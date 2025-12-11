A Bloomberg már tudja, ki lehet a következő miniszterelnök – és nem Magyar Péter

Újabb alaptalan álhírrel támadja Orbán Viktor miniszterelnököt a Bloomberg magyar újságírója, Simon Zoltán. Az üzleti lap vezető cikkében Simon azt állítja, hogy Magyarországon újabb autoriter fordulatra lehet számítani, mivel a miniszterelnök az elnöki rendszer bevezetését tervezi. Mindezeket persze csak egy „ügyet ismerő, névtelen forrásra” hivatkozva írja.

A Bloomberg újságírója szerint a miniszterelnök először megerősítené a köztársasági elnöki pozíció jogköreit, majd megválasztatná magát államfőnek. Ezt követően két forgatókönyvvel számol: ha a Fidesz elveszíti a választásokat, Orbán mindenben akadályozná a Tisza Pártot, hogy újra „az EU-nak engedelmes országot” csináljon Magyarországból.