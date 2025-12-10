A hollandok megidézték a Ferencvárost, hatalmas bajban a korábbi Liverpool-sztár

A címvédő PSG Bilbaóban ikszelt, a José Mourinho vezette Benfica pedig az olasz bajnok Napolit leckéztette meg Lisszabonban. A leginkább várt találkozót behúzott tető alatt rendezték Madridban, a Real vendége a Manchester City volt.

A spanyolok az elmúlt hét meccsükből csak ötöt nyertek meg, így egyre sűrűbben jelentek meg olyan sajtóhírek, miszerint Xabi Alonso vezetőedző elveszítette az öltözőt, nem tudja kezelni a rendkívüli futómunka miatt lázadozó világsztárokat, illetve ultimátumot adtak neki a City elleni csata előtt. A nemzetközi sajtóban már az utódját találgatták, de a baszk mester úgy fogalmazott az újságíróknak, hogy a Real-edzőknek mindig fel kell készülniük az ilyen helyzetekre.

Ha menesztenék, leginkább az Arne Slot vezetőedzőt elhajtani igyekvő Liverpool-szurkolók várnák tárt karokkal a baszk mestert, aki játékosként öt évet töltött Angliában.

A csúcsrangadón egyébként a 28. percben Rodrygo góljával vezetéshez jutottak a hazaiak, de Haalandék még a szünet előtt fordítottak, a második félidő pedig nem tartogatott fordulatot, így az angolok 2–1-re nyertek. A korábban a Bayern Münchenben mester és tanítványa, Pep Guardiola és Xabi Alonso közül ezúttal előbbi tudott győzni. A spanyolok zsinórban másodszor kaptak ki hazai pályán, a Celta után a City is ünnepelhetett a Santiago Bernabéuban.