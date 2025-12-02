„Bajba kerülök” – miniszterelnöki ambícióiról kérdezték Lázárt, csattanós választ adott (VIDEÓ)

„A magyar történelem balos szemétdombjára való” – mindent elmondott Orbán Viktor, amit a Tisza Párt megszorító programjáról tudni kell
A miniszterelnök szerint, ha jön a baloldal, akkor jön az adóemelés, a sarcolás és a vagyonvizsgálat is.
Mutatjuk a miniszter őszinte szavait.
A legutóbbi Lázárinfón Lázár János építési és közlekedési minisztert miniszterelnöknek nevezték, amire a politikus részben a humor eszközéhez nyúlt.
„Annyit mondják, hogy bajba kerülök, már így is állandóan üldöznek, hogy milyen ambícióim és céljaim vannak”
– mondta. „Sosem lehet tudni!” – jött a válasz.
„Hadd mondjak magának valamit!” – kezdte Lázár. Hozzátette: „Amikor az ember fiatal és meggondolatlan, tele van ambíciókkal. Én az idén voltam ötven éves.
Elkísértem Orbán Viktort Trump elnök úrhoz és Putyinhoz is. Ha eddig nem lett volna bizonyosságom abban, hogy ez a világ egyik legnehezebb melója, amit ő csinál, akkor most a saját szememmel láthattam
és hallhattam, abban a kétszer négy órában, hogy a világ két legfontosabb vezetőjével – de ott voltam akkor is, amikor a kínai elnökkel találkozott – , szóval ezekkel a nagyfőnökökkel kell leülni és ennek a tízmilliós országnak a sorsát elmagyarázni olyan valakinek, aki 330 millió ember sorsáért felel, Trump, vagy egy olyan embernek, aki a világ legnagyobb országát vezeti,
ez egy olyan meló, amire az ember, ha megjön az esze és benő a feje lágya, már nem vágyik annyira.”
Lázár szerint
„nagyon jó az, hogy Orbán Viktor csinálja, ő már kitanulta”, ők Szijjártóval majd oldalról segítik, megtámogatják, ha kell.
Hangsúlyozta: „Az ambícióimat jelentősen visszavettem, ahogy láttam ezeket a nagy lökdösődéseket. A mai világban a biztost a bizonytalanra lecserélni, az ország biztonságát a káoszért föladni, hatszor meggondolnám. Még úgy is egyébként, hogy
a Fidesz nem hibátlan. Orbán Viktor sem hibátlan.
Jézus volt utoljára hibátlan. Rengeteg olyan baj és nehézség van, ami bennünket is elért, és nekünk is vannak problémáink, amivel
el kell számolni, és az emberek felé elmondani, mi az, amiben hibáztunk, mi az, amiben keveset tettünk, vagy olyanok keveredtek közénk, akiknek nem kellett volna.
Ez előfordul. De abban egészen biztos vagyok, hogy többet tettünk, és jobbak vagyunk, mint a velünk szemben állók.”
