„A sorozatos kudarcok után a baloldali tábor összezárt Magyar Péter mögött. A feketeövesek, Kéri László, Horn Gábor és az egész balos influenszervilág nem akarja látni a valóságot. Annyira elvakítja őket a kormány iránti gyűlölet, hogy a vágyuk által vezérelt virtuális valóságot vetítik ki az emberekre.

Ilyen figura Havas Henrik is, aki a füttyös Juhász Péter podcastjében a következőt mondta, miután kijelentette, hogy természetesen annak ellenére, hogy nem ismeri ki magát rajta, Magyar Péterre fog szavazni: