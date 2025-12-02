Ft
Ft
6°C
0°C
Ft
Ft
6°C
0°C
12. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Kéri László Juhász Péter Magyar Péter Horn Gábor ellenzék tábor Havas Henrik

Havas Henrik aljas módon támadt Orbánékra, Magyar Péter mégsem fog neki örülni

2025. december 02. 05:57

A tanár úrnak ismét elgurult a gyógyszere.

2025. december 02. 05:57
Havas Henrik
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„A sorozatos kudarcok után a baloldali tábor összezárt Magyar Péter mögött. A feketeövesek, Kéri László, Horn Gábor és az egész balos influenszervilág nem akarja látni a valóságot. Annyira elvakítja őket a kormány iránti gyűlölet, hogy a vágyuk által vezérelt virtuális valóságot vetítik ki az emberekre. 

Ilyen figura Havas Henrik is, aki a füttyös Juhász Péter podcastjében a következőt mondta, miután kijelentette, hogy természetesen annak ellenére, hogy nem ismeri ki magát rajta, Magyar Péterre fog szavazni:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Óriási hibát követett el Magyar Péter: ez a hirtelen felindulás a vesztét okozhatja

Óriási hibát követett el Magyar Péter: ez a hirtelen felindulás a vesztét okozhatja
Tovább a cikkhezchevron

»Nem nézem ki ebből a tróger társaságból, hogy alkotmányos keretek közt átadnák a hatalmat.«

Havas Orbán-gyűlölete eddig is köztudott volt. Időről időre fellobban benne a löttyös indulat, és elgurul a gyógyszere. Most is csak a jól ismert baloldali mantrát köhögte fel. Azonban érdemes azon egy pillanatra elidőzni, hogy még ő is azt mondta Magyar Péterre, hogy nem ismeri ki magát rajta.

Ezeknek a szavaknak nem fog örülni a zsebmessiás. Ebből a kis részletből is kiderül ugyanis, hogy gyakorlatilag miként gondolkodik egy elvakult Magyar Péter-szavazó. Tök mindegy neki, hogy mi lesz az országgal, csak ne Orbán Viktornak hívják a miniszterelnököt.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: YouTube/Képernyőfotó

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2025. december 02. 08:04
Agyon kell hallgatni ezt a vén szakadt prolit. Az a legnagyob büntetés neki.
Válasz erre
0
0
magor62-2
2025. december 02. 07:56
Havas, iszol te eleget?
Válasz erre
0
0
Saksafar
2025. december 02. 07:53
A "tanár úr" pont az, aminek kinéz, egy büdös paraszt. Ennyi és nem több, nem értem azt sem, miért kell őt komolyan venni, mindenben megszólaltatni?
Válasz erre
0
0
saidaldo
2025. december 02. 06:21
Minden tanár nevében folyamatosan, de határozottan kikérem magamnak, hogy ezt a szenilis vén majmot "tanárurazzák", esetenként, mint jó flufferek, nagybetűvel. Pusztán azért, mert egy ideig, jócskán korrumpálva a szegedi egyetemet (büszkék lehetnek rá), újságírást oktatott, olyan illusztris, vérkommunista hálózati személyiségek társaságában, mint pl. Pikó András, Székely Ferenc vagy Szegvári Katalin. Tanár az, akinek tanári végzettsége van, slussz. És nem gyanús körülmények között szerzett jogi diplomája. Vagy esetleg autóvillamossági-szerelő végzettsége.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!