A Bloomberg már tudja, ki lehet a következő miniszterelnök – és nem Magyar Péter
Az üzleti lap már Orbán Viktornak is talált új pozíciót.
Ha Orbán még a választások előtt köztársasági elnökké választatná magát, az felérne egy politikai öngyilkossággal.
„Ez nem másnak látszana, mint hatalomátmentésnek és annak a beismerése lenne, hogy a Fidesz nem tudja megnyerni a választásokat, ugyanakkor egy megnövelt hatáskörű köztársasági elnökként Orbán Viktor a Tisza győzelme ellenére hatalmon tudna maradni. Hogy ennek a hatalomátmentés rossz látszatnak a kialakítása miért lenne jó a Fidesznek a választások előtt negyedévvel, nem látom be.
Nem mellesleg le kellene mondatni Sulyok Tamás hivatalban lévő köztársasági elnököt. Ő persze nem egy komoly politikusi karakter, de azért mégis van egy ilyen kis akadály... Ha ő lemond, akkor a 2010 óta tartó Orbán-rendszer az ötödik köztársasági elnökét kezdné fogyasztani Orbánnal...(Sólyomot nem sorolnám ebbe a körbe)
Persze, ha a Fidesznek mégis megmaradna a kétharmada, akkor a választások után áttérhetnek a prezidenciális rendszerre és akkor Orbánból lehet majd köztársasági elnök. De ezt az elmúlt tizenöt évben számos alkalommal megtehették volna.”
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos