labdarúgás foci Bajnokok Ligája

A hollandok megidézték a Ferencvárost, hatalmas bajban a korábbi Liverpool-sztár

2025. december 10. 22:52

Ismét vereséget szenvedett hazai pályán a Real Madrid.

2025. december 10. 22:52
null

Rangadókkal folytatódott a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza: a 6. forduló szerdai játéknapján a címvédő és a rekordbajnok is pályára lépett, Athletic Bilbao–PSG, Benfica–Napoli és Real Madrid–Manchester City találkozót is rendeztek.

Az Ajax öt vereség után nyerni tudott a sorozatban, a Qarabag otthonában szakadt meg a hollandok negatív szériája.

Emlékezetes: az azeriek a Ferencvárost ejtették ki összesítésében az augusztusi BL-playoffban, ám a magyar csapat az idegenbeli visszavágót meg tudta nyerni.

A Tofiq Bährämov Stadionban azóta nem talált legyőzőre az azeri gárda, ám az amszterdamiak most a 4–2-es sikerükkel megtörték a jeget.

A címvédő PSG Bilbaóban ikszelt, a José Mourinho vezette Benfica pedig az olasz bajnok Napolit leckéztette meg Lisszabonban. A leginkább várt találkozót behúzott tető alatt rendezték Madridban, a Real vendége a Manchester City volt.

A spanyolok az elmúlt hét meccsükből csak ötöt nyertek meg, így egyre sűrűbben jelentek meg olyan sajtóhírek, miszerint Xabi Alonso vezetőedző elveszítette az öltözőt, nem tudja kezelni a rendkívüli futómunka miatt lázadozó világsztárokat, illetve ultimátumot adtak neki a City elleni csata előtt. A nemzetközi sajtóban már az utódját találgatták, de a baszk mester úgy fogalmazott az újságíróknak, hogy a Real-edzőknek mindig fel kell készülniük az ilyen helyzetekre.

Ha menesztenék, leginkább az Arne Slot vezetőedzőt elhajtani igyekvő Liverpool-szurkolók várnák tárt karokkal a baszk mestert, aki játékosként öt évet töltött Angliában.

A csúcsrangadón egyébként a 28. percben Rodrygo góljával vezetéshez jutottak a hazaiak, de Haalandék még a szünet előtt fordítottak, a második félidő pedig nem tartogatott fordulatot, így az angolok 2–1-re nyertek. A korábban a Bayern Münchenben mester és tanítványa, Pep Guardiola és Xabi Alonso közül ezúttal előbbi tudott győzni. A spanyolok zsinórban másodszor kaptak ki hazai pályán, a Celta után a City is ünnepelhetett a Santiago Bernabéuban.

Bajnokok Ligája, 6. forduló
Qarabag–Ajax 2–4
Villarreal–FC Köbenhavn 2–3
Athletic Bilbao–PSG 0–0
Benfica–Napoli 2–0
Borussia Dortmund–Bodö/Glimt 2–2
FC Bruges–Arsenal 0–3
Juventus–Pafosz 2–0
Bayer Leverkusen–Newcastle United 2–2
Real Madrid–Manchester City 1–2

Fotó: Thomas Coex/AFP

