Orbán Viktor a Tisza győzelme ellenére hatalmon tudna maradni. Hogy ennek a hatalomátmentés rossz látszatnak a kialakítása miért lenne jó a Fidesznek a választások előtt negyedévvel, nem látom be.