A Bloomberg már tudja, ki lehet a következő miniszterelnök – és nem Magyar Péter

„Bajba kerülök” – miniszterelnöki ambícióiról kérdezték Lázárt, csattanós választ adott (VIDEÓ)
Mutatjuk a miniszter őszinte szavait.
Az üzleti lap már Orbán Viktornak is talált új pozíciót.
Újabb alaptalan álhírrel támadja Orbán Viktor miniszterelnököt a Bloomberg magyar újságírója, Simon Zoltán. Az üzleti lap vezető cikkében Simon azt állítja, hogy Magyarországon újabb autoriter fordulatra lehet számítani, mivel a miniszterelnök az elnöki rendszer bevezetését tervezi. Mindezeket persze csak egy „ügyet ismerő, névtelen forrásra” hivatkozva írja.
A Bloomberg újságírója szerint a miniszterelnök először megerősítené a köztársasági elnöki pozíció jogköreit, majd megválasztatná magát államfőnek. Ezt követően két forgatókönyvvel számol: ha a Fidesz elveszíti a választásokat, Orbán mindenben akadályozná a Tisza Pártot, hogy újra „az EU-nak engedelmes országot” csináljon Magyarországból.
Azt is tudni véli, hogy ha a Fidesz mégis megnyerné a választásokat, akkor a következő miniszterelnök Lázár János építés- és közlekedésügyi miniszter lenne – Orbán neki adná át a mindennapos ügyek intézését, miközben ő maga inkább a külpolitikával foglalkozna.
Simon szerint ez a forgatókönyv régóta része az autoriter politikusok stratégiájának. Példaként Recep Tayyip Erdoğan török és Vlagyimir Putyin orosz elnököt hozta fel. Erdoğan 2014 óta Törökország történetének első közvetlenül választott elnöke, korábban miniszterelnök volt. Putyin pedig egy ciklusra miniszterelnök volt, amikor még korlátozva volt az elnökként az egymást követő ciklusok száma.
A hírre a kormány részéről Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár reagált. „Az elmúlt hetekben a baloldali-liberális sajtó – például a Bloomberg – folyamatosan ugyanazt a kérdést veti fel: Magyarország bevezeti-e az »elnöki rendszert«? Legyünk őszinték: ennek az ötletnek a folyamatos felvetése nem más, mint a baloldal szokásos álhírgyártási gyakorlata” – írta.
A Bloomberg hírére gyengült a forint is, amely az elmúlt hónapokban jelentősen erősödött mind az euróval, mind a dollárral szemben.
Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
Mutatjuk a miniszter őszinte szavait.
***