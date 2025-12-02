»Nem nézem ki ebből a tróger társaságból, hogy alkotmányos keretek közt átadnák a hatalmat.«
Havas Orbán-gyűlölete eddig is köztudott volt. Időről időre fellobban benne a löttyös indulat, és elgurul a gyógyszere. Most is csak a jól ismert baloldali mantrát köhögte fel. Azonban érdemes azon egy pillanatra elidőzni, hogy még ő is azt mondta Magyar Péterre, hogy nem ismeri ki magát rajta.
Ezeknek a szavaknak nem fog örülni a zsebmessiás. Ebből a kis részletből is kiderül ugyanis, hogy gyakorlatilag miként gondolkodik egy elvakult Magyar Péter-szavazó. Tök mindegy neki, hogy mi lesz az országgal, csak ne Orbán Viktornak hívják a miniszterelnököt.”